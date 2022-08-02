إن التكدُّم أو النَّزف من بعد التعرض إلى إصابة أمر طبيعيّ،
ولكنَّ يُعاني بعض الأشخاص من اضطراباتٌ تخثُّر الدَّمالتي تجعل التكدُّم أو النزف لديهم سهلًا جدًا، مثل ما يحدث من بعد التعرض إلى إصابات طفيفة أو حتَّى من دون أية إصابة.
يكون النزف أكثر شُيُوعًا من الأنف أو الفم أو السبيل الهضمي،
ويعدّ النَّزف في داخل الدماغ أقل شيوعًا ولكنه خطير جدًا.
تنطوي الأَسبَاب الشائعة للنزف المفرط على داء الكبد وانخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وأدوية مُعيَّنة
وفي حالاتٍ أقلّ شيوعًا، يرثُ المريض مشكلة في النزف من والديهِ.
يُجري الأطباءُ اختبارات دموية لمعرفة السبب في النَّزف المُفرط.
ما الذي يُسبب سُهولة التكدُّم والنَّزف؟
الجلطة الدموية هي كتلة من مادَّة يصنعها الجسم لسدّ وعاء دمويّ نازف،تتكون جلطات الدَّم من أشياء في مجرى الدَّم، بما فيها:
الصُّفَيحات الدَّمويَّة (جزيئات الدَّم الشبيهة بالخلايا)
بروتينات خاصَّة تُسمَّى عوامل التخثُّر
يُمكن أن تحُول المشاكل في الصُّفَيحات الدَّمويَّة أو عوامل التخثُّر دُون أن يتجلط الدم بشكلٍ صحيح،وتكون النتيجة هي نزف أو تكدُّم بشكلٍ مفرط.
يمكن أن تنطوي مُشكلة في صفيحة دموية على:
عدد قليل جدًا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة
الكثير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة
الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة التي لا تعمل بشكلٍ صحيح
استخدام الأدوية المضادة للصفيحات، مثل الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين)
يُمكن أن تُسبب أنواع مُعيَّنة من السرطان وحالات العدوى الشديدة مشاكل في الصفيحات الدموية.
يُمكن أن تنجُم مشكلة في عامل التخثُّر عن:
فشل الكبد، الذي يحول دُون إنتاج ما يكفي من عوامل التخثُّر
اضطراب وراثي مثل النَّاعُور hemophilia
نقص فيتامين K، وهو فيتامين يحتاج إليه الكبد لصنع عوامل التخثُّر
أخذ أدوية مُعيَّنة، مثل مُميِّعات الدَّم
اضطراب يستنفذ عوامل التخثُّر، مثل: التخثُّر المنتثر داخل الأوعية disseminated intravascular coagulation
قد يحدث التكدُّم بسهولة عند الشخص لأنَّ أوعيته الدموية تكون هشَّةً أكثر من المعتاد (حالة تُسمَّى الفرفرية البسيطة).وهذا شائعٌ ومن النادر أن يكُون سببًا للقلق إذا لم يكن لدى الشخص علامات أخرى لفرط النزف.
ما هِيَ أعرَاض الاضطراب النزفي؟
تنطوي أعراض الاضطراب النزفي على:
رُعاف غير مفسَّر
استمرار النزف من بعدَ جروح بسيطة أو الخضوع إلى اختبارات دموية أو إلى جراحة بسيطة أو إجراءات سنية، أو تنظيف الأسنان بالفرشاة أو بالخيط
علامات غير مفسَّرة على الجلد، بما في ذلك نقاط حمراء أو أرجوانيَّة وكدمات وأوعية دمويَّة صغيرة تكون مرئيةً في الجلد
نزف إضافي أو طويل في أثناء الطمث عند النساء
متى ينبغي استشارة الطبيب؟
ينبغي استشارة الطبيب مباشرةً إذا كان النزف أو التكدم يحدثان بسهولة وكانت هناك أيَّة من العلامات التحذيرية الآتية:
لا يُمكن إيقاف النزف
تقيُّؤ مُدمَّى أو يحتوي على دم قديم (جزيئات داكنة تُشبه ثفل القهوة)
براز مُدمَّى أو يحتوي على مادَّة داكنة تُشبه القطران
أعراض فقدان خطير للدم، مثل التعرُّق أو التعب أو الشعور بالإغماء أو الدوخة أو التوعك في المعدة أو العطش الشديد
وجود حمل أو ولادة صغير منذ فترة قريبة
علامات عدوى، مثل الحمَّى أو القشعريرة أو الإسهال أو الشعور بالتوعُّك في كافة أنحاء الجسم
أعراض دماغية، مثل الصُّدَاع والتَّخليط الذهنِي
إذا لم يكن لدى الشخص علامات تحذيرية ولكنه يُلاحظ سهولةً في النزف والتكدُّم، ينبغي عليه الاتصال بالطبيب.
ماذا سيحدث عندَ زيارة الطبيب؟
يطرح الأطباء أسئلة حول الأعراض والتاريخ الطبي ويقومون بفحص سريري،كما سيحتاج الشخص أيضًا إلى:
اختبارات دمويَّة
كيف يُعالِجُ الأطباءُ سهولة التكدُّم والنَّزف؟
يُعالجُ الأطباء السبب النوعيّ للتكدُّم أو النَّزف، مثل:
إيقاف الأدوية التي تسبِّب النَّزف
إعطاء فيتامين K للتعويض عن نقص هذا الفيتامين
معالجة السرطان أو العدوى
وفي بعض الأحيان، سيُعطي الأطباءُ المريض صفيحات دموية أو عوامل التخثُّر في وريد.