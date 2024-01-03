ابيضاض الدَّم هُوَ سَرطان في كريَّات الدم البيضاء،وتقوم كريات الدم البيضاء بالعديد من الوظائف، بما في ذلك مساعدة الجهاز المناعي للجسم على مُحاربة العدوى.تتشكَّل كريات الدم البيضاء في نِقي العَظم، أي النسيج الإسفنجي داخل العظام،

وبالنسبة إلى ابيِضَاض الدَّم، يكون تعداد كريات الدم البيضاء مرتفعًا جدًا،ولكن، لا تعمل كريَّاتُ الدم البيضاء السرطانية بشكلٍ صحيح، لذلك من المُحتَمل أن يُصاب الشخص بحالاتٍ من العدوى،وقد تهدد هذه الحالات من العدوى الحياةَ.

كما أن كريَّات الدَّم البيضاء السرطانية تملأ نِقي العَظم أيضًا، بحيث لا يمكنه صنع كريات دم طبيعية مثل:

هناك أنواع عديدة ومُختلفة لكريات الدَّم البيضاء، ولكن هناك نوعان رئيسيان فقط لابيضاض الدم:

ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي lymphocytic leukemia: سرطان الخلايا اللمفية، وهي أحد أنواع كريات الدَّم البيضاء

ابيضاض الدم النقوي myelogenous leukemia: سرطان جميع الأنواع الأخرى من كريات الدم البيضاء

يمكن أن يكون ابيضاض الدم اللمفاوي والنقوي حادّين أو مُزمِنَين: