ما هي أعراضُ استرواح الصدر؟

ما هي أعراضُ استرواح الصدر؟

تستنِدُ أعراض استرواح الصدر إلى مقدار الهواء الذي يدخل إلى الحيِّز الجنبي وعدد الانخماصات الرئويَّة.قد تحدُث الأَعرَاض بشكل مفاجئ أو ببطء.قد يعاني المريض من:

ضيق في التنفُّس

ألم في الصدر

الشعور بألم في الكتف في بعض الأحيان

في بعض الأحيان صدمة ونوبة قلبية، وذلك في حال حدوث استرواح صدري كبير بشكل مفاجئ

عادةً ما يمتص الجسمُ الهواء مجددًا، ويزول الاسترواح الصدري في غضون 2-4 أسابيع.