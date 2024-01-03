ما هُوَ ابيضاض الدَّم؟
ابيضاض الدَّم هو سرطان في كريات الدَّم البيضاء،وتقوم كريات الدم البيضاء بالعديد من الوظائف، بما في ذلك مساعدة الجهاز المناعي للجسم على محاربة العدوى.تتشكَّل كريات الدم البيضاء في نقي العَظم، أي النسيج الإسفنجي في داخل العظام،
وبالنسبة إلى ابيِضَاض الدَّم، يكون تعداد كريات الدَّم البيضاء مرتفعًا جدًّا،ولكن، لا تعمل كريَّاتُ الدم البيضاء السرطانية بشكلٍ صحيح، لذلك من المُحتمل أن يُصاب المريض بحالات عدوى،وقد تُهدد حالات العدوى هذه حياة المريض.
كما تملأ كريات الدَّم البيضاء السرطانية نِقي العَظم أيضًا، بحيث لا يمكنه أن يصنع كريات دم طبيعية مثل:
كريات دم حمراء (ممَّا يَتسبَّب في فقر الدَّم)
كريات دم بيضاء طبيعية (مما يزيد من خطر العدوى)
صفيحات دموية (مما يزيد من خطر النَّزف)
هناك أنواع عديدة ومُختلفة لكريات الدَّم البيضاء، ولكن هناك نوعان رئيسيان فقط لابيضاض الدم:
ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي lymphocytic leukemia: سرطان الخلايا اللمفية، وهي أحد أنواع كريات الدَّم البيضاء
ابيضاض الدم النقوي myelogenous leukemia: سرطان جميع الأنواع الأخرى من كريات الدم البيضاء
يمكن أن يكون ابيضاض الدم اللمفاوي والنقوي حادّين أو مُزمِنَين:
حادّين: سرطان الخلايا اليفعيَّة الذي ينتشر بسرعة ويمكن أن يسبب الوفاة في غضون 3 إلى 6 أشهر إذا لم تجرِ مُعالجته
مزمنين: سرطان الخلايا الناضجة الذي ينتشر ببطء أكثر
ما هُوَ ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي المُزمِن (CLL)؟
ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي المُزمِن هو نوع من سرطان كريات الدَّم البيضاء يُؤثِّرُ في الخلايا اللمفية التي تُساعد الجسم على محاربة العدوى عادةً،وفي هذا النوع من السرطان، تتحول الخلايا اللمفية إلى خلايا سرطانية.تحل هذه الخلايا السرطانية محل الخلايا اللمفية السليمة في الدم ونقي العظم والعقد اللمفية (أعضاء بحجم حبة البازلاء موجودة في جميع أنحاء الجسم وتُساعد على محاربة العدوى).
عادةً ما يحدث ابيضاض الدم اللمفاوي المُزمِن (CLL) عند البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وهو أكثر ميلًا لأن يُصيب الرجال بالمقارنة مع النساء،
يكون ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن شديد الندرة عند الأطفال.
قد لا تظهر أعراض عند المريض، أو قد تظهر لديه أعراض عامَّة، مثل التَّعب وفقدان الشهية ونقص الوزن وتورم العقد اللمفية.
يُجري الأطباءُ اختبارات للدم ولنقي العظم لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي المُزمِن.
ينمو ابيضاض الدَّم اللمفاوي المزمن ببطء شديد وقد لا يحتاج المريض إلى مُعالجة لسنوات عديدة،
وغالبًا ما يعيش مرضى هذا السرطان من 10 إلى 20 عامًا أو أكثر من بعد أن يُشخِّص الأطباءُ المرض.
تنطوي أنواع ابيضاض الدَّم اللمفاوي المزمن على:
ابيِضَاض الخلايا البائيَّة، وهو الأكثر شُيُوعًا
ابيضاض الخلايا المشعَّرة
ابيضاض الخَلايا التائية
ما هي أعرَاض ابيضاض الدَّم اللمفاوي المزمن؟
لا تظهر أعراض في البداية عندَ مُعظم الأشخاص،
وقد تنطوي الأعراض التي تظهر لاحقًا على:
تورُّم العقد اللمفية (أعضاء على شكل حبة الفاصولياء موجودة في مختلف أنحاء الجسم وتُساعد على مُحاربة العَدوى)
شُعور بالضعف والتعب
عدم الشُّعور بالجُوع ونَقص الوَزن
ضيق النَّفس عند ممارسة التمارين
شعور بالامتلاء في منطقة البطن (بسبب تورُّم الكبد والطحال)
شُحوب
سهولة التكدُّم
قد يكون المريض أكثر ميلًا للإصابة بسرطانات أخرى، مثل سرطان الجلد أو الرئة.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ابيضاض الدَّم اللمفاوي المزمن؟
لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص ابيضاض الدَّم اللمفاوي المزمن، سيعمل الأطباءُ على:
إجراء اختباراتٍ للدَّم
أخذ عَيِّنَة من نقِي العظم لاختبارها (فحص نِقي العَظم)
في بعض الأحيان يكتشف الأطباءُ أن الشخص مُصاب بابيضاض الدَّم اللمفاوي المزمن عندما يُجرون اختبارات دموية حول مشاكل صحية أخرى.
كيف يُعالج الأطباءُ ابيضاض الدَّم اللمفاوي المزمن؟
قد لا يحتاجُ المريض إلى أيَّة مُعالجة لسنواتٍ،
وعندما يحتاجُ إلى مُعالجة، قد تنطوي على:
الستيرويدات القشرية
أجسام مُضادَّة أحادية النسيلة monoclonal antibodies (أدوية تُساعِدُ الجهاز المناعي على مُحاربة السرطان)
كما قد يُعطي الأطباءُ المريض مُعالجَات للأعراض أيضًا، وهي تنطوي على:
نقل الدَّم
أدوية للمُساعدة على أن يُصنع الجسم المزيد من كريات الدم الحمراء
نقل الصُّفَيحات الدَّمويَّة، وذلك إذا كانت الصُّفَيحات الدَّمويَّة منخفضة (الصُّفَيحات الدَّمويَّة هي خلايا دموية تساعد على تجلُّط الدَّم)
مُضادات حيوية لمعالجة حالات العدوى
المُعالجة الشعاعيَّة لتخفيف الانزعاج بسبب تورُّم الكبد أو الطحال