الجلطة الدموية هي كتلة من مادَّة يصنعها الجسم لسدّ وعاء دمويّ نازف،وتبدو جلطات الدَّم مثل هلام بلون أرجواني داكن،تتكون الجلطات من أشياء في مجرى الدَّم:

الصُّفَيحات الدَّمويَّة (جزيئات الدَّم الشبيهة بالخلايا)

كريات الدم الحمراء

بروتينات خاصَّة تُسمَّى عوامل التخثُّر

بعد أن يلتئم الوعاء الدموي، لا تعُد هناك أية حاجة إلى جلطة الدَّم،ثمَّ يقوم الجسم بتفكيك (إذابة) الجلطة.