التاريخ الصحي للشخص، مثل ما إذا كان يُعاني من الرَّبو أو الدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المُزمِن، أو إذا كان مُدخِّنًا، وما إذا كانت الأعراض تتفاقم عند استنشاقه هواءً ملوثًا.