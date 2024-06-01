ما هُوَ ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي؟
وبذلك يكُون ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي pulmonary hypertension هُوَ ارتفاعٌ في ضغط الدَّم في الشرايين الرئوية.الشرايين هي أوعية دموية كبيرة تنقل الدَّم من القلب إلى أجزاء الجسم.تُسمَّى شرايين الرئة بالشرايين الرئوية.
ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي هو اضطراب غير شائع.يختلف هذا المرض عن ارتفاع ضغط الدَّم، الذي هو ارتفاع ضغط الدَّم في الشرايين المتجهة إلى بقية الجسم.يكون ارتفاع ضغط الدَّم أكثر شيوعًا من ارتفاع ضغط الدم الرئوي.
في ارتفاع ضغط الدم الرئوي، يعمل القلب بجهدٍ أكبر لضخ الدَّم عبر الرئتين.
عادةً ما ينجم ارتفاع ضغط الدم الرئوي عن بعض المشاكل الرئوية أو القلبية، وأحيانًا عن بعض الأدوية
يُسبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشعور بالتعب وضيق التنفس.
لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بارتفاع ضغط الدم الرئوي، يجري الأطباء تصويرًا بالأشعة السينية والأمواج فوق الصوتية للقلب
يُعالج الأطباء سبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي وقد يصفون الأدوية لفتح الشرايين الرئوية
ما الذي يُسبِّبُ ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي؟
كثيرًا ما ينجُم ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي عن:
الفشل القلبي على الجانب الأيسر من القلب
الاضطرابات التي تسبب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، مثل الدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المُزمِن الشديد (COPR) أو انقطاع التنفس في أثناء النوم
خثرة دموية في الرئتين (صمة رئوية)
تنطوي الأَسبَاب الأخرى على داء الخليَّة المِنجليَّة، وبعض الأدوية، مثل فينفلورامين (وأدوية أخرى مرتبطة لإنقاص الوزن)، والأمفيتامينات، والكوكايين، ومثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة (SSRIs).ينجم ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي في بعض الأحيان عن مشكلة وراثية.
في بعض الحالات لا يتمكن الأطباء من معرفة سبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي عند الشخص.
ما هي أعرَاض ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي؟
الأَعرَاض الرئيسيَّة لارتفاع ضغط الدم الرئوي هي:
الشُعور بالتَّعب وضيق النَّفس في أثناء ممارسة نشاط خفيف
قد يعاني الشخص من انزعاج صدري خفيف وتورم في الساقين
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بارتفاع ضغط الدم الرئوي؟
يشتبه الأطباء بارتفاع ضغط الدم الرئوي بناءً على الأعراض، وخاصة إذا كان الشخص يشتكي من مشكلة رئوية أو فشل قلبي.وللتأكُّد، يقوم الأطباءُ بما يلي:
تخطيط صَدى القلب Echocardiography، أي تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية
إذا بدا أنَّ ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي شديد، فقد يقوم الأطباء بالأمور التالية:
القثطرة القلبية — يقوم الأطباء بإدخال أنبوب أجوف ورفيع (قثطار) عبر وريد أو شريان باتجاه القلب لقياس ضغط الدم في القلب والشرايين الرئوية
كيف يُعالج الأطباءُ ارتفاعَ ضغط الدَّم الرئوي؟
يُعالج الأطباء سبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي ويطلبوا من الشخص تجنب الأشياء التي تزيده سوءًا.على سبيل المثال، سيطلبون من الشخص التوقف عن التدخين وعدم السفر إلى مناطق ذات ارتفاعات شاهقة، مثل الصعود إلى أعلى الجبال.
وقد يصفون الأدويَة للشخص مثل:
الأكسجين الإضافي من خلال جزيئات الأنف أو قناع على الوجه
دواء لفتح الشرايين الرئوية
حبوب الماء (مدرات البول)
مضادَّات التَّخَثُّرِ (مميعات الدم) للوقاية من الخثرات الدموية في الرئتين
إذا كان المريض يُعاني من ارتفاع ضغط الدَّم الرئويّ الشديد، فقد يجري الأطباء زرع رئة (جراحة يزيل فيها الأطباء الرئة بشكل كامل أو جزئي من جسم شخص آخر ووضعها في جسم المريض).