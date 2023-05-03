ما هُوَ انقِطاع النَّفس في أثناء النوم؟
انقطاع التنفس في أثناء النوم هو الحالة التي يُصبِحُ فيها التنفُّس بطيئاً أو يتوقَّف لفترةٍ قصيرةٍ من الزمن في أثناء نوم الشخص ومن ثمَّ يعود من جديد.
إذا كان الشخص مصابًا بانقطاع التنفس في أثناء النوم، فسوف يحدُث هذا مراراً وتكراراً في كل مرَّة يخلد الشخص فيها إلى النَّوم، ولمراتٍ عديدة غالبًا.يستيقظ المريض جزئياً عندما يتوقُّف تنفُّسه،وعندما يستيقظ، يبدأ في التنفُّس مَرَّةً أخرى.لا يتذكَّر المريض أنَّه استيقظَ من نومه عادةً،ولكن يستمر هذا الاضطراب في عرقلة النوم الجيِّد في الليل.
يقوم مرضى انقطاع النَّفس في اثناء النَّوم بالشخير بصوتٍ عالٍ في الليل ويشعرون بتعبٍ شديدٍ في أثناء النَّهار
يقومُ الأطباء بدراسةٍ للنوم إذا اشتبهوا في هذا الاضطراب عادةً،
وقد يُعالجون المريض عن طريق آلة للتنفُّس موصولة بقناع (جهاز ضغط المجرى الهوائيّ الإيجابيّ المُستمرّ CPAP) مع قطعةٍ للفم، أو عن طريق الجراحة أحيانًا
إذا لم تجرِ مُعالَجة انقطاع النَّفس في أثناء النوم، سيزداد خطر ارتفاع ضغط الدَّم والسَّكتة ومرض القلب
ما الذي يُسببُ انقطاع النَّفس في أثناء النوم؟
يُعدُّ انقطاع النَّفس الانسِداديّ في أثناء النَّوم النوع الأكثر شُيُوعًا،وهُوَ يحدُث عندما ينغلق الحلق عند ارتخاء العضلات في أثناء النَّوم.
يزداد خطر انقطاع النَّفس الانسِداديّ في أثناء النَّوم إذا كانت مؤخرة الفم والحلق ضيقةً بالأساس،ويكون هذا الأمر أكثر شُيُوعًا في الحالات التالية:
إذا كانت عُنق المريض قصيرة وثخينة ورأسه دائرية
إذا كان لسانه أو غدانياته (النسيج خلف الحلق حيث يلتقي الحلق بالممرين الأنفيين) أو لوزتاه (النسيج على جانبي الحلق معًا) بحجمٍ كبيرٍ
تميلُ بنية الجسم إلى أن تكون على هذا الشكل إذا كان المريض:
يُعاني من الوزن الزائد،
وكان رجلاً
تنطوي عَوامل الخطر الأخرى لانقِطاع النَّفس في أثناء النَّوم على:
شُرب كميات كبيرة من الكحول
استخدام المهدئات (الأدوية التي تُساعِدُ على النَّوم أو على الهدوء)
ما هِيَ أعرَاض انقطاع النَّفس في أثناء النوم؟
لا يُلاحِظُ المريض أنَّ هناك مشكلة أثناء النوم عادةً، ولكن أحيانًا وعلى الأرجح سيُلاحظ شخص آخر ينام في نفس الغرفة أنَّ هناك خطب ما،وَقد يسمع هذا الشخص أنَّ الشخص:
يلهثُ وتصدر عنه أصوات غرغرة أو اختناق
يشخرُ بصوتٍ مرتفعٍ
يتوقَّف تنفسه لعشرة ثوانٍ أو أكثر في كل مرَّة
يبدو عليه التملمُل الشديد وهو في الفراش
على الرغم من أنَّ المريض لن يُلاحِظ أيّ شيءٍ خلال نومه، قد يشعُر بالسوء في أثناء النهار،حيث قد يُعاني من:
الصُّدَاع عند الاستيقاظ
يشعر بالنعاس والضعف والتعب طوال النهار
يُصبح تفكيره أبطأ ويواجه صعوبةً في التركيز
يغفو في أثناء النهار عندما يرغب في البقاء مستيقظاً في مكان العمل مثلًا أو عند قيادة السيارة
لا يُعاني مُعظم البالغين الذين يشخرون من انقطاع النفس الانسداديّ في أثناء النَّوم،ولكن عند الإصابة بهذا الاضطراب، سيميل المريض إلى أن يشخر في الليل.
مُضَاعَفات انقطاع النَّفس الانسداديّ في أثناء النوم
لن يحصل المريض على كميةٍ كافيةٍ من الأكسجين في أثناء الأوقات التي يحدث فيها انقطاع في النَّفس،ونظرًا إلى أنَّه سيبدأ في التنفُّس مَرَّةً أخرى، لن يكون هذا كافياً للتسبب في ضرر مُباشرةً،ولكن بعد فترة من الزمن، يمكن أن يُؤدِّي انخفاض مستويات الأكسجين إلى مشاكل مثل:
زيادة في خطر السَّكتة ونوبات القلب واضطراب نظم القلب
الوفاة المُبكِّرَة أحيانًا
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخصُ يُعاني من انقطاع النَّفس في أثناء النوم؟
سيقُوم الطبيب عادةً باختبارٍ بينما يكون الشخص نائماً،ويُسمى هذا الاختبار دراسة النوم.
قد ينبغي على المريض زيارة مركز متخصص في النَّوم للخضوع إلى هذه الدراسة،وسيطلب الطبيب منه أحيانًا تنفيذ نسخةٍ أبسط لهذه الدراسة في المنزل؛وفي كلتا الحالتين، سيقوم الاطباءُ بوضع أجهزة مراقبة على رأس المريض وجسمه ويده،وسترصد هذه الأجهزة:
نبض القلب
مستوى الأكسجين في الدم
التنفُّس خلال نوم المريض
حركات العين
موجات الدماغ
هذه الاختبارات غير مؤذية، ولكن قد يجدُ المريض صعوبةً في النَّوم مع استخدام أجهزة المراقبة هذه،وسيقوم فنيُّون بمراقبة المريض عبر شاشة فيديو.
قَد يقوم الأطباءُ باختباراتٍ أخرى لمعرفة ما إذا كان انقطاع التنفس في أثناء النَّوم يُسبب مشاكل أخرى، مثل مشاكل القلب.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ انقطاع النَّفس في أثناء النوم؟
قد يستخدِمُ الأطباء التدابير التالية لمُعالَجة انقطاع النَّفس الانسداديّ في أثناء النَّوم:
جهاز ضغط المجرى الهوائيّ الإيجابيّ المُستمرّ CPAP لمُساعدة المريض على التنفُّس ليلاً
إعطاء المريض قطعة فموية تُساعِدُ على بقاء المسالك الهوائيَّة مفتوحةً في أثناء النَّوم
يقومون أحيانًا بجراحةٍ على مُؤخِّرة الفم لاستئصال النسيج وإعادة تشكيله
يضعون جهازاً عن طريق الجراحة للمساعدة على بقاء المسالك الهوائيَّة مفتوحةً
يعمل جهاز ضغط المجرى الهوائيّ الإيجابيّ المُستمرّ على ضخّ الهواء إلى الحلق عبر قناع للوجه،ويحُول الهواء المضغُوط دُون انغلاق الحلق.هُناك أنواع مختلفة من أقنعة الوجه،ويُغطِّي بعضها الفم والأنف،بينما يُغطِّي البعض الآخر الأنف فقط أو تُوضع في داخل الأنف (مثل سدادات الأنف).يعمل جهاز ضغط المجرى الهوائيّ الإيجابيّ المُستمرّ بشكلٍ جيدٍ جدًّا، ولكن لا يستطيع العديد من الأشخاص النوم بشكلٍ مريحٍ بسبب القناع.
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قِطع الفم هِيَ أجهزة بلاستيكيَّة يجري وضعها فوق الأسنان،ويستخدمها المريض في الليل،وهيَ تُشبه قليلًا واقيات الفم التي يستخدمها بعض الرياضيين،ويجري تعديلها بحيث تسحب الفكّ للأمام،حيث يُساعد سحب الفكّ نحو الأمام على الحيلولة دُون انغلاق الحلق.يقوم طبيبُ الأسنان بتجهيز قطع الفم بحيث تكون مناسبة لفم المريض بشكلٍ جيدٍ.
كما سيطلب الأطباءُ من المريض القيام بأشياء أخرى أيضًا:
إنقاص الوزن إذا كان المريض يعاني من زيادة في الوزن
التوقُّف عن التدخين
تجنُّب شُرب الكحول
تجنُّب الأدويَة التي تُسبب النعاسَ قبل موعد النوم
النوم على الجانب أو رفع رأس السرير
في بعض الأحيان، أخذ أدوية تُساعدهُ على البقاء مستيقظاً في أثناء النَّهار