ما هُوَ فقرُ الدَّم؟
فقرُ الدَّم anemia هُوَ عدم وجود ما يكفي من كريات الدم الحمراء أو الهيموغلوبين،وتحمل كريَّاتُ الدم الحمراء الأكسجين من الرئتين إلى جميع الأعضاء الأخرى.والهيمُوغلُوبين هو مادة في داخل كريَّات الدَّم الحمراء تنقل الأكسجين فعليًا.
عندما يكون عدد الكريات الحمر قليل جدًا أو تكون كمية الهيموغلوبين قليلة جدًا، لا يستطيع الدَّم حمل كل الأكسجين الذي يحتاج الجسم إليه.
يُسبب فقر الدَّم تعبًا وضعفًا،
وهناك أسباب عديدة لفقر الدَّم،
ومن المهم أن يخضع الشخص إلى اختبار فقر الدَّم مع تقدُّمه في العمر، وذلك لأنَّه يُمكن أن يُقلِّل من متوسط العمر.
ما الذي يُسبِّبُ فقرَ الدَّم؟
تنطوي أسبابُ فقر الدم على:
فقدان الكثير من الدم بسبب إصابة أو طمث غزيرأو مشاكل في السبيل الهضمي أو السبيل البولي (نزف مزمن)
عدم إنتاج ما يكفي من كريات الدَّم الحمراء لأن جسم الشخص يفتقر إلى ما يكفي من الحديد أو فيتامين B12 أو الفُولات، أو لأنه مُصاب بابيضاض الدم leukemia أو سرطان آخر
يُخرِّبُ الجسمُ الكثير من كريات الدَّم الحمراء
ما هي أعرَاض فقر الدَّم؟
تستنِدُ الأَعرَاض إلى شدَّة فقر الدَّم،
حيث يُسبب فقر الدَّم الخفيف:
شُعورًا بالضعفِ والتعبِ
شحوبًا
ويُسبب فقر الدَّم الشديد:
شُعورًا بالإغماء والدوخة
شعورًا بالعطش
التعرُّقَ
نبضًا ضعيفًا وبطيئًا
تشنجات في أسفل الساق في أثناء التمارين
ضيقًا في النفُّس
ألمًا في الصدر
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص فقر الدَّم؟
يُجري الأطباءُ اختبارًا دمويًا لقياس مستويات الهيموغلوبين وكريات الدَّم الحمراء،وقد يُجرون اختبارات أخرى لمعرفة السبب في فقر الدم.
كيف يُعالج الأطباءُ فقرَ الدَّم؟
إذا كانت مُشكلةٌ صحيَّةٌ تُسبِّبُ فقرَ الدَّم، يُعالجُ الأطباءُ هذه المُشكلةَ،وتستنِدُ المعالجة إلى نوع فقر الدَّم عند المريض.قد يُعالجُ الأطباءُ فقرَ الدَّم عن طريق:
مُكملات الحديد التي تُؤخذ كأقراصٍ أو عن طريق الوريد (مباشرةً إلى داخل الوريد)
مُكملات أخرى، مثل فيتامين B12 أو الفولات
نقل كريات الدَّم الحمراء بالنسبة إلى فقر الدَّم الشديد
دواء يجعل الجسم يُنتج المزيد من كريات الدَّم الحمراء