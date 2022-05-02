هناك أنواع عديدة لخلايا الدَّم:

تحمل كريات الدم الحمراء الأكسجين

تُحارب كريات الدم البيضاء العدوى

تُساعد صُفيحات الدَّم على تجلط الدَّم عند النزف

الخلايا البلازمية هي نوع خاص من كريات الدم البيضاء،وهِيَ تُصنِّع الأجسام المُضادَّة،والأجسام المُضادَّة هي بروتينات تُشكِّل جزءًا من دفاعات الجسم الطبيعية ضدَّ حالات العدوى والسرطان،وهِيَ تكتشفُ الخلايا الغريبة وتُهاجمها.

يُوجد نِقي العَظم في مركز العظام،وتُصنع معظمُ الخلايا في الدَّم في نقِي العِظام،وتنشأ جميعُ خلايا الدَّم المختلفة من ما يُسمَّى الخليةا الجذعية.

ما هُوَ الورم النِّقوي المتعدِّد؟ الورم النِّقوي المتعدِّد multiple myeloma هو سرطان في الخلايا البلازميَّة،حيث تتكاثر إحدى الخلايا البلازمية من دون رادع في نقِي العِظام وتصنع نسخًا عديدة عن نفسها. غالبًا ما يسبب الورم النِّقوي المتعدِّد ألمًا في العظام وكسورًا وفشلًا كلويًا،

ويبلغ متوسطُ عمر المصابين بالورم النِّقوي المتعدِّد نَحو 65 عامًا.

يُجري الأطباءُ اختبارات للدم والبول وخزعة من نِقي العَظم (إزالة عيِّنة من نِقي العَظم لتفحُّصها تحت المجهر) لتشخيص الورم النقوي المتعدد،

ويُعالجون السرطان عن طريق لمُعالجة الكِيميائيَّة والستيرويدات القشريَّة وأحيانًا عن طريق زرع الخلايا الجذعيَّة. كيف يُسبِّبُ الورمُ النِّقوي المتعدِّد مشاكل؟ تعمل الخلايا البلازمية السرطانية على: غزو العظم السليم القريب

تكديس الخلايا الطبيعية في نقِي العِظام

إنتاج الكثير من نوع واحد من الأجسام المُضادَّة يُسبب غزوُ العظام ألمًا فيها ويزيد من عرضتها للكسر. عندما تستعمر الخلايا غير الطبيعية نِقي العَظم، لا يُنتج ما يكفي من كريات الدم الطبيعية،ومن دُون ما يكفي من كريات الدَّم الحمراء، يحدث فقر الدم (انخفاض تعداد كريات الدَّم).عند عدم وجود ما يكفي من الكريات البيضاء السليمة، يُواجه الشخص خطر العدوى.ومن دون ما يكفي من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، قد يحدث نزفٌ مفرط. يكون الجسم المُضادّ الإضافي الذي تُنتجه الخلايا البلازمية السرطانية غير طبيعي، وهُوَ لا يساعد على وقاية الشخص من العدوى،ولكن يُمكنه أن يُؤدِّي إلى انسدادٍ في الكلى ويُسبب فشلًا كلويًا.

ما الذي يُسبِّبُ الورم النِّقوي المتعدِّد؟ لا يعلم الأطباءُ ما الذي يُسبِّبُ الورمَ النقويّ المتعدد، ولكنهم يعتقدون أنَّه قد: يسري بين العائلات

يحدث أحيانًا بسبب كون الشخص قريبًا من الكثير من الأشعَّة أو مواد كيميائية معيَّنة

ما هِيَ أعراض الورم النِّقوي المتعدِّد؟ العَرَض الأكثر شيوعًا هو: ألم في العظام، وذلك في الورك والعمود الفقري والأضلاع والجمجمة عادةً قد تظهر أعراض أخرى بسبب مُضاعفات: شعور بالتعب والضعف بسبب فقر الدم (انخفاض تعداد الدَّم)

عدوى تُسبب حمَّى وقشعريرة

تكدُّم ونزف غير مألوفين بسبب مشاكل في تجلُّط الدَّم

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ورم نقويّ متعدد؟ سيُجري الأطباءُ: اختبارات دمويَّة لقياس أنواع مختلفة من خلايا الدم وأجسام مُضادَّة

اختبارات البول لقياس الأجسام المُضادَّة والبروتينات الأخرى التي يصنعها الورم النقوي

التصوير بالأشعَّة السِّينية لأيَّة عظام تُسبب الألم إذا بيَّنت هذه الاختبارات احتمالًا في وجود ورم نقويّ متعدد، سيستخدم الأطباء: خزعة من نِقي العَظم (أخذ عَيِّنَة من نِقي العَظم لتفحُّصها تحت المجهر)

الأشعَّة السِّينية لجميع العظام في الجسم (مسح الهيكل العظمي) لمعرفة أية منها تأثَّرت بالورم النقوي