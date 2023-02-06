ما الذي يحدُث في أثناء تنظير القصبات؟

ما الذي يحدُث في أثناء تنظير القصبات؟

قبلَ الإجراء، يُعطى المريض أدوية لإرخائه أو في بعض الأحيان لجعله ينام.ينبغي على المريض عدم تناول الطعام قبل 6 ساعات على الأقل من تنظير القصبات، وذلك حرصًا على سلامته.

يقوم الطبيب برش دواء مخدر في الحلق

يقوم الطبيب بتمرير الأنبوب الصغير المرن عبر الأنف أو الفم إلى الرئتين

يمكن للطبيب القيام بالعديد من الإجراءات في أثناء تنظير القصبات، مثل:

دفع محلول ملحي إلى الرئة ومن ثم شفطه للتحري عن العدوى أو الخلايا السرطانية

أخذ خزعة (عيِّنة من النسج لتفحُّصها تحت المجهر) باستخدام ملقط أو إبرة تُمرر عبر المنظار

بعدَ تنظير القصبات، سيراقب الأطباء المريض لمدة 2 إلى 4 ساعات حتى يستعيد وعيه بشكلٍ كاملٍ.إذا قام الطبيب بأخذ خزعة، فعادةً ما يخضع المريض لتصوير الصدر بالأشعة السينية للتأكد من عدم حدوث أي مشاكل، مثل انخماص الرئة.