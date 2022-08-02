التهوية ventilation هي ذاتها عملية التنفس.أي إنها حركة الهواء إلى داخل وخارج الرئتين.يحتاج التنفُّس أحيانًا إلى مساعدة جهاز التهوية (جهاز التنفس الاصطناعي).
ما هو جهاز التنفُّس الصناعي؟
جهاز التنفس الاصطناعي (جهاز التهوية) هو جهاز يقوم بحركات التنفس نيابة عن المريض، وتسمَّى العملية بالتهوية الميكانيكية
يستخدم جهاز التهوية الضغط لدفع الهواء إلى داخل الرئتين
عادةً ما يُخلط الهواء مع الأكسجين النقي، لذلك فهو يحتوي على كمية أكبر من الأكسجين بالمقارنة مع ما يوجد في هواء الغرفة
يقوم الأطباء بضبط جهاز التنفس الصناعي للتحكم في عدد مرات التنفس، وكمية الهواء التي يحصل عليها في كل مرة
يمكن لجهاز التنفس الصناعي أن يقوم بجميع حركات التنفُّس أو مساعدة المريض في القيام بها فقط
لماذا قد يحتاج المريض إلى جهاز التنفُّس الصناعي؟
يحتاج المريض إلى جهاز التنفس الاصطناعي في الحالات التالية:
عدم القدرة على التنفُّس
عندما يكون التنفُّس ضعيفًا جدًّا
يمكن لانعدام القدرة على التنفس أو ضعف التنفُّس أن ينجم عن أسباب عديدة، بما في ذلك:
مشاكل الدماغ: إصابة في الرأس، السكتة الدماغية، التصلب الجانبي الضموري (ALS)
مشاكل الرئة: الربو، الدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المُزمِن (COPD)، الالتهاب الرئوي الشديد
مشاكل القلب: النوبة القلبية، الفشل القلبي
مشاكل الأعصاب: إصابة الحبل الشوكي، الوهن العضلي الوبيل
المشاكل المعممة في الجسم: جرعة دوائية مفرطة، التَّسمُّم، رض شديد
كيف يعمل جهاز التنفس الصناعي؟
هناك طريقتان يمكن لأجهزة التنفس الاصطناعي من خلالهما إدخال الهواء إلى الرئتين:
من خلال أنبوب بلاستيكي يجري إدخاله في القصبة الهوائية (يُسمَّى التهوية الباضعة، لأنَّ الأنبوب "يقتحم" الجسم)
من خلال قناع وجهي ينطبق على الوجه بإحكام (يُسمَّى التهوية غير الباضعة)
تُستخدم التهوية الباضعة عند الأشخاص الذين يحتاجون إلى أكبر قدر من المساعدة في التنفس.يمكن للأطباء إدخال الأنبوب إلى القصبة الهوائية من خلال:
الفم (الطريقة الأكثر شيوعًا)
الأنف
شق صغير في الجزء الأمامي من الرقبة (يُسمى الإجراء فغر الرغامى tracheostomy)
سوف يخضع المريض لإجراء فغر الرغامي إذا احتاج إلى البقاء على جهاز التهوية لأكثر من بضعة أيام.يجري إدخال أنبوب فغر الرغامى إلى القصبة الهوائية تحت الحنجرة.بهذه الطريقة، لن يضغط الأنبوب على الحبال الصوتية، وبالتالي تجنب إلحاق الضرر بها.
يُعدُّ وجودُ أنبوب في الأنف أو الحلق أمرًا مزعجًا، لذلك يُعطى المريض دواء عبر الوريد للحفاظ على الاسترخاء والراحة.
تُستخدم التهوية غير الباضعة إذا كان المريض مستيقظًا ويتنفَّس بشكلٍ جيد من تلقاء نفسه، ولكنه يحتاج إلى بعض المساعدة.إذا كان الشخص فاقدًا للوعي أو ضعيفًا جدًا، فمن غير المفيد استخدام التهوية غير الباضعة.وذلك لأنَّ اللسان يتراجع إلى الحلق ويمنع مرور الهواء القادم من القناع الوجهي.
مع كل من التهوية الباضعة وغير الباضعة، يقوم الأطباء ببرمجة جهاز التنفس الصناعي حتى يحصل المريض على المقدار المناسب من الأكسجين والعدد المناسب من الأنفاس.يمكن لجهاز التنفُّس الصناعي معرفة ما إذا كان المريض قادرًا على التنفُّس قليلاً بمفرده، ومن ثم يتكيف لمساعدته على التنفُّس فقط.
ما هي المشاكل التي يمكن أن تحدث عند استخدام جهاز التنفس الاصطناعي؟
تنطوي المشاكل التي قد تحدث نتيجة استخدام جهاز التنفس الصناعي على:
انخماص الرئة (استرواح الصدر pneumothorax) نتيجة الضغط الشديد في الرئتين
عدوى الرئة (الالتهاب الرئوي) لأنَّ الأنبوب الداخل إلى الرغامى قد يسمح بدخول الجراثيم
النزف والتندُّب في الرغامى، لأن وجود أنبوب فيها لفترة طويلة يمكن أن يُهيِّجها
تضرُّر الرئة، لأن استنشاق تراكيز عالية من الأكسجين لفترة طويلة يمكن أن يُلحق الضرر بالرئتين
لا يُمكنُ للمريض تناول الطعام في أثناء استخدام جهاز التنفس الاصطناعي.إذا بقي المريضُ على جهاز التنفُّس الاصطناعي لأكثر من بضعة أيام، فسوف يحتاج إلى التغذي من خلال أنبوب يصل إلى المعدة مباشرةً.
هل ستواجه المريض صعوبة عند الاستغناء عن جهاز التنفس الاصطناعي؟
من المحتمل أن يكون الشخص قد سمع بأنَّ بعضَ الأشخاص يواجهون صعوبةً في الاستغناء عن جهاز التنفُّس الاصطناعي.هناك سببان محتملان لذلك:
المشكلة الأساسية لم تتحسن
تراجع قوة عضلات التنفس بسبب عدم استخدامها
من الناحية المثالية، يحتاج المريض إلى جهاز التنفس الاصطناعي لفترة قصيرة فقط ريثما تزول المشكلة.على سبيل المثال، إلى أن يزول مفعول الجرعة الزائدة أو تنجح العلاجات بإيقاف نوبة الربو.ولكن بعض المشاكل لا تزول.على سبيل المثال، قد لا يتحسن الشخص الذي يعاني من ضرر في الدماغ بسبب إصابة أو سكتة دماغية شديدة بما فيه الكفاية للاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي.
وإذا استخدم الشخصُ جهاز التنفس الاصطناعي لفترة طويلة، فقد تضعف عضلات التنفس لديه.وفي هذه الحالة، يقوم الأطباءُ بتقوية العضلات من خلال جعل الشخص يتنفس لوحده لفترة قصيرة كل يوم.يساعد ذلك على زيادة قوة التنفُّس تدريجيًا إلى أن يتمكن المريض من الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي.