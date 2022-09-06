ما هو اضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيَّة القَهرِيَّة؟

ما هو اضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيَّة القَهرِيَّة؟

اضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيَّة القَهرِيَّة هو:

نمط من الحاجة إلى أن تكون الأشياء منظمةً ومُثاليةً، وأن تُنفَّذ المهام بطريقة معيَّنة

كثيرًا ما تظهر السمات التالية عند المصابين باضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيَّة القَهرِيَّة:

الاهتمام المُفرط بالقواعد، والمواعيد، والقوائم

التركيز على الدقة والأناقة

الحاجة الملحّة للتحكم والتخطيط لكل شيء

قلة المرونة وكراهية التغيير

التركيز على التفاصيل بدلًا مما هو مهم فعلاً

مقاومة الحصول على المساعدة من الآخرين

الصرامة الشديدة في الالتزام بالقِيم وعدم منح استثناءات

يحب الكثير من الناس الحياة المنظمة، ويحاولون الحصول على التفاصيل بشكل صحيح.ولكن هذه السُّلُوكيات قد تصبح اضطرابًا عندما تؤدي إلى فرط التخطيط وقلة المرونة في إدارة العلاقات مع الآخرين أو تعيق إكمال المهام العادية.

كثيرًا ما يعاني المصابون باضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيّة القَهرِية من الاكتئاب أو الإدمان على الكحول.

يختلف اضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيّة القَهرِيّة عن الاضطراب الوسواسي القهري.ينطوي اضطراب الوسواس القهري على أفكارٍ غير مرغوب فيها وأفعالٍ متكرِّرة تزعج الشخص المصاب بالاضطراب.في اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية، لا يشعر الأشخاص بالانزعاج لأنهم يعتقدون أن عاداتهم تساعدهم على بلوغ أهدافهم.