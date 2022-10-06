كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالساركويد؟

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالساركويد؟

عادةً ما يَشتبهُ الأطباءُ بالساركويد إذا كان المريض يُعاني من:

للتأكُّد، عادةً ما يقوم الأطباءُ بـ:

أخذ عَيِّنَة صغيرة من النسج (من الرئتين عادةً) لتفحُّصها تحت المجهر (خزعة)

إذا كان المريض يُعاني من الساركويد، سيتحقق الأطباء من وظيفة الرئتين باستخدام:

سيخضع المريض أيضًا لاختبارات أخرى لمعرفة الأعضاء المصابة.قد يُجري الشخص تخطيط كهربية القلب (ECG)، وتصوير مقطعي محوسب (CT)، وتصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، واختبارات دموية، وفحص للعين من قبل اختصاصي العيون.