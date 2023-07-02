اللمفومة lymphoma هي سرطان لنوع من كريات الدَّم البيضاء تُسمَّى الخلية اللمفيَّة،وتُساعدُ الخلايا اللمفيَّة وكريات الدم البيضاء الأخرى الجسمَ على محاربة الأمراض.

تنتقل الخلايا اللمفيَّة عبر أوعية الدَّم ومن ثمَّ عبر الجهاز اللمفيّ lymphatic system،ويتكوَّن الجهاز اللمفيّ من عُقَد لمفية وأوعية لمفية،والعُقَدُ اللِّمفِية هي أعضاء صَغيرة على شكل حبَّة البازلاء تُحارب الأمراض وتكون موجودة في العُنق والأربية والإبطين.

بالنسبة إلى اللمفومة، تنمو الخلايا اللمفية من دُون رادعٍ وتتراكم في العُقَد اللِّمفِية وأحيَانًا في الكبد والطحال وداخل العظام (نِقي العَظم).

اللمفومات اللاهودجكينية هي مجموعةٌ من العديد من اللمفومات المختلفة،ويمكن أن تنطوي على العديد من الأنواع المختلفة للخلايا اللمفية.تنطوي لِمفومَة هُودجكِين على نوع محدد من الخلايا اللمفية.

اللمفومات اللاهودجكينية أكثرَ شُيُوعًا من لِمفومة هودجكين،

تكون العقد اللمفية المتضخمة من أعراض لمفومة لاهودجكين، حيث يزداد حجم هذه العقد ولكنها لا تُسبب الألمَ عادةً.

ولكن قد يُعاني المريض من ألم أو مشاكل في التنفس إذا ضغطت العقد اللمفية المتضخمة على أعضاء في جسمه.

قد تنطوي المُعالجة على المُعالجة الشعاعيَّة أو المُعالجة الكِيميائيَّة أو أدوية أخرى تُسمَّى الأجسام المضادَّة أحادية النسيلة، أو توليفة من هذه المعالجات.

يُصنِّفُ الأطباءُ اللمفومات اللاهودجكينية إلى نوعين رئيسيين:

اللمفومة الخاملة ، وهي تنمُو ببطء

اللمفومة العدوانية، وهِيَ تنمُو بسرعة

يكون علاج اللمفومة الخاملة أسهل، ويُمكن للمريض أن يتعايش معها لسنواتٍ عديدة.ولكن لا يمكن الشفاء منها عادةً.تحتاج اللمفومة العدوانية إلى مُعالجة مُكثَّفة، ولكن يُمكن الشفاء منها غالبًا.

يُمكن أن تحدث اللِّمفومات اللاهودجكينيَّة في أيِّ عمر.