ما هِيَ أمراض الرئة البيئية؟
أمراض الرئة البيئية هِيَ أمراضٌ تنجُم عن عن جُزيئاتٍ أو ضباب أو أبخرة أو غازات ضارَّة في الهواء يتننفسها الشخص،
يصاب بعض الأشخاص بالمرض نتيجة التعرض للهواء الخارجي (مرض مرتبط بتلوث الهواء).ويمرض آخرون بسبب الهواء الذي يتنفسونه في المباني التي يعيشون فيها أو يعملون فيها أو في المدارس (الأمراض المرتبطة بالبناء).
بالنسبة إلى مُعظم من لديهم مرض رئويّ بيئيّ، فهم يُصابون به من شيء في العمل،فعلى سبيل المثال:
يُمكن أن يحدث السحار القطنيّ byssinosis عند من يعملون في القطن أو الكتَّان أو القنّب
ويمكن أن يُصاب عُمال الفحم بالرئة السوداء black lung
ويُمكن أن يُصاب من يعملون بالقرب من الأسبست بداء الأسبست asbestosis وورم المتوسِّطة mesothelioma وداء الجنب المرتبط بالأسبست asbestos-related pleural disease
إذا كان المريض يُعاني من مرضٍ في الرئة مثل الدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المُزمِن أو الرَّبو، يُمكن أن تُحرِّض الأشياء التي يستنشقها نوبةً.
ما هي أعرَاض أمراض الرئة البيئيَّة؟
تُشبهُ أعراض أمراض الرئة البيئية أعراض الكثير من اضطرابات الرئة:
صعوبة التنفُّس
سعال
ألم في الصدر
أزيز تنفسيّ مُفاجئ
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص مرض رئويّ بيئي؟
سوف يسأل الأطباء المريض حول ما إذا كانت الأعراض تظهر فقط في أماكن وأوقات معيَّنة،وسوف يسألونه عن طبيعة عمله وما هي المواد التي قد تكُون في الهواء.قد يُجري الأطباءُ:
اختبارات التنفُّس
فُحوصات تصويريَّة، مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب
كيف يُمكن الوِقاية من أمراض الرئة البيئيَّة؟
إذا كان الهواء ملوثًا في مكان العمل، ينبغي على الشخص اتِّباع الإرشادات من الجهات الحكومية للتقليل من الغازات والغبار والأدخنة التي يستنشقها.
ينبغي مراجعة الطبيب بشكلٍ منتظمٍ للخضوع إلى فحوصات التحري من أجل التحقق من مشاكل الرئة، وذلك في حال التعرُّض إلى تلوث الهواء الضار أو مواد أخرى.