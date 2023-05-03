ما هُوَ الرَّبُو؟
الربو هو حالة تتضيَّق فيها المسالك الهوائيَّة في الرِّئتين،وعندما تتضيَّق هذه المَسالِك، يُصبح التنفُّسُ صعباً،غالبًا ما يُصدِرُ التنفُّس صوتاً حادَّاً يُسمَّى الأزيز.
يحدُث الرَّبو على شكلِ نوباتٍ تظهر وتختفي،
ويُمكن للتمارين، أو مسببات الحساسية في المنزل، أو استنشاق الغبار في الهواء أن تحرض نوباتَ الربو
يصدر عن المريض صوت أزيز ويشعر بضيق النَّفس في أثناء نوبة الرَّبو،
وتتراوح النوبات بين الخفيفة إلى الشديدة والنوبات التي تُهدِّد الحياة
في أثناء نوبة الربو، يستطيع المريضُ أخذ دواء يعمل على فتح المَسالِك الهَوائيَّة بسرعة
للوِقاية من نوبات الرَّبو، ينبغي الابتعاد عن الأشياء التي تُحرِّضه
ويأخذ بعض الأشخاص دواءً للمُساعدة على الوِقاية من النوبات
داخل الرئتين والمسالِك الهوائيَّة
ما الذي يُسبِّب الرَّبو؟
هناك أشياء عديدة تجعل الممرات التنفُّسية ضيِّقةً في أثناء نوبة الرَّبو.تنتفخ بِطانة الممرات التنفُّسية،تمتلئ المَسالِك الهَوائيَّة بسائلٍ لزجٍ (المُخاط).تُصبِح العضلات حول الممرات التنفُّسية مشدودةً، ممَّا يُساعد على إغلاق المَسالِك الهَوائيَّة.
يسري الرَّبو في العائلات عادةً وهو يبدأ في الطفولة ولكن يُمكن أن يبدأ في أي وقت من الحياة.
بالنسبة إلى المصابين بالرَّبو، هناك أشياء كثيرة يُمكن أن تُحرِّض النوبات،وإذا كان الشخص سليماً، لن تُؤدِّي هذه المُحرِّضات إلى إصابته بالرَّبو.
تنطوي المُحرِّضات الشائعة للرَّبو على:
الأشياء التي لدى الشخص حساسية لها (العَوامِل المُسبِّبة للتحسُّس)، مثل غُبار الطلع والغبار وشعر الحيوانات
عدوى تُؤثِّرُ في المسالك الهوائيَّة، مثل الزكام
التمارين
المهيجات في الهواء، مثل دخان السجائر والأبخرة القوية
هناك أشياء أخرى تعمل مثل مُحرِّضات للرَّبو عند بعض الأشخاص فقط:
الهواء البارد
الارتجاع الحمضيّ (داء الارتجاع المعديّ المريئيّ GERD) الذي يُؤدِّي إلى دُخول حمض المعدة إلى المسالك الهوائيَّة
الأسبرين، وذلك عند المصابين بالرَّبو الشديد عادةً
السُّولفيت sulfites (موادّ حافِظة تُستخدَم في بعض أنواع النبيذ والأطعِمة)
ما هي أعرَاض نوبة الربو؟
يشعُر المريض أنَّه بخير عادةً إلى أن تبدأ نوبة الرَّبو،ويُمكن أن تكُون النَّوبَات خفيفةً أو شديدةً.
قَد تستمرُّ أعرَاض الرَّبو لدقائق أو ساعات أو أيَّام،ويتعافى مُعظَم المرضَى مع تلقِّيهم المُعالَجة الصحيحة حتَّى من نوبات الرَّبو الشَّديدة،ولكن يُمكن أن تكون نوبات الرَّبو قاتلةً.
تنطوي الأعراض الشائعة للرَّبو على:
شُعور بالضِّيق في الصَّدر
أزيز تنفُّسيّ
ضيق النَّفس
في بعض الأحيان يكُون السعال هُوَ العرض الوحيد عند المريض.
تَنطوي أعراض نوبة الربو الشديدة على:
صُعوبة كبيرة في التنفُّس
شُعور كما لو أنَّ المريض لا يستطيع الشهيق أو الزفير
تخليط ذهنيّ
ليس لديه ما يكفي من الهواء للمشي أو التحدُّث
زرقة في الشفتين او أصابع اليَد بسبب انخفاض مستوى الأكسجين في الدَّم
إذا ظهرت أيَّة من هذه الأعراض لهجمة ربو شديدة، ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (على الرقم 911 في الولايات المُتَّحدة) أو التوجه إلى عيادة الطوارئ في المستشفى مباشرةً.
تُشكِّلُ النوبة الشَّديدة تهديدًا لحياة المريض،حيث يحتاجُ إلى مُعالَجةٍ سريعةٍ من قبل اختصاصيّ.ينبغي على المرضى الذين يتعرَّضون إلى نوباتٍ شديدةٍ ارتداء سوار إنذار طبِّي أو قلادة،وأن يحملوا معهم هاتفاً خلوياً دائمًا لطلب المساعدة الطارئة على الرقم 911.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الربو؟
يشتبهُ الأطباءُ بالرَّبو استِنادًا إلى الأعراض عادةً،وللتأكُّد من الحالة، سيقومون:
باختبارات التنفُّس (تُسمَّى اختبارات الوظيفة الرئويَّة) لقياسِ مستوى أداء الرئتين،
وإذا بيَّنت الاختبارات إصابةً بالرَّبو، سيُحاولون معرفة السبب،وينطوي هذا تحديداً على معرفة ما إذا كان المريض لديه أي نوع من الحساسيَّة؛
كما سيتفحَّصون أيضًا مستوى الأكسجين في الدَّم إذا كان المريض يُعاني من نوباتٍ شديدةٍ.يقُوم الأطباء بتصوير الصَّدر بالأشعَّة السينيَّة أحيانًا.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الرَّبو؟
يستطيعُ المريض مُعالَجة نوبات الربو الخفيفة بنفسه عن طريق:
استخدام جهاز استنشاق مع دواء لفتح المسالك الهوائيَّة (يُسمَّى مُوسِّع القصبات): يأخذ من 1 إلى 3 نفخات، وإذا لم يحصل على فائدة من فعل هذا لمرَّة واحدة، ينبغي عليه الانتظار نحو 20 دقيقةً واستخدام جهاز الاستنشاق مرَّةً أخرى
الانتقال إلى مكان يكون الهواء فيه نقياً
الجلوس والراحة إلى أن يتمكَّن من التنفُّس بسهولة أكبر
بالنسبة إلى نوبات الربو الشديدة، ينبغي الاتصال بالرقم 911 لطلب مساعدةٍ طبيةٍ طارئةٍ أو التوجُّه إلى المستشفى مباشرةً.سوف يستخدمُ الأطباء دواءً لفتح المَسالِك الهَوائيَّة بسرعة كما قَد يقومون بالأشياء التالية أيضًا:
إعطاء الشخص موسِّعاً قصبيًا عن طريق جهاز خاص يُسمَّى الرذاذة (nebulizer)
إعطاء المريض ستيرويدات قشريَّة عن طريق الوريد
إعطاء المريض الأكسجين إذا كانت مُستوياته منخفضة
يطلبون من المريض البقاء في المستشفى إلى أن يتنفَّس بشكلٍ أفضل
يستخدِمُ الأطبَّاء دواءً يُسمى الألبوتيرول albuterol كمُوسِّعٍ للقَصبات غالبًا، ولكنهم يستخدمونه أحيانًا في توليفةٍ مع الإبراتروبيوم ipratropium كمُوسِّع ثانٍ للقصبات.إذا كان المريض يُعاني من صعوبة كبيرةٍ في التنفُّس بحيث لا يستطيع استخدام الرذَّاذة، قَد يُعطيهُ الأطباءُ حقنة تحتوي على إبينيفرين، وهُو مُوسِّع للقصبات سريع المفعُول.
إذا كانت نوبة الربو شديدة جدًّا، قد يحتاج الأطباء إلى:
إدخال أنبوب عبر فم المريض إلى الرغامى (يُسمَّى هذا الإجراء التنبيب intubation) ويستخدمون جهاز التهوية (المنفسة)
قَد يستخدِمُ الأطباءُ أدويَةً مُختلفةً لمُعالَجة الرَّبو،وقد يُعطون المريض الأدويَة باستخدام:
أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقيسة
الرذَّاذات
من المهمّ جدًا استخدام جهاز الاستنشاق أو الرذاذة بالطريقة الصحيحة وإلَّا لن يصِل الدواء إلى المسالك الهوائيَّة،ويستطيعُ الطبيب أو العامل في مجال الرعاية الطبية تعليم المريض كيفية استخدام هذين الجهازين بشكلٍ صحيحٍ.
أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقيسة
أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقيسة هي الطريقة الأكثر شُيُوعًا لأخذ أدوية الرَّبو،وهي تُحوِّلُ جرعة من الدواء إلى رذاذٍ ناعمٍ يستطيع المريض استنشاقه.
من الأفضل استخدَام مفساح spacer أو حُجيرة احتجاز holding chamber لوُصول الكميَّة المُناسبة من الدواء إلى الرئتين.تكُون أجهزة الاستنشاق صغيرة بما فيه الكفاية لوضعها في محفظة أو حقيبة الظهر.
طريقةُ استعمال جهاز الاستنشاق بالجُرعات المُقنَّنة المزود بمفساح
البخَّاخات أو الرذاذات
البخاخات هي آلات تعمل بالكهرباء أو البطارية وتُحوِّل الدواء السَّائِل إلى رذاذٍ ناعمٍ يستطيعُ المريض استنشاقه،
كيف يُمكن الوِقاية من الرَّبو؟
ينبغي اتباع الخطوات التالية للمُساعدة على الوِقاية من الرَّبو:
تجنُّب المُحرِّضَات قدر المُستطاع، خُصوصًا دُخان السجائر
استخدام الأدويَة الوقائيَّة التي يصفها الطبيب
إذا كانت التمارين تُحرِّض الرَّبوَ، ينبغي استخدَام جهاز استنشاق مُوسِّع القصبات قبل ممارستها مباشرةً
يُمكن أن يتعرَّض المريض أحيانًا إلى مُحرِّضات من خارج المنزل عن طريق إزالة السجَّاد والوسائد والستائر وغيرها من الأقمشة التي قد تحتجز الغبار.ينبغي الحفاظ على نظافة المنزل واستخدام جهاز إزالة الرطوبة dehumidifier.إذا كان المريضُ يُعاني من الحساسية لحيوانه الأليف، قَد يحتاجُ إلى إيجاد مأوى جديدٍ له.