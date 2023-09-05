الصُّفَيحات thrombocytes هي لُويحات platelets عبارة عن خلايا صغيرة تجول في مجرى الدَّم وتُساعِدُ على تجلط الدَّم،قلَّة الصفيحات هي الحالة التي يوجد فيها عدد قليل جدًا من اللويحات في الدَّم.

تحدُث قلَّة الصفيحات المناعية عند وجود عدد قليل جدًا من اللويحات لأنَّ الجهاز المناعي خرَّبها،