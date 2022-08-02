كما يمكن لبعض الأمراض التي تُسبِّب حدوث متلازمة الضائقة التنفُّسية الحادة أن تُلحق الضرر بالأعضاء الأخرى بالإضافة إلى الرئتين.وقد يُعاني المريض من مشاكل في الكلى، أو القلب، أو الكبد، أو الدماغ.