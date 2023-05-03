ما هو التهابُ القصبات الحادّ؟
القصباتُ الهوائية هي الأنابيب التي تحمل الهواءَ إلى الرئتين.ويحدث التهابُ القصبات عندما تصبح متورِّمة ومتهيِّجة.
يبدأ التهابُ القصبات الحاد فجأة، خلال بضعة أيَّام عادة.وهو يختلف عن التهاب القصبات المزمن؛ففي التهابِ القصبات المزمن، يكون قد مضى على التهاب الشعب الهوائية (تورُّمها) سنوات.كما يحدث التهابُ القصبات المزمن لدى أشخاصٍ يعانون من مشاكل في الرئة، مثل الداء الرئوي الانسدادي المزمن COPD أو التليُّف الكيسي.
أمَّا التهابُ القصبات الحادّ فينجم عن عدوى، مثل نزلات البرد؛
فتتورَّم الشُّعَبُ الهوائية ويتكوَّن المخاط، ممَّا يزيد من السعال
وقد يستمرّ السعالُ عدَّةَ أسابيع
ويكون حدوثُ التهاب القصبات الحادّ أكثرَ شيوعًا في فصل الشتاء
وإذا كان الشخصُ سليمًا من دون أيّ أمراض رئويَّة، لا يمثِّل التهاب القصبات الحاد حالةً خطيرة.أمَّا إذا كان لديه مرضٌ رئوي، فقد يجعل التهابُ القصبات الحادَ الأَعرَاضَ تزداد سوءًا؛فعلى سَبيل المثال، إذا كان لدى المريض ربو، قد يبدأ حدوث الأزيز التنفُّسي لديه.
داخل الرئتين والمسالِك الهوائيَّة
فهم التهاب القصبات
ما الذي يسبِّب التهابَ القصبات الحادّ؟
ينجم التهابُ القصبات الحاد عادةً عن فيروس، مثل فيروس نزلات البرد أو الأنفلونزا.كما يمكن أن تسبِّبه بكتيريا معيَّنة أيضًا.
ما هي أعراضُ التهاب القصبات الحاد؟
إذا كان لديك التهاب قصبات حادّ، قد تستمرّ الأَعرَاضُ من بضعة أيَّام إلى بضعة أسابيع أو أكثر.
وفي البداية، قد يكون لديك أعراضُ نزلة برد أو أنفلونزا مثل:
سَيلان الأنف
إلتهاب الحلق Sore throat
تعب، قشعريرة، ألم عضلي
حمى طفيفة (100 درجة إلى 101 درجة فهرنهايت، أو 37.5 درجة إلى 38 درجة مئوية)
وتستمرّ هذه الأَعرَاضُ من 3-5 أيَّام عادة؛
ثم يحدث السُّعال.والسُّعال:
لا يُنتِج مخاطًا في البداية عادة
ولكن، في وقتٍ لاحق قد ينتج مخاطًا رائقًا أو أصفر أو أخضر، أو مدمَّى في بعض الأحيان
وقد يشعر المريضُ بألم في الصدر عندَ السعال أو التنفُّس بعمق
وغالبًا ما يستمرّ 2-3 أسابيع، وأحيَانًا لفترة أطول
كما قد يكون لدى المريض وَزيز أيضًا، حتَّى لو لم يكن لديه ربو.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديَّ التهاب القصبات الحاد؟
يمكن أن يعرفَ الأطبَّاءُ أنَّ لديك التهاب القصبات الحاد فقط بالسؤال عن الأَعرَاض وفحص الرئتين.ولكنَّ أعراضَ التهاب القصبات الحاد يمكن أن تكون مماثلةً للالتهاب الرِّئوي الخَفيف.الالتهابُ الرئوي Pneumonia هو التهابٌ في أنسجة الرئة، ويعدُّ أكثرَ خطورة من التهاب القصبات.ولذلك، قد يطلب الأطباء صورةً للصدر بالأشعَّة السِّينية لتحري الالتهاب الرئوي إذا كانوا يسمعون صوت احتقان في رئتي الشخص أو إذا كان الشخص:
من المسنِّين
شديدَ المرض
لديه ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتسرُّع في التنفُّس
لديه داء رئوي مزمن
كيف يُعالَج التهاب القصبات الحادّ؟
يقوم الطبيبُ بمُعالَجَة الأَعرَاض لديك كما يلي:
إذا كان لديك حمَّى أو ألم في الصدر بسبب السعال، يمكن أن تأخذ الأدوية دون وصفة طبية مثل أسيتامينوفين أو إيبوبروفين
إذا كان لديك أزيز، قد يصف الطبيبُ لك دواء استنشاقيًا ( يكون بشكل عبوة رذاذ صغيرة من دواء يمكن استنشاقه)
لا تجعل أدوية السُّعال المريضَ يشعر بأنه أفضل دائمًا، ولكنَّ بعضها يمكن أن يفيد قليلًا في الليل إذا كان هذا السعال يمنعه من النوم.
لا تفيد المضادَّاتُ الحيوية في علاج التهاب القصبات الفيروسي.يُعطي الأطباء المضادات الحيوية فقط عندما يعتقدون أن العدوى ناجمة عن بكتيريا.