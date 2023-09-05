ما هِيَ قلة الصُّفيحات المناعية (ITP)؟
الصُّفَيحات thrombocytes هي لُويحات platelets عبارة عن خلايا صغيرة تجول في مجرى الدَّم وتُساعِدُ على تجلط الدَّم،قلَّة الصفيحات هي الحالة التي يوجد فيها عدد قليل جدًا من اللويحات في الدَّم.
تحدُث قلَّة الصفيحات المناعية عند وجود عدد قليل جدًا من اللويحات لأنَّ الجهاز المناعي خرَّبها،
ومع وجود عددٍ قليلٍ جدًّا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، ينزف المريض بسهولةٍ.
قد تظهر عند المريض بقعٌ أرجوانية صغيرة على جلده ويحدث له رعاف ونزف من اللثَّة.
يُشخِّصُ الأطباءُ قلَّة الصفيحات المناعية عن طريق اختبارات الدَّم،
وبالنسبة إلى الأطفال، تزول هذه الحالة من تلقاء ذاتها عادةً،
أما بالنسبة إلى البالغين الذين لديهم هذه الحالة، قد يُعطون ستيرويدات قشريَّة أو أدوية أخرى لإبطاء الجهاز المناعيّ.
إذا كان المريضُ بالغًا ولم يحصل على فائدةٍ من الأدوية، قد يقوم الأطباءُ باستئصال طحاله.
ما الذي يُسبِّبُ قلة الصُّفيحات المناعية؟
تحدُث قلة الصُّفيحات المناعية عندما يقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادَّة تهاجم وتخرب اللويحات الدموية،ولا يعلم الأطباء لماذا يحدُث هذا، ولكن بالنسبة إلى الأطفال، تحدث هذه الحالة من بعد التعرض إلى فيروس غالبًا.
ما هي أعرَاض قلة الصُّفيحات المناعية؟
يُمكن أن تظهر أعراض قلة الصُّفيحات المناعية فجأةً أو ببطءٍ،وقد يظهر عند المربض:
بُقع حمراء صغيرة على الجلد أو في داخل الفم
كدمات بعد إصابات طفيفة جدًا
نزف في اللثَّة
طمث غزير
يكون المريض أكثر ميلًا للنزف كلما انخفض تعداد الصفيحات لديه.بالنسبة إلى المرضى الذين لديهم عدد قليل جدًا من اللويحات، قد يحدث لهم نزف شديد من الأمعاء أو نزف في الدماغ يُهدد الحياة.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص قلة الصُّفيحات المناعية؟
يُجري الأطباءُ:
اختبارات دمويَّة لمعرفة عدد اللويحات الدَّمويَّة في عيِّنة من الدم
اختبارات للتحري عن أسباب أخرى لانخفاض تعداد اللويحات الدَّمويَّة
وفي حالاتٍ نادرة، يأخذ الأطباء عَيِّنَة صغيرة من نقِي العِظام (خزعة نِقي العَظم) لمعرفة أداء الجسم في إنتاج اللويحات الدموية.
كيف يُعالج الأطباءُ قلة الصُّفيحات المناعية؟
يُعالَج الأطبَّاء قلة الصُّفيحات المناعية عن طريق:
الستيرويدات القشرية
دواء يساعد الجسم على إنتاج المزيد من اللويحات الدَّمويَّة
أدوية لإبطاء الجهاز المناعيّ.
في حالاتٍ نادرة، جراحة لاستئصال الطحال
إذا كان لدى المريض نزف يُهدد حياته، قد يُعطيه الأطباءُ نقلًا للويحات الدموية،ولا يعمل نقلُ اللويحات الدَّمويَّة بشكل جيد عادةً لأنَّ الأجسام المُضادَّة في الدَّم تهاجمُ اللويحات الدَّمويَّة المنقولة أيضًا.
يمكن أن يساعد استئصال الطحال على الاحتفاظ بالمزيد من اللويحات الدَّمويَّة في مجرى الدَّم.
بالنسبة إلى البالغين، تستمر قلة الصُّفيحات المناعية لفترة طويلة عادةً، ولكن بالنسبة إلى الأطفال، فهي تتحسن من تلقاء ذاتها غالبًا.