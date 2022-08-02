ما هِيَ الجلطة الدَّمويَّة؟
الجلطة الدموية هي كتلة من مادَّة يصنعها الجسم لسدّ وعاء دمويّ نازف،وتبدو جلطات الدَّم مثل هلام بلون أرجواني داكن،تتكون الجلطات من أشياء في مجرى الدَّم:
الصُّفَيحات الدَّمويَّة (جزيئات الدَّم الشبيهة بالخلايا)
كريات الدم الحمراء
بروتينات خاصَّة تُسمَّى عوامل التخثُّر
بعد أن يلتئم الوعاء الدموي، لا تعُد هناك أية حاجة إلى جلطة الدَّم،ثمَّ يقوم الجسم بتفكيك (إذابة) الجلطة.
كيف يتجلَّط الدَّم؟
تدُور الصُّفَيحاتُ الدموية وكريَّات الدَّم الحمراء وعوامل التخثُّر في مجرى الدَّم،وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون في المكان المطلوب عندما ينقطع أحد الأوعية الدموية أو يتضرر.عندما ينقطع وعاء دموي، تتشكَّل جلطة دمويَّة:
يتضيق الوعاءُ الدموي لإبطاء تدفق الدم
تلتصق الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة بالمنطقة المتضررة من الوعاءِ الدموي
تُطلِقُ الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة موادّ تُفعِّلُ بروتينات عامل التخثُّر
تُشكِّلُ عواملُ التخثُّر شبكةً تحتجز كريَّات الدَّم الحمراء والمزيد من الصُّفَيحات الدَّمويَّة
تنمو كتلة المادة بسرعة حتى تصبح كبيرةً بما فيه الكفاية لسد الأوعية الدموية.
الجلطاتُ الدمويَّة: تسدُّ الجروح والخدوش
عندما تؤدِّي الإصابةُ إلى حدوث شقّ في أحد الأوعية الدمويَّة، يجري تفعيل الصفيحات الدموية،وتغيِّر شكلَها من دائريّ إلى شوكيَّ، وتلتصق بجدار الوعاء المتمزِّق ومع بعضها بعضًا، وتبدأ بسدِّ الشقّ.كما تتفاعل مع بروتينات دمويَّة أخرى لتشكيل الفِبرين fibrin أيضًا؛وتشكِّل خيوطُ الفِبرين شبكةً تحتجز المزيدَ من الصُّفَيحات وكريَّات الدم، ممَّا يؤدِّي إلى إنتاج جلطة تسدُّ الشقّ.
ما هي المشاكل التي يُمكن أن تحدث لعمليَّة التَّجلُّط؟
الكثير من التجلُّط
تُؤدِّي بعض المشاكل الصحية إلى أن يُشكِّل الجسم الكثير من جلطات الدَّم (فرط تخثُّر الدَّم).قد تكون عواملُ التخثُّر مفرطة النشاط.أو قد تكون هناك مشكلة في نظامِ إذابة الجلطات.
يمكن أن يُؤدِّي الكثير من التجلُّط إلى مشاكل أخرى مثل:
سكتة من أوعية مسدودة في الدماغ
نوبة قلبيَّة من أوعية مسدودة تؤدي إلى القلب
انصمام رئوي، وهُوَ مشكلة تحدث عندما يحمل الدَّم جلطات من الساقين أو الحوض أو منطقة البطن إلى الرئتين
تجلُّط غير كاف
تحُول بعض المشاكل الصحية دون أن يقوم الجسم بما يكفي من التجلُّط،وحتى الأضرار الطفيفة في وعاء دموي قد تُؤدِّي إلى تكدُّم ونزف خطيرين.قد لا يكون لدى الشخص ما يكفي من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، أو قد لا تعمل هذه الصفيحات بشكلٍ صحيح.قَد لا يكون لديه ما يكفي من عوامل التخثُّر.تؤثِّر بعضُ الأدوية في قدرة الشخص على تشكيل الجلطات.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ جلطات الدَّم؟
إذا كان دم الشخص يتخثُّر كثيرًا، قد يُعطيه الأطباءُ:
أدوية مثل الأسبرين تكبح الصُّفَيحات الدَّمويَّة
أدوية تكبح عوامل التخثُّر
في بعض الأحيان تُسمَّى الأدوية التي تكبح عوامل التخثُّر مُميِّعات الدَّم blood thinners.
إذا كان لدى المريض جلطة دمويَّة خطيرة في الدماغ أو القلب، قد يُعطيه الأطباء دواءً مُذيباً للجلطة،ويُمكن لهذه الأدوية أن تُذيب أيضًا جلطات الدَّم المفيدة، ولذلك قد يبدأ المريض بالنزف (ولكن هذا نادر الحدوث).