ما هو الدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المُزمِن؟

ما هو الدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المُزمِن؟

الداء الرئوي الانسدادي المزمن Chronic Obstructive Pulmonary Disease ويُرمز له اختصارًا بـ COPD، هو اضطراب رئوي يُعيق التنفس.في هذا الاضطراب، يجد المريض صعوبة في دفع الهواء خارج الرئتين.تسمَّى صعوبة دفع الهواء إلى الخارج بانسداد تدفق الهواء المزمن.

يُعدُّ تدخين السجائر السبب الأكثر شُيُوعًا للداء الرئوي الانسدادي المزمن

تُسبب الإصابة بالداء الرئوي الانسدادي المزمن السعال وضيق التنفس

يمكن للتوقف عن التدخين أن يحافظ على المجاري التنفسية مفتوحة

قد يصِفُ الطبيب أدويةً للمُساعدة على التخفيفِ من الأعراض أو تجنبها

في حال الإصابة بحالة شديدة من الداء الرئوي الانسدادي المزمن فقد يحتاج المريض لاستخدام الأدوية، أو استعمال الأكسجين، أو الخضوع لإعادة تأهيل رئوي

الداء الرئوي الانسدادي المزمن فيديو

النُفاخ الرئوي Emphysema الصورة

يتضمن الداء الرئوي المزمن نوعين من الاضطرابات - التهاب القصبات الانسدادي المزمن chronic obstructive bronchitis والنفاخ الرئوي emphysema.يحدث كِلا الاضطرابين عند الكثير من الأشخاص.