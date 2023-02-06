ما هو تنظير القصبات؟
تنظير القصبات هو اختبار يُستخدم لمعاينة ما هو داخل الرئتين.بعد أن يقوم الطبيب بإعطاء المريض دواءً لجعله يشعر بالنعاس، يمرر منظارًا مرنًا عبر الأنف أو الفم إلى الرئتين.يستطيعُ الطبيب من خلال المنظار القيام بما يلي:
تحديد موقع النزف في الرئتين
الحصول على عيِّنات من المخاط للتحري عن العدوى
أخذ عينة صغيرة من النسيج للتَّحرِّي عن السرطان
إزالةُ جسم غريب من الرئتين
تَنظير القصبات
يقوم الطبيبُ بتمرير منظار قصبات مرن من خلال فتحة الأنف إلى المَسالك التنفُّسية بالأسفل، ليتسنى له مشاهدة تلك المَسالك التنفُّسية مباشرةً.تُظهر المنطقة في الدائرة الوردية ما يراه الطبيب.
ما الذي يحدُث في أثناء تنظير القصبات؟
قبلَ الإجراء، يُعطى المريض أدوية لإرخائه أو في بعض الأحيان لجعله ينام.ينبغي على المريض عدم تناول الطعام قبل 6 ساعات على الأقل من تنظير القصبات، وذلك حرصًا على سلامته.
يقوم الطبيب برش دواء مخدر في الحلق
يقوم الطبيب بتمرير الأنبوب الصغير المرن عبر الأنف أو الفم إلى الرئتين
يمكن للطبيب القيام بالعديد من الإجراءات في أثناء تنظير القصبات، مثل:
دفع محلول ملحي إلى الرئة ومن ثم شفطه للتحري عن العدوى أو الخلايا السرطانية
أخذ خزعة (عيِّنة من النسج لتفحُّصها تحت المجهر) باستخدام ملقط أو إبرة تُمرر عبر المنظار
بعدَ تنظير القصبات، سيراقب الأطباء المريض لمدة 2 إلى 4 ساعات حتى يستعيد وعيه بشكلٍ كاملٍ.إذا قام الطبيب بأخذ خزعة، فعادةً ما يخضع المريض لتصوير الصدر بالأشعة السينية للتأكد من عدم حدوث أي مشاكل، مثل انخماص الرئة.
لماذا يُجري الأطباء تنظير القصبات؟
يستخدم الأطباءُ تنظير القصبات للتحرِّي عن مشاكِل مثل:
النزف في الرئتين
الضرر الرئوي الناجم عن استنشاق الدخان
وجود جسم أجنبي اختنقَ به المريض، مثل حبة فول سوداني