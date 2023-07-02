اللمفومة lymphoma هي سرطان لنوع من كريات الدَّم البيضاء تُسمَّى الخلية اللمفيَّة،وتُساعدُ الخلايا اللمفيَّة وكريات الدم البيضاء الأخرى الجسمَ على محاربة الأمراض.

تنتقل الخلايا اللمفيَّة عبر أوعية الدَّم ومن ثمَّ عبر الجهاز اللمفيّ lymphatic system،ويتكوَّن الجهاز اللمفيّ من عُقَد لمفية وأوعية لمفية،والعُقَدُ اللِّمفِية هي أعضاء صَغيرة على شكل حبَّة البازلاء تُحارب الأمراض وتكون موجودة في العُنق والأربية والإبطين.

الجهاز اللمفي: المساعَدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى

بالنسبة إلى اللمفومة، تنمو الخلايا اللمفية من دُون رادعٍ،وتتراكم في العُقَد اللِّمفِية وأحيَانًا في الكبد والطحال وداخل العظام (نِقي العَظم).

لِمفومَة هُودجكِين Hodgkin lymphoma هي نوع من اللمفومة تنطوي على نوع مُحدَّد من الخلايا اللمفية،بينما تنطوي لِمفومَةُ لاهودجكين على أنواع أخرى من الخلايا اللِّمفية.