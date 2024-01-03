ما هُوَ ابيضاض الدَّم؟
ابيضاض الدَّم هُوَ سَرطان في كريَّات الدم البيضاء،وتقوم كريات الدم البيضاء بالعديد من الوظائف، بما في ذلك مساعدة الجهاز المناعي للجسم على مُحاربة العدوى.تتشكَّل كريات الدم البيضاء في نِقي العَظم، أي النسيج الإسفنجي داخل العظام،
وبالنسبة إلى ابيِضَاض الدَّم، يكون تعداد كريات الدم البيضاء مرتفعًا جدًا،ولكن، لا تعمل كريَّاتُ الدم البيضاء السرطانية بشكلٍ صحيح، لذلك من المُحتَمل أن يُصاب الشخص بحالاتٍ من العدوى،وقد تهدد هذه الحالات من العدوى الحياةَ.
كما أن كريَّات الدَّم البيضاء السرطانية تملأ نِقي العَظم أيضًا، بحيث لا يمكنه صنع كريات دم طبيعية مثل:
كريات دم حمراء ( ممَّا يَتسبَّب في فقر الدَّم)
كريات دم بيضاء طبيعية (مما يتسبب في زيادة خطر العدوى)
صفيحات دموية (مما يزيد من خطر النَّزف)
هناك أنواع عديدة ومُختلفة لكريات الدَّم البيضاء، ولكن هناك نوعان رئيسيان فقط لابيضاض الدم:
ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي lymphocytic leukemia: سرطان الخلايا اللمفية، وهي أحد أنواع كريات الدَّم البيضاء
ابيضاض الدم النقوي myelogenous leukemia: سرطان جميع الأنواع الأخرى من كريات الدم البيضاء
يمكن أن يكون ابيضاض الدم اللمفاوي والنقوي حادّين أو مُزمِنَين:
حادّين: سرطان الخلايا اليفعيَّة الذي ينتشر بسرعة ويمكن أن يسبب الوفاة في غضون 3 إلى 6 أشهر إذا لم تجرِ مُعالجته
مزمنين: سرطان الخلايا الناضجة الذي ينتشر ببطء أكثر
ما هُوَ ابيِضاضُ الدَّم النِّقوي الحاد (AML)؟
ٌابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد acute myeloid leukemia هُوَ سرطان لأنواع مُعيَّنة من كريات الدَّم البيضاء،
وهُوَ يبدأ في نِقي العَظم، أي النسيج الإسفنجي في داخل العظام.هناك أنواع مُعيَّنة من الخلايا الصغيرة جدًّا (تُسمَّى الخلايا الجذعية النقوية) في نقِي العِظام ينبغي أن تتحوَّل إلى أنواع مختلفة من كريات الدَّم البيضاء، ولكنها تُصبح سرطانيةً بدلًا من ذلك،وتنمو خلايا السرطان وتنتشر إلى الدم وأجزاء أخرى من جسم المريض.
يعني مصطلح "الحاد" أنَّ هذا النوع من ابيِضَاض الدَّم النِّقوِي ينتشر بسرعة كبيرة ويحتاج إلى معالجة فورية،وهُو يُهدد حياة المرضى.
ٌابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد هُو أكثر أنواع ابيضاض الدم شُيوعًا عند البالغين، ولكن يُمكن أن يُصيب الأشخاص في أي عُمر.
قد يبدو على المريض التعب والشحوب، ويُصاب بالعدوى والحمى بسهولة، ويحدث له نزف أو تكدُّم بسهولة،
ويُجري الأطباءُ اختبارات للدم ونقي العظم لاكتشاف ٌابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد،
ويُعالجونه عن طريق المُعالجة الكيميائيَّة.
في بعض الأحيان ينجُم ابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد عن إعطاء المُعالجة الكِيميائيَّة أو المُعالجَة الشعاعيَّة لمريض بهدف علاج سرطان مختلف.
من دُون معالجة، يقضي معظم أشخاص ٌابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد نحبهم في غضون بضعة أسابيع إلى أشهر، ولكن يُمكن شفاء نسبة تتراوح بين 20 إلى 40 في المائة من الأشخاص عند تلقي المعالجة.
هناك أنواع عديدة لابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد،وأصبح أحد أنواعه، وهُوَ ابيِضاضُ سَلاَئِفِ النِقَوِيَّاتِ الحادّ acute promyelocytic leukemia، قابلًا للشفاء بشكلٍ كبيرٍ حاليًا.
ما هي أعرَاض ابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد؟
قد تنطوي أعراض ابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد على:
حُمَّى وتعرق شديد (بسبب عدوى أو ابيضاض الدم)
شُعور بالضعف أو التَّعب (بسبب فقر الدَّم)
تورُّم في اللثة
تدخل خلايا ابيِضَاض الدَّم إلى مجرى الدَّم وتنتقل إلى أعضاء أخرى،ويمكن أن تُشكِّل كتلًا صغيرة في أو تحت:
الجلدِ
اللثة
العينين
كما يُمكن أن تنتشر خلايا ابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد إلى الدماغ والحبل الشوكي أيضًا، وتُسبب أعراضًا مثل:
الصداع
التقيُّؤ
مشاكل في الرؤية أو السمع أو التوازن
مشاكل في عضلات الوجه
كما يُمكن أن يُسبب ابيِضاضُ سَلاَئِفِ النِقَوِيَّاتِ الحادّ أيضًا:
نزفًا أو مشاكل في تخثُّر الدَّم.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ٌابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد؟
لتشخيص ٌابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد، سيعمل الأطباء على:
إجراء اختباراتٍ للدَّم
أخذ عَيِّنَة من نقِي العِظام لاختبارها (فحص نِقي العَظم)
قد تنطوي الاختبارات الأخرى لمعرفة ما إذا انتشر ٌابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد إلى أعضاء رئيسية على:
اختبارات البول
التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
الأشعّة السينية للصدر
كيف يُعالج الأطباءُ ٌابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد؟
يُعالجُ الأطباءُ ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ باستخدام المُعالجة الكِيميائيَّة.المُعالجة الكِيميائيَّة، هِيَ الإجراء الذي يُعطي الأطباءُ الشخص به واحدًا أو أكثر من الأدوية القوية جدًا للقضاء على خلايا السرطان.وغالبًا ما تُستخدم أنواع أخرى من الأدوية والمُعالجَات مع المُعالجة الكِيميائيَّة لعلاج السرطان،والهدف منها هو الشفاء؛وإذا شفي المريض، لن تبقى خلايا سرطانية في جسمه،وإذا كان الشفاء غير ممكن، سيكون الهدف حينئذ هو تقليل عدد الخلايا السرطانية والحفاظ على هذا العدد منخفضًا لأطول فترة ممكنة.
قد تجعل المعالجة الكيميائية المريض متوعكًا أكثر قبل أن تتحسن حالته،حيث قد تجعله الأدوية:
أكثر ميلًا للإصابة بحالاتٍ من العدوى
يحتاج إلى نقلٍ للدم
يتقيَّأ أو يشعر بالضعف أو يتساقط شعره
تمرُّ معالجة ابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد عبر مرحلتين:
مرحلة التحريض induction
مرحلة التوطيد consolidation
تنطوي مرحلة التحريض على الحصول على الكثير من عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة القوية،والهدفُ من التحريض هو قتل معظم أو جميع الخلايا السَّرَطانية (تُسمَّى الهدأة remission).
تنطوي مرحلة التوطيد على الحصول على نفس عقاقير المعالجة الكيميائيَّة أو عقاقير مختلفة لبضعة أشهر للحيلولة دُون عودة ابيِضَاض الدَّم.
يُعالجُ الأطباءُ ابيِضاضُ سَلاَئِفِ النِقَوِيَّاتِ الحادّ عن طريق:
نوع خاص من فيتامين A
أدوية من مُركب الزرنيخ arsenic
الانتكاس
الانتكاس شائعٌ جدًا،والانتكاس هو عندما يعود المرض من بعد مُعالجته بنجاح،وإذا لم يحدث انتكاس في غضون 5 سنوات، يُعَدّ المريض تماثل للشفاء.
إذا عاد ابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد من بعد المعالجة، قد يستخدم الأطباءُ:
ومع المُعالجة، يشفى نحو 3 من 10 أشخاص ابيضَاض الدَّم النِّقوي الحاد.بالنسبة إلى الأشخاص اليافعين القادرين على تحمُّل المُعالجات الأقوى، قد تتحسن حالاتهم بشكلٍ أفضل،وبالنسبة إلى ابيِضَاض سلائف النقويات الحاد، يُمكن أن تشفي المعالجات أكثر من 7 من كل 10 أشخاص،
وإذا لم تكن المعالجة مفيدةً، قد يرغب المريض أو الطبيب في أخذ الرعاية في نهاية الحياة في الاعتبار (مثل مأوى رعاية المحتضرين).