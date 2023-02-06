تغطي الرئتين طبقتان من غشاء رقيق.عادةً ما يتلامس الغشاءان مع بعضهما البعض.ولكن في بعض الأحيان، يمتلئ الحيِّز بين الغشائين، والذي يُسمَّى الحيِّز الجنبي، بالهواء أو سائل.
يُسمى الهواء المُتجمّع في الحيِّز الجنبي بالاسترواح الصدري pneumothorax.يُسمى السائل المُتجمّع في الحيِّز الجنبي بالانصباب الجنبي pleural effusion.
ما هو استرواح الصدر؟
استرواح الصدر هو تراكم للهواء في الحيِّز الجنبي.يؤدي ذلك إلى انخماص الرئة بشكل جزئي أو كلي.
يحدث استرواحُ الصدر عند حدوث تمزُّق في منطقة ضعيفة من الرئة أو إصابة في الرئة، بحيث يتسرب الهواء إلى الصدر
يُعاني معظم المرضى من ضيق في التنفُّس وألم في الصدر
يمكن للأطباء رؤية استرواح الصدر على صورة الصدر بالأشعة السينية أو بالأمواج فوق الصوتية
عادةً ما يضع الأطباء أنبوبًا في الصدر لتصريف الهواء
ما الذي يسبِّب استرواح الصدر؟
ينجُم الاسترواح الصدري عن تمزُّق أو إصابة في الغشاء المحيط بالرئة.يمكن أن يحدث ذلك نتيجة:
وجود منطقة ضعف صغيرة في الرئة (يحدث هذا غالبًا عند الرجال المدخنين من طوال القامة والذين تقل أعمارهم عن 40)
مشكلة رئوية طويلة الأمد مثل الدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المزمن، أو التليُّف الكيسي، أو الرَّبو، أو السل
إصابة في الصدر أو جراحة (استرواح الصدر الرَّضي traumatic pneumothorax)
ضرر الضغط الناجم عن جهاز التنفُّس الاصطناعي
ما هي أعراضُ استرواح الصدر؟
تستنِدُ أعراض استرواح الصدر إلى مقدار الهواء الذي يدخل إلى الحيِّز الجنبي وعدد الانخماصات الرئويَّة.قد تحدُث الأَعرَاض بشكل مفاجئ أو ببطء.قد يعاني المريض من:
ضيق في التنفُّس
ألم في الصدر
الشعور بألم في الكتف في بعض الأحيان
في بعض الأحيان صدمة ونوبة قلبية، وذلك في حال حدوث استرواح صدري كبير بشكل مفاجئ
عادةً ما يمتص الجسمُ الهواء مجددًا، ويزول الاسترواح الصدري في غضون 2-4 أسابيع.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا باسترواح الصدر؟
لمعرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من استرواح الصدر، فسوف يستمع الأطبَّاء إلى أصوات تنفُّسه باستخدام السَّماعة الطبية.كما يجرون أيضًا تصويرًا للصدر بالأشعَّة السِّينية أو تصويرًا بتخطيط الصدى.
كيف يُعالج الأطباء استرواح الصدر؟
تستنِدُ المُعالَجة إلى مدى ضخامة الاسترواح الصدري.
إذا كان الاسترواح الصدري صغيرًا، فقد يقوم الأطباء بما يلي:
الانتظار لمراقبة ما إذا كان الهواء سيختفي من تلقاء نفسه
إذا كان الاسترواح الصدري كبيرًا، أو إذا كان المريض يعاني من صعوبة في التنفس، فسوف يقوم الأطباء بما يلي:
إعطاء الأكسجين
وضع أنبوب بلاستيكي صغير في الصدر (أنبوب صدري) لإزالة الهواء
عادة ما يتم توصيل الأنبوب الصدري بجهاز شفط لسحب الهواء إلى الخارج.يبقى الأنبوب الصدري في مكانه لبضعة أيام ريثما تتعافى الرئة.