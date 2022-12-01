عَوَز الحديد هو وجود القليل جدًا من الحديد في الجسم،ويكون الحديد في كريات الدم الحمراء،

وفقر الدم هو انخفاض تعداد كريات الدَّم،وتحديدًا، لا يكون عند الشخص ما يكفي من كريات الدَّم الحمراء.

يحتاج الجسم إلى الحديد ليصنع الهيموغلوبين، وهو مادَّة في كريَّات الدَّم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم،

وعندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في الجسم لصنع الهيمُوغلُوبين، يصنع الجسم القليل جدًا من كريات الدَّم الحمراء؛وتكون الكريات التي جرى تصنيعها صغيرة بشكل غير طبيعي.