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حقائق سريعة
حقائق سريعة

لمحةٌ عامةٌ عن أمراض الرئة البيئية

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شعبان 1444 | المعدل جمادى الأولى 1445
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ما هِيَ أمراض الرئة البيئية؟

أمراض الرئة البيئية هِيَ أمراضٌ تنجُم عن عن جُزيئاتٍ أو ضباب أو أبخرة أو غازات ضارَّة في الهواء يتننفسها الشخص،

يصاب بعض الأشخاص بالمرض نتيجة التعرض للهواء الخارجي (مرض مرتبط بتلوث الهواء).ويمرض آخرون بسبب الهواء الذي يتنفسونه في المباني التي يعيشون فيها أو يعملون فيها أو في المدارس (الأمراض المرتبطة بالبناء).

بالنسبة إلى مُعظم من لديهم مرض رئويّ بيئيّ، فهم يُصابون به من شيء في العمل،فعلى سبيل المثال:

إذا كان المريض يُعاني من مرضٍ في الرئة مثل الدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المُزمِن أو الرَّبو، يُمكن أن تُحرِّض الأشياء التي يستنشقها نوبةً.

ما هي أعرَاض أمراض الرئة البيئيَّة؟

تُشبهُ أعراض أمراض الرئة البيئية أعراض الكثير من اضطرابات الرئة:

  • صعوبة التنفُّس

  • سعال

  • ألم في الصدر

  • أزيز تنفسيّ مُفاجئ

كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص مرض رئويّ بيئي؟

سوف يسأل الأطباء المريض حول ما إذا كانت الأعراض تظهر فقط في أماكن وأوقات معيَّنة،وسوف يسألونه عن طبيعة عمله وما هي المواد التي قد تكُون في الهواء.قد يُجري الأطباءُ:

كيف يُمكن الوِقاية من أمراض الرئة البيئيَّة؟

إذا كان الهواء ملوثًا في مكان العمل، ينبغي على الشخص اتِّباع الإرشادات من الجهات الحكومية للتقليل من الغازات والغبار والأدخنة التي يستنشقها.

ينبغي مراجعة الطبيب بشكلٍ منتظمٍ للخضوع إلى فحوصات التحري من أجل التحقق من مشاكل الرئة، وذلك في حال التعرُّض إلى تلوث الهواء الضار أو مواد أخرى.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.