وبذلك يكُون ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي pulmonary hypertension هُوَ ارتفاعٌ في ضغط الدَّم في الشرايين الرئوية.الشرايين هي أوعية دموية كبيرة تنقل الدَّم من القلب إلى أجزاء الجسم.تُسمَّى شرايين الرئة بالشرايين الرئوية.

ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي هو اضطراب غير شائع.يختلف هذا المرض عن ارتفاع ضغط الدَّم، الذي هو ارتفاع ضغط الدَّم في الشرايين المتجهة إلى بقية الجسم.يكون ارتفاع ضغط الدَّم أكثر شيوعًا من ارتفاع ضغط الدم الرئوي.