أمراض الرئة البيئية هِيَ أمراضٌ تنجُم عن عن جُزيئاتٍ أو ضباب أو أبخرة أو غازات ضارَّة في الهواء يتننفسها الشخص،

يصاب بعض الأشخاص بالمرض نتيجة التعرض للهواء الخارجي (مرض مرتبط بتلوث الهواء).ويمرض آخرون بسبب الهواء الذي يتنفسونه في المباني التي يعيشون فيها أو يعملون فيها أو في المدارس (الأمراض المرتبطة بالبناء).

بالنسبة إلى مُعظم من لديهم مرض رئويّ بيئيّ، فهم يُصابون به من شيء في العمل،فعلى سبيل المثال:

يُمكن أن يحدث السحار القطنيّ byssinosis عند من يعملون في القطن أو الكتَّان أو القنّب

ويمكن أن يُصاب عُمال الفحم بالرئة السوداء black lung

ويُمكن أن يُصاب من يعملون بالقرب من الأسبست بداء الأسبست asbestosis وورم المتوسِّطة mesothelioma وداء الجنب المرتبط بالأسبست asbestos-related pleural disease

إذا كان المريض يُعاني من مرضٍ في الرئة مثل الدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المُزمِن أو الرَّبو، يُمكن أن تُحرِّض الأشياء التي يستنشقها نوبةً.