ما هُوَ انقِطاع النَّفس في أثناء النوم؟

ما هُوَ انقِطاع النَّفس في أثناء النوم؟

انقطاع التنفس في أثناء النوم هو الحالة التي يُصبِحُ فيها التنفُّس بطيئاً أو يتوقَّف لفترةٍ قصيرةٍ من الزمن في أثناء نوم الشخص ومن ثمَّ يعود من جديد.

إذا كان الشخص مصابًا بانقطاع التنفس في أثناء النوم، فسوف يحدُث هذا مراراً وتكراراً في كل مرَّة يخلد الشخص فيها إلى النَّوم، ولمراتٍ عديدة غالبًا.يستيقظ المريض جزئياً عندما يتوقُّف تنفُّسه،وعندما يستيقظ، يبدأ في التنفُّس مَرَّةً أخرى.لا يتذكَّر المريض أنَّه استيقظَ من نومه عادةً،ولكن يستمر هذا الاضطراب في عرقلة النوم الجيِّد في الليل.