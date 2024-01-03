ما هُوَ ابيضاض الدَّم؟
ابيضاض الدَّم هُوَ سرطان لكريات الدَّم البيضاء،وتقوم كريات الدم البيضاء بالعديد من الوظائف، بما في ذلك مساعدة جهاز مناعة الجسم على محاربة العدوى.تتشكَّل كريات الدم البيضاء في نِقي العَظم، أي النسيج الإسفنجي داخل العظام،
وبالنسبة إلى ابيِضَاض الدَّم، يكون تعداد كريات الدَّم البيضاء مرتفعًا جدًّا،ولكن، لا تعمل كريَّاتُ الدم البيضاء السرطانية بشكلٍ صحيح، لذلك من المُحتمل أن يُصاب المريض بحالات عدوى،وقد تُهدد حالات العدوى هذه حياة المريض.
كما تملأ كريات الدَّم البيضاء السرطانية نِقي العَظم أيضًا، بحيث لا يمكنه أن يصنع كريات دم طبيعية مثل:
كريات دم حمراء،( ممَّا يَتسبَّب في فقر الدَّم)
كريات دم بيضاء طبيعية (مما يزيد من خطر العدوى)
صفيحات دموية (مما يزيد من خطر النَّزف)
هناك أنواع عديدة ومُختلفة لكريات الدَّم البيضاء، ولكن هناك نوعان رئيسيان فقط لابيضاض الدم:
ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي lymphocytic leukemia: سرطان الخلايا اللمفية، وهي أحد أنواع كريات الدَّم البيضاء
ابيضاض الدم النقوي myelogenous leukemia: سرطان جميع الأنواع الأخرى من كريات الدم البيضاء
يمكن أن يكون ابيضاض الدم اللمفاوي والنقوي حادّين أو مُزمِنَين:
حادّين: سرطان الخلايا اليفعيَّة الذي ينتشر بسرعة ويمكن أن يسبب الوفاة في غضون 3 إلى 6 أشهر إذا لم تجرِ مُعالجته
مزمنين: سرطان الخلايا الناضجة الذي ينتشر ببطء أكثر
ما هُوَ ابيضَاض الدَّم النِّقوي المزمن (CML)؟
ابيضاض الدم النقوي المزمن هو سرطان بطيء النمو لواحدة من أنواع مختلفة من كريات الدَّم البيضاء،وتنمو خلايا السرطان وتنتشر في الدم وأجزاء أخرى من الجسم.
يحدث ابيضاض الدم النقوي المزمن عند البالغين بين عمر 40 و60 عامًا في معظم الأحيان،
وقد يشعر المريض بالتعب ويفقد الشهيَّة وينقص وزنه،
ومع نمو السرطان، قد يُصبح المريض شاحبًا ويحدث له تكدم ونزف بسهولةٍ أيضًا.
يكتشف الأطباء ابيضاض الدم النقوي المزمن عن طريق اختبارات الدم وفحوص نقيّ العظم،
ويُعالجونه بأدوية تُسمَّى مُثبِّطات كيناز التيروزين (tyrosine kinase inhibitors).
يتمكَّن أكثر من 90 في المائة الذين جرت معالجتهم مبكرًا من النجاة لمدة 5 سنوات على الأقل.
هناك 3 مراحل لابيضاض الدم النقويّ المزمن:
المرحلة المزمنة: الأشهر أو السنوات الأولى عندما ينمُو السرطان ببطءٍ شديدٍ
المرحلة المتسارعة: يبدأ السرطان في النمو بسرعة أكبر، ولا تفيد المعالجات أيضًا، وتتفاقم الأعراض
المرحلة الأروميَّةblast phase: تظهر خلايا يفعية جدًا تُسمَّى الأرومات blasts ويتفاقم السرطان بشكلٍ كبيرٍ مع مشاكل مثل حالات خطيرة من العدوى ونزف.
ما الذي يُسبِّبُ ابيضاض الدَّم النقوي المُزمن؟
ينجُم ابيضاض الدَّم النقوي المُزمن عن مشكلةٍ في أحد الصبغيات،وهناك 46 صبغيًا في كل واحدة من خلايا الجسم،وتحتوي الصبغيات على الحَمض الريبي النووي منزوع الأكسجين DNA الذي يحدد طريقة عمل الخلايا.
بالنسبة إلى ابيضاض الدَّم النقوي المُزمن، يُصبح أحد الصبغيات غير طبيعي،ويُسمَّى الصبغي غير الطبيعي صبغي فيلادلفيا Philadelphia chromosome،وهو يُنتِجُ مادَّة تجعل نوعًا من كريات الدم البيضاء ينمو بشكلٍ غير طبيعيّ ومن دون ضبط.
ما هي أعرَاض ابيضاض الدَّم النقوي المُزمن؟
لا يُسبب ابيضاض الدَّم النقوي المُزمن أعراضًا في بدايته،وعندما تظهر الأَعرَاض لأول مرة، قد تنطوي على:
شعور بالضعف والتعب
عَدم الشعور بالجوع
نقص الوَزن
حمَّى
تعرُّق ليليّ
شعور بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن (بسبب كَبَر حجم الكبد والطحال)
ولاحقًا، قد يُصبح المريض متوعكًا أكثر وتظهر أعراض لديه، مثل:
حمَّى (بسبب حالات العدوى أو ابيضاض الدم)
تكدُّم
نزف
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ابيضاض الدَّم النقوي المُزمن؟
لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص ابيضاض الدَّم النقوي المُزمن، سيعمل الأطباءُ على:
إجراء اختباراتٍ دموية
أخذ عَيِّنَة من نقِي العظم لاختبارها (فحص نِقي العَظم)
إجراء اختبار جزيئيّ للتحري عن صبغي فيلادلفيا
كيف يُعالج الأطباءُ ابيضاض الدَّم النقوي المُزمن؟
يُعالَج الأطبَّاء ابيضاضَ الدَّم النقوي المُزمن عن طريق:
أدوية تُسمَّى (مثبطات كيناز التيروزين) TKIs
المعالجة بالخلايا الجذعية، إذا لزم الأمر