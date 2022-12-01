داء الكُريات المنجلية هُوَ مشكلة في كريات الدَّم البيضاء تستمر مدى الحياة،وهو شيء يُولد مع الشخص ويتسبب في أن يكون شكل بعض من كريات الدم الحمراء غير طبيعي،وبدلًا من أن تكون على شكل أقراص، يكون شكلها يشبه المنجل (الهلال).

ويعُود الشكل المنجليّ لكريات الدم الحمراء إلى أنَّها تحتوي على شكل غير طبيعيّ للهيموغلوبين،والهيمُوغلُوبين هو المادة في كريات الدَّم الحمراء التي تحمل الأكسجين.يجعل الشكل المنجليّ كريات الدم الحمراء تتفكك بسهولة ولا تتمكن من المرور في أوعية الدم الصغيرة حتى تنقل الأكسجين.

يكون داء الكريات المجلية أكثر شُيوعًا بين الأشخاص من أصول أفريقية أو أمريكيين سود

وهو يجعل كريات الدَّم الحمراء تنشطر بسهولة ممَّا يُؤدِّي إلى انخفاض تعداد الدَّم (فقر الدم)،

ولا تستطيع كريات الدم غير الطبيعية أن تمرَّ بسهولة من خلال أصغر الأوعية الدموية، ممَّا يُسبِّبُ ألمًا وضعفًا في النمو، وفي نهاية المطاف مشاكل في الأعضاء مثل الكلى والطحال

يكون مرضى داء الكريات المِنجليَّة أكثرَ ميلًا للإصابة ببعض أنواع العدوى

يُشخِّصُ الأطباءُ داء الكريات المنجلية عن طريق اختبار للدَّم،

وتهدفُ المعالجة إلى تخفيف الأَعرَاض، ولكن قد يُؤمِّن العلاج بالخلايا الجذعية الشفاء لبعض الأشخاص.