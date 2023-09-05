ما هو انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة؟

ما هو انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة؟

الصُّفَيحات الدَّمويَّة هي خلايا صغيرة تجول في مجرى الدَّم وتُساعِدُ على تجلط الدَّم،ويجري إنتاجها في نِقي العَظم مثل خلايا الدَّم الأخرى،كما تُسمَّى الصُّفَيحات الدَّمويَّة اللويحات thrombocytes أيضًا.

يحتوي الدَّم عادةً على عدد معيَّن من الصُّفَيحات الدَّمويَّة في عيِّنة محددة من الدَّم،وهذا العدد هو تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.