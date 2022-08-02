مُتلازمةُ الضائِقة التنفُّسية الحادة (ARDS)
متلازمة الضائقة التنفسية الحادة هي الحالة التي يواجه فيها الشخص صعوبة مفاجئة في التنفُّس.
تُعد مُتلازمةُ الضائقة التنفّسية الحادة ARDS نوعًا خاصًا من المشاكل التنفُّسية الشديدة الناجمة عن امتلاء الرئتين بالسوائل
تُسبب متلازمة الضائقة التنفُّسية الحادَّة ARDS انخفاضَ مستويات الأكسجين في الدَّم
يمكن للعديد من الاضطرابات التي تُلحق الأذى بالرئتين أن تُسبِّبَ مُتلازمة الضائقة التنفُّسية الحادة.
يشعُر المريض بضيق التنفُّس ويتحول لون شفتيه و/أو جلده إلى الأزرق
إذا لم تُعالَج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، فغالبًا ما تنتهي بالوفاة
سوف يحتاج المريض إلى المزيد من الأكسجين وأحيانًا جهاز التهوية ventilator (جهاز التنفُّس الاصطناعي)
ما الذي يُسبب حدوث متلازمة الضائقة التنفسية الحادة؟
مشاكل الرئة: الالتهاب الرئوي، الاختناق بالطعام (الشفط أو الرشف)، استنشاق الدخان (مثل النَّار)
الإصابات الشديدة: الحروق، الغرق، الرضوض الكبيرة الناجمة عن صدمة
الاضطرابات المعممة في الجسم: العدوى الشديدة، جرعة دوائية زائدة
مشاكل أخرى في الأعضاء: فشل القلب، التهاب البنكرياس
كما يمكن لبعض الأمراض التي تُسبِّب حدوث متلازمة الضائقة التنفُّسية الحادة أن تُلحق الضرر بالأعضاء الأخرى بالإضافة إلى الرئتين.وقد يُعاني المريض من مشاكل في الكلى، أو القلب، أو الكبد، أو الدماغ.
كيف يعلم الأطباء ما إذا كان الشخص يُعاني من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة؟
يضع الأطباءُ التَّشخيص استنادًا إلى الأَعرَاض:
تُجرى اختبارات دموية لقياس مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم
تؤخذ صور بالأشعّة السينية للصدر
وقد يُجري الأطباء اختبارات أخرى للتحري عن سبب الإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، أو تحري الأعضاء الأخرى المُصابة.
كيف يعالج الأطباء متلازمة الضائقة التنفسية الحادة؟
سوف يحتاج الشخص للنزول في وحدة الرعاية المركزة (ICU).وحدة العناية المركزة هي منطقة المستشفى المخصصة للأشخاص الشخصين جدًا.سوف يقُوم الأطباءُ بعلاج المشاكل اتلي سببت متلازمة الضائقة التنفسية الحادة بالإضافة إلى:
إعطاء المريض كمية إضافية من الأكسجين
في بعض الأحيان استخدام جهاز التنفس الاصطناعي أو التهوية غير الباضعة باستخدام قناع خاص