ما هو انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة؟
الصُّفَيحات الدَّمويَّة هي خلايا صغيرة تجول في مجرى الدَّم وتُساعِدُ على تجلط الدَّم،ويجري إنتاجها في نِقي العَظم مثل خلايا الدَّم الأخرى،كما تُسمَّى الصُّفَيحات الدَّمويَّة اللويحات thrombocytes أيضًا.
يحتوي الدَّم عادةً على عدد معيَّن من الصُّفَيحات الدَّمويَّة في عيِّنة محددة من الدَّم،وهذا العدد هو تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.
عندما ينخفض تعداد الصفيحات، يحدث نزف بسهولة،
وقد تظهر عند المريض بقعٌ أرجوانية صغيرة على الجلد ويحدث له رعاف ونزف من اللثة.
كما قد يُسبب التعداد المنخفض جدًا للصُّفَيحات الدَّمويَّة نزقًا في الدماغ أو نزفًا شديدًا في الأمعاء أيضًا.
هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبِّب انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.
قد يقوم الأطباء بإجراء فحوصات للتحرِّي عن السبب،
ويُعالجون السبب في انخفاض الصُّفَيحات الدَّمويَّة وقد يقومون بنقل الصفيحات إلى المريض.
ما الذي يُسبب انخفاض تَعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة؟
هناك العديد من الأشياء التي يُمكن أن تُسبِّب انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة:
الحمل: يكون لدى بعض النساء الحوامل اللواتي يعانين من مقدِّمات الارتعاج preeclampsia عدد قليل من الصفيحات
السَّرَطان: ابيضاض الدَّم وسرطانات أخرى تؤثر في نقِي العِظام
حالات العدوى: عدوى فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد C وكثرة الوحيدات وحالات العدوى البكتيرية في أنحاء الجسم (الإنتان)
الأدوية: الهيبارين ومضادَّات حيوية مُعيَّنة والأدوية المُضادَّة للسرطان
تضخُّم الطحال: يُمكن أن تُحتَجز الصفيحات أو تُخرَّب في طحالٍ متضخمٍ
ما هِيَ أعراض انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة؟
العرضُ الرئيسي لانخفاض تعداد الصفيحات هو النزف الشَّديد،وقد تظهر عند المريض:
بُقع حمراء صغيرة على الجلد او في داخل الفم
كدمات من بعد إصابات طفيفة جدًا
نزف في اللثَّة
طمث غزير عند النساء
يكون المريض أكثر ميلًا للنزف كلما انخفض تعداد الصفيحات لديه.بالنسبة إلى المرضى الذين لديهم عدد قليل جدًا من الصفيحات، قد يحدث لهم نزف شديد من الأمعاء أو نزف في الدماغ يُهدد الحياة.
ما هي الاختبارات التي يحتاج إليها الشخص حول انخفاض تعداد الصفيحات؟
في بعض الأحيان تكون المشكلة التي تسببت في انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة واضحةً، مثل الحمل أو الإصابة بعدوى شديدة أو أخذ دواء معين،
وإذا كان الأطباءُ غيرَ متأكِّدين من سبب انخفاض تعداد الصفيحات، قد يقومون بالآتي:
اختبارات الدم
خزعة لنِقي العَظم (أخذ عَيِّنَة من نِقي العَظم لتفحُّصها تحت المجهر)
كيف يُعالِجُ الأطباءُ انخفاض تَعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة؟
الأمر الأهم بالنسبة إلى الأطباء هُوَ معالجة سبب انخفاض تعداد الصفيحات أيًا كان،فعلى سَبيل المثال، إذا تسبَّب أخذ دواء في انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة، سيتوقف الأطباءُ عن إعطاء المريض هذا الدواء إذا كان هذا ممكنًا.وإذا كانت الحالة ناجمةً عن عدوى، سيقوم الأطباء بمُعالجة العدوى.
في حالاتٍ نادرةٍ، سيُعطي الأطباءُ المريضً:
نقلًا للصفيحات الدموية
أدويةً للمُساعَدة على تخثُّر الدم بشكلٍ أفضل.