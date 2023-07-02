ما هِيَ اللمفومات اللاهودجكينية؟
اللمفومة lymphoma هي سرطان لنوع من كريات الدَّم البيضاء تُسمَّى الخلية اللمفيَّة،وتُساعدُ الخلايا اللمفيَّة وكريات الدم البيضاء الأخرى الجسمَ على محاربة الأمراض.
تنتقل الخلايا اللمفيَّة عبر أوعية الدَّم ومن ثمَّ عبر الجهاز اللمفيّ lymphatic system،ويتكوَّن الجهاز اللمفيّ من عُقَد لمفية وأوعية لمفية،والعُقَدُ اللِّمفِية هي أعضاء صَغيرة على شكل حبَّة البازلاء تُحارب الأمراض وتكون موجودة في العُنق والأربية والإبطين.
بالنسبة إلى اللمفومة، تنمو الخلايا اللمفية من دُون رادعٍ وتتراكم في العُقَد اللِّمفِية وأحيَانًا في الكبد والطحال وداخل العظام (نِقي العَظم).
اللمفومات اللاهودجكينية هي مجموعةٌ من العديد من اللمفومات المختلفة،ويمكن أن تنطوي على العديد من الأنواع المختلفة للخلايا اللمفية.تنطوي لِمفومَة هُودجكِين على نوع محدد من الخلايا اللمفية.
اللمفومات اللاهودجكينية أكثرَ شُيُوعًا من لِمفومة هودجكين،
تكون العقد اللمفية المتضخمة من أعراض لمفومة لاهودجكين، حيث يزداد حجم هذه العقد ولكنها لا تُسبب الألمَ عادةً.
ولكن قد يُعاني المريض من ألم أو مشاكل في التنفس إذا ضغطت العقد اللمفية المتضخمة على أعضاء في جسمه.
قد تنطوي المُعالجة على المُعالجة الشعاعيَّة أو المُعالجة الكِيميائيَّة أو أدوية أخرى تُسمَّى الأجسام المضادَّة أحادية النسيلة، أو توليفة من هذه المعالجات.
يُصنِّفُ الأطباءُ اللمفومات اللاهودجكينية إلى نوعين رئيسيين:
اللمفومة الخاملة، وهي تنمُو ببطء
اللمفومة العدوانية، وهِيَ تنمُو بسرعة
يكون علاج اللمفومة الخاملة أسهل، ويُمكن للمريض أن يتعايش معها لسنواتٍ عديدة.ولكن لا يمكن الشفاء منها عادةً.تحتاج اللمفومة العدوانية إلى مُعالجة مُكثَّفة، ولكن يُمكن الشفاء منها غالبًا.
يُمكن أن تحدث اللِّمفومات اللاهودجكينيَّة في أيِّ عمر.
ما الذي يُسبب اللمفومات اللاهودجكينيَّة؟
لا يعلم الأطبَّاءُ ما الذي يسبِّب اللمفومات اللاهودجكينية،وقد تُسبب فيروسات بعض أنواع هذه اللمفومة.
ما هي أعراضُ اللمفومات اللاهودجكينية؟
في البداية:
تتضخم العُقَد اللِّمفِية في العُنق أو تحت الذراعين أو في الأربية، ولكنها لا تُسبب ألمًا عادةً.
ولاحقًا، قد تظهر أعراض أخرى مثل:
سُعال أو مشاكل في التنفس
تورُّم في الوجه والعنق والذراعين والساقين
عَدم الشعور بالجوع أو تقيُّؤ
إمسَاك (صُعوبَة في التبرُّز)
ألم في البطن
شعور بالضعف والتعب
سهولة أكثر في التكدُّم أو النزف
بالنسبة إلى الأطفال، قد تكون الأعراض الأولى مختلفةً ويُمكن أن تنطوي على:
فقر الدَّم (انخفاض عدد كريات الدم الحمراء)
طفح
ضعف وأحاسيس غير مألوفة
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص لمفومة لاهودجكين؟
يشتبه الأطباء في لمفومة لاهودجكين عندما يكون لدى الشخص عقد لمفية متضخمة وغير مؤلمة لا يزول التورم عنها بعد بضعة أسابيع.
إذا اشتبه الأطباءُ في لمفومة لاهودجكين استنادًا إلى الأعراض، فسوف يُجرون:
خزعةً (إحداث شق صغير لإزالة عقدة لمفية متضخمة من أجل تفحصها تحت المجهر)
قبل أن يعالج الأطباء لِمفومَة لاهودجكين، يحتاجون إلى معرفة مدى انتشارها،ويستخدمون العديد من الاختبارات للتحقق من انتشار لمفومة لاهودجكين، مثل:
خزعة نِقي العَظم
الأشعَّة السِّينية للصدر
التصوير المقطعي المحوسب للصدر، ومنطقة البطن، والحوض
كيف يُعالجُ الأطباءُ اللمفومات اللاهودجكينية؟
إذا كان لدى المريض لمفومة خاملة لم تنتشر، فقد لا يحتاج إلى مُعالجة لسنواتٍ.وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيبدأ الأطباء في المعالجة مباشرةً.تستنِدُ المُعالجة التي يحتاج إليها المريض إلى نوع لمفومة لاهودجكين ومدى انتشارها،
وقد تنطوي مُعالَجة لِمفومَة لاهودجكين على:
تسريب أجسام مضادة أحادية النسيلة في الوريد، وهي تستخدم الجهاز المناعي لمحاربة السرطان
إذا عادت اللمفومة في وقتٍ لاحق من بعد معالجة ناجحة (انتكاسات)، قد يحاول الأطباء: