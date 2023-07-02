ما هِيَ لِمفومَة هُودجكِين؟
اللمفومة lymphoma هي سرطان لنوع من كريات الدَّم البيضاء تُسمَّى الخلية اللمفيَّة،وتُساعدُ الخلايا اللمفيَّة وكريات الدم البيضاء الأخرى الجسمَ على محاربة الأمراض.
تنتقل الخلايا اللمفيَّة عبر أوعية الدَّم ومن ثمَّ عبر الجهاز اللمفيّ lymphatic system،ويتكوَّن الجهاز اللمفيّ من عُقَد لمفية وأوعية لمفية،والعُقَدُ اللِّمفِية هي أعضاء صَغيرة على شكل حبَّة البازلاء تُحارب الأمراض وتكون موجودة في العُنق والأربية والإبطين.
الجهاز اللمفي: المساعَدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى
بالنسبة إلى اللمفومة، تنمو الخلايا اللمفية من دُون رادعٍ،وتتراكم في العُقَد اللِّمفِية وأحيَانًا في الكبد والطحال وداخل العظام (نِقي العَظم).
لِمفومَة هُودجكِين Hodgkin lymphoma هي نوع من اللمفومة تنطوي على نوع مُحدَّد من الخلايا اللمفية،بينما تنطوي لِمفومَةُ لاهودجكين على أنواع أخرى من الخلايا اللِّمفية.
تبدأ لِمفومَة هُودجكِين في العُقَد اللِّمفِية وتجعلها أكبر حجمًا
ويُعالجها الأطباءُ عن طريق المُعالجة الكِيميائيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة،
ويُمكن شفاء معظم أشخاص لمفومة هودجكين.
ما الذي يُسبِّبُ لِمفومَةَ هُودجكِين؟
لا يعلم الأطبَّاءُ ما الذي يسبِّب لمفومة هودجكين،وهِيَ ليست شيئًا يُمكن أن ينتقل من الآخرين.
ما هِيَ أعراض لِمفومَة هودجكين؟
تنطوي أعراض لِمفومَة هودجكين على:
تضخم العُقَد اللِّمفِية في العُنق أو الإبط أو الأربية، وهي غير مؤلمة عادةً ولكن يمكن في حالات نادرة أن يحدث ألم لبضعة ساعات بعد شُرب الكحول
حُمَّى
تعرق ليلي
نقص الوَزن
حكَّة
شعور بالضعف والتعب
قد تظهر أعراضٌ أخرى وذلك استنادًا إلى المكان الذي تنمُو فيه خلايا السرطان،فعلى سبيل المثال، قد تضغط العُقَد اللِّمفِية المتضخمة في الصدر على المَسالِك الهَوائيَّة وتتسبب في سعال أو صعوبة التنفُّس.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص لمفومة هودجكين؟
يشتبه الأطباءُ في لِمفومَة هُودجكِين عندما يكون لدى شخصٍ عقد لمفية متضخمة وغير مؤلمة لا يزول التورم عنها بعد بضعة أسابيع.
لوضع التَّشخيص، يُجري الأطباءُ:
خزعةً (إحداث شق صغير لإزالة عقدة لمفية متضخمة من أجل تفحصها تحت المجهر)
قبل أن يُعالِجُ الأطباء الحالة، يحتاجون إلى معرفة مدى انتشار لمفومة هودجكين،ويستخدمون اختبارات عديدة للتحقق من انتشار هذه اللمفومة، مثل:
الاختبارات الدَّمويَّة، بما فيها اختبارات وظائف الكبد والكُلَى
الأشعَّة السِّينية للصدر
التصوير المقطعي المحوسب للصدر، ومنطقة البطن، والحوض
كيف يُعالج الأطباءُ لمفُومة هودجكين؟
يُعالجُ الأطباءُ لِمفومَة هُودجكِين عن طريق:
المُعالجة الشعاعيَّة في بعض الأحيان أيضًا
إذا عادت لِمفومَة هُودجكِين من بعد المعالجة، يُعالجها الأطباءُ عن طريق:
المُعالجة الكِيميائيَّة بجرعات عالية
بعدَ المُعالجة، يستمرُّ الأطباء في مراقبة المريض حول المشاكل وذلك من خلال إجراء فحوصات واختبارات منتظمة مثل تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المحوسب لمعرفة ما إذا عاد السرطان.