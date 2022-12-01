ما هُوَ فقر الدَّم بعوز الحديد؟
عَوَز الحديد هو وجود القليل جدًا من الحديد في الجسم،ويكون الحديد في كريات الدم الحمراء،
وفقر الدم هو انخفاض تعداد كريات الدَّم،وتحديدًا، لا يكون عند الشخص ما يكفي من كريات الدَّم الحمراء.
يحتاج الجسم إلى الحديد ليصنع الهيموغلوبين، وهو مادَّة في كريَّات الدَّم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم،
وعندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في الجسم لصنع الهيمُوغلُوبين، يصنع الجسم القليل جدًا من كريات الدَّم الحمراء؛وتكون الكريات التي جرى تصنيعها صغيرة بشكل غير طبيعي.
يُعد فقر الدم بعوز الحديد أكثر أنواع فقر الدم شُيوعًا،
وقد يبدو المريض شاحبًا ويشعر بالضَّعف وضيق النَّفس.
النزفُ هُوَ السبب الأكثر شُيُوعًا لانخفاض مستوى الحديد،
ويقيسُ الأطباءُ مستويات الحديد من خلال اختبارات الدَّم،
ويُعالجون فقر الدَّم بعَوَز الحديد بأقراص الحديد أو في حالات نادرة بالحديد الذي ييُعطَى عن طريق الوريد.
ما الذي يُسبب فقر الدَّم بعوز الحديد؟
تنطوي الأسباب الأكثر شيوعًا لفقر الدم بعوز الحديد على:
النزف
زيادة الحاجة إلى الحديد عندما ينمو الجسم
يحتاج الشخص إلى القليل من الحديد فقط في نظامه الغذائي اليومي،وذلك لأنَّ الجسم يعيد استخدام الحديد من كريَّات الدَّم الحمراء القديمة لصنع كريات دم حمراء جديدة،ولكن يُسبب النَّزفَ فقدان الجسم للحديد.النَّزف هو السبب الأكثر شُيُوعًا لانخفاض مستوى الحديد وفقر الدَّم بعوز الحديد،وتختلف الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا بحسب عُمر الشخص وجنسه:
بالنسبة إلى النساء اليافعات، غزارة الطمث
بالنسبة إلى الرجال والنساء المسنات، النزف من السبيل الهضمي (المعدة أو الأمعاء)
بالنسبة إلى النساء المتقدمات في السن، النزف من الرحم
في أثناء فترات النمو، مثل الحمل وبداية الطفولة، يحتاج الجسم إلى المزيد من الحديد،ولتجنُّب نقص الحديد في هذه الأوقات، يحتاج الشخص إلى تناول الأطعمة الغنيَّة بالحديد، مثل لحم البقر والدجاج والأسماك.
ما هي أعرَاض فقر الدَّم بعوز الحديد؟
تتفاقم الأعراض شيئًا فشيئًا عادةً وهي تنطوي على:
شعور بالضعف والتعب
مظهر شاحب للمريض
مع الانخفاض الشديد جدًا في مستويات الحديد، اعراض شهوة الغرائب pica (الرغبة في تناول مادة غير غذائية، مثل الثلج أو التراب أو الطلاء أو الطباشير)
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص فقر الدم بعوز الحديد؟
سيُجري الأطباءُ اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن انخفاض عدد كريات الدَّم الحمراء (فقر الدَّم) وقياس مستويات الحديد.
كيف يعالج الأطباء فقر الدم بعوز الحديد؟
سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
مُعالَجة أي اضطراب يسبِّب النَّزف
التأكد من ان النظام الغذائيّ للمريض يحتوي على ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد
يصفُون أقراص الحديد (أو السوائل للأطفال)
في حالاتٍ نادرة، يُعطي الأطباءُ الحديد عن طريق الوريد، ولكنَّ هذا ليس ضروريًّا عادةً.
تحتاج مُعالجة فقر الدَّم إلى مدَّة تتراوح بين 3 إلى 6 أسابيع حتى تنجح عادةً،ولكن سيستمر المريض في أخذ الحديد لمدة 6 أشهر تقريبًا عادةً للتعويض عن كل الحديد الذي فقده.
تعمل أقراص أو سوائل الحديد بشكلٍ أفضل إذا أخذها المريض:
في الصباح قبل تناول الطعام
مع عصير البرتقال أو قرص فيتامين C
سيجري الأطباءُ اختباراتٍ دمويَّة للتأكُّد من أن المريض حصل على ما يكفي من الحديد.