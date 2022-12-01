فقدان الكثير من الدم بسبب إصابة أو طمث غزير أو مشاكل في السبيل الهضمي أو السبيل البولي (نزف مزمن)

عدم إنتاج ما يكفي من كريات الدَّم الحمراء لأن جسم الشخص يفتقر إلى ما يكفي من الحديد أو فيتامين B12 أو الفُولات، أو لأنه مُصاب بابيضاض الدم leukemia أو سرطان آخر