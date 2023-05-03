القصباتُ الهوائية هي الأنابيب التي تحمل الهواءَ إلى الرئتين.ويحدث التهابُ القصبات عندما تصبح متورِّمة ومتهيِّجة.

يبدأ التهابُ القصبات الحاد فجأة، خلال بضعة أيَّام عادة.وهو يختلف عن التهاب القصبات المزمن؛ففي التهابِ القصبات المزمن، يكون قد مضى على التهاب الشعب الهوائية (تورُّمها) سنوات.كما يحدث التهابُ القصبات المزمن لدى أشخاصٍ يعانون من مشاكل في الرئة، مثل الداء الرئوي الانسدادي المزمن COPD أو التليُّف الكيسي.

أمَّا التهابُ القصبات الحادّ فينجم عن عدوى، مثل نزلات البرد؛

فتتورَّم الشُّعَبُ الهوائية ويتكوَّن المخاط، ممَّا يزيد من السعال

وقد يستمرّ السعالُ عدَّةَ أسابيع

ويكون حدوثُ التهاب القصبات الحادّ أكثرَ شيوعًا في فصل الشتاء

وإذا كان الشخصُ سليمًا من دون أيّ أمراض رئويَّة، لا يمثِّل التهاب القصبات الحاد حالةً خطيرة.أمَّا إذا كان لديه مرضٌ رئوي، فقد يجعل التهابُ القصبات الحادَ الأَعرَاضَ تزداد سوءًا؛فعلى سَبيل المثال، إذا كان لدى المريض ربو، قد يبدأ حدوث الأزيز التنفُّسي لديه.

داخل الرئتين والمسالِك الهوائيَّة