ما الذي يُسبِّب الرَّبو؟

ما الذي يُسبِّب الرَّبو؟

هناك أشياء عديدة تجعل الممرات التنفُّسية ضيِّقةً في أثناء نوبة الرَّبو.تنتفخ بِطانة الممرات التنفُّسية،تمتلئ المَسالِك الهَوائيَّة بسائلٍ لزجٍ (المُخاط).تُصبِح العضلات حول الممرات التنفُّسية مشدودةً، ممَّا يُساعد على إغلاق المَسالِك الهَوائيَّة.

يسري الرَّبو في العائلات عادةً وهو يبدأ في الطفولة ولكن يُمكن أن يبدأ في أي وقت من الحياة.

بالنسبة إلى المصابين بالرَّبو، هناك أشياء كثيرة يُمكن أن تُحرِّض النوبات،وإذا كان الشخص سليماً، لن تُؤدِّي هذه المُحرِّضات إلى إصابته بالرَّبو.

تنطوي المُحرِّضات الشائعة للرَّبو على:

الأشياء التي لدى الشخص حساسية لها (العَوامِل المُسبِّبة للتحسُّس)، مثل غُبار الطلع والغبار وشعر الحيوانات

عدوى تُؤثِّرُ في المسالك الهوائيَّة، مثل الزكام

التمارين

المهيجات في الهواء، مثل دخان السجائر والأبخرة القوية

هناك أشياء أخرى تعمل مثل مُحرِّضات للرَّبو عند بعض الأشخاص فقط: