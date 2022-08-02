ما الذي يُسبب سُهولة التكدُّم والنَّزف؟

ما الذي يُسبب سُهولة التكدُّم والنَّزف؟

الجلطة الدموية هي كتلة من مادَّة يصنعها الجسم لسدّ وعاء دمويّ نازف،تتكون جلطات الدَّم من أشياء في مجرى الدَّم، بما فيها:

الصُّفَيحات الدَّمويَّة (جزيئات الدَّم الشبيهة بالخلايا)

بروتينات خاصَّة تُسمَّى عوامل التخثُّر

يُمكن أن تحُول المشاكل في الصُّفَيحات الدَّمويَّة أو عوامل التخثُّر دُون أن يتجلط الدم بشكلٍ صحيح،وتكون النتيجة هي نزف أو تكدُّم بشكلٍ مفرط.

يمكن أن تنطوي مُشكلة في صفيحة دموية على:

عدد قليل جدًا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة

الكثير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة

الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة التي لا تعمل بشكلٍ صحيح

استخدام الأدوية المضادة للصفيحات، مثل الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين)

يُمكن أن تُسبب أنواع مُعيَّنة من السرطان وحالات العدوى الشديدة مشاكل في الصفيحات الدموية.

يُمكن أن تنجُم مشكلة في عامل التخثُّر عن:

قد يحدث التكدُّم بسهولة عند الشخص لأنَّ أوعيته الدموية تكون هشَّةً أكثر من المعتاد (حالة تُسمَّى الفرفرية البسيطة).وهذا شائعٌ ومن النادر أن يكُون سببًا للقلق إذا لم يكن لدى الشخص علامات أخرى لفرط النزف.