هناك طريقتان يمكن لأجهزة التنفس الاصطناعي من خلالهما إدخال الهواء إلى الرئتين:

من خلال أنبوب بلاستيكي يجري إدخاله في القصبة الهوائية (يُسمَّى التهوية الباضعة، لأنَّ الأنبوب "يقتحم" الجسم)

من خلال قناع وجهي ينطبق على الوجه بإحكام (يُسمَّى التهوية غير الباضعة)

تُستخدم التهوية الباضعة عند الأشخاص الذين يحتاجون إلى أكبر قدر من المساعدة في التنفس.يمكن للأطباء إدخال الأنبوب إلى القصبة الهوائية من خلال:

الفم (الطريقة الأكثر شيوعًا)

الأنف

شق صغير في الجزء الأمامي من الرقبة (يُسمى الإجراء فغر الرغامى tracheostomy)

سوف يخضع المريض لإجراء فغر الرغامي إذا احتاج إلى البقاء على جهاز التهوية لأكثر من بضعة أيام.يجري إدخال أنبوب فغر الرغامى إلى القصبة الهوائية تحت الحنجرة.بهذه الطريقة، لن يضغط الأنبوب على الحبال الصوتية، وبالتالي تجنب إلحاق الضرر بها.

يُعدُّ وجودُ أنبوب في الأنف أو الحلق أمرًا مزعجًا، لذلك يُعطى المريض دواء عبر الوريد للحفاظ على الاسترخاء والراحة.

تُستخدم التهوية غير الباضعة إذا كان المريض مستيقظًا ويتنفَّس بشكلٍ جيد من تلقاء نفسه، ولكنه يحتاج إلى بعض المساعدة.إذا كان الشخص فاقدًا للوعي أو ضعيفًا جدًا، فمن غير المفيد استخدام التهوية غير الباضعة.وذلك لأنَّ اللسان يتراجع إلى الحلق ويمنع مرور الهواء القادم من القناع الوجهي.

مع كل من التهوية الباضعة وغير الباضعة، يقوم الأطباء ببرمجة جهاز التنفس الصناعي حتى يحصل المريض على المقدار المناسب من الأكسجين والعدد المناسب من الأنفاس.يمكن لجهاز التنفُّس الصناعي معرفة ما إذا كان المريض قادرًا على التنفُّس قليلاً بمفرده، ومن ثم يتكيف لمساعدته على التنفُّس فقط.