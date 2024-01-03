ما هُوَ ابيضاض الدَّم؟
ابيِضَاض الدَّم هُوَ سَرطان في كريات الدَّم البيضاء،وتقوم كريات الدم البيضاء بالعديد من الوظائف، بما في ذلك مساعدة الجهاز المناعي للجسم على محاربة العدوى.تتشكَّل كريات الدم البيضاء في نقي العَظم، أي النسيج الإسفنجي في داخل العظام،
وبالنسبة إلى ابيِضَاض الدَّم، يكون تعداد كريات الدَّم البيضاء مرتفعًا جدًّا،ولكن، لا تعمل كريَّاتُ الدم البيضاء السرطانية بشكلٍ صحيح، لذلك من المُحتمل أن يُصاب المريض بحالات عدوى،وقد تُهدد حالات العدوى هذه حياة المريض.
كما تملأ كريات الدَّم البيضاء السرطانية نِقي العَظم أيضًا، بحيث لا يمكنه أن يصنع كريات دم طبيعية مثل:
كريات دم حمراء (مما يتسبَّب في فقر الدَّم)
كريات دم بيضاء طبيعية (مما يزيد من خطر العدوى)
صفيحات دموية (مما يزيد من خطر النَّزف)
هناك أنواع عديدة ومُختلفة لكريات الدَّم البيضاء، ولكن هناك نوعان رئيسيان فقط لابيضاض الدم:
ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي lymphocytic leukemia: سرطان الخلايا اللمفية، وهي أحد أنواع كريات الدَّم البيضاء
ابيضاض الدم النقوي myelogenous leukemia: سرطان جميع الأنواع الأخرى من كريات الدم البيضاء
يمكن أن يكون ابيضاض الدم اللمفاوي والنقوي حادّين أو مُزمِنَين:
حادّين: سرطان الخلايا اليفعيَّة الذي ينتشر بسرعة ويمكن أن يسبب الوفاة في غضون 3 إلى 6 أشهر إذا لم تجرِ مُعالجته
مزمنين: سرطان الخلايا الناضجة الذي ينتشر ببطء أكثر
ما هُوَ ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ (ALL)؟
ينطوي ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ (ALL)، على خلايا يفعية جدًا ينبغي أن تتحوَّل إلى خلايا لمفيَّة، ولكنها تصبح سرطانيةً بدلًا من ذلك،وهذا النوع من ابيضاض الدَّم يُهدد حياة المرضى،
وهُوَ أكثر انواع السرطان شيوعًا عند الأطفال، ولكن يُمكن أن يحدث في أي عمر.
يبدأ ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ في نِقي العَظم، ولكن يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم ويُلحق الضرر بالأعضاء،
وقد تظهر عند المريض أعراض مثل الحُمَّى والضعف والشحوب،
ويختبرُ الاطباءُ الدَّمَ ونِقي العَظم لاكتشاف السرطان عادةً.
يُعالجُ الأطباءُ ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ باستخدام المُعالجة الكِيميائيَّة،
ويحدث الشفاء عند نَحو 8 من كل 10 أطفال و4 من كل 10 بالغين من مرضى ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ (معدل النجاة هو 5 سنوات على الأقل)
ما هي أعرَاض ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ؟
قَد تنطوي الأَعرَاض المبكرة على:
الحمى والتعرق الشديد في الليل (بسبب العدوى أو ابيضاض الدم)
الشعور بالضعف والتعب (بسبب فقر الدَّم)
تسرع ضربات القلب أو ألم في الصدر
سهولة التكدُّم والنَزف، مثل الرعاف أو النزف من اللثة
تورُّم العقد اللمفية (وهِيَ أعضاء بحجم حبة الفاصولياء توجد في جميع انحاء الجسم وتُساعد على محاربة العدوى)
قد تنطوي الأعراض اللاحقة على:
ألم في العظام أو المَفاصِل
صُداع وتقيُّؤ ومشاكل في الرؤية والسمع والتوازن واستخدام عضلات الوجه
ألم أو شعور بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن (بسبب تضخم الكبد والطحال)
كما قد تبدأ خلايا ابيِضَاض الدَّم بغزو أعضاء أخرى أيضًا، مثل الكبد والطحال والعُقَد اللِّمفِية والخُصيَتين والدِّماغ.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ؟
لتشخيص ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ، سيعمل الأطباء على:
إجراء اختبارات دمويَّة
أخذ عَيِّنَة من نقِي العِظام لاختبارها (فحص نِقي العَظم)
قد تنطوي الاختبارات الأخرى لمعرفة ما إذا انتشر ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ إلى أعضاء رئيسية على:
اختبارات البول
التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
الأشعّة السينية للصدر
كيف يُعالج الأطباءُ ابيضاضَ الدَّم اللِّمفاوي الحادّ؟
يُعالجُ الأطباءُ ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ باستخدام المُعالجة الكِيميائيَّة.المُعالجة الكِيميائيَّة هِيَ الإجراء الذي ينطوي على إعطاء واحد أو أكثر من الأدوية القوية جدًا للقضاء على خلايا السرطان.وتُستخدم أنواع أخرى من الأدوية والمُعالجَات مع المُعالجة الكِيميائيَّة غالبًا،والهدف منها هُوَ الشفاء؛وإذا شفي المريض، لن تبقى خلايا سرطانية في جسمه،وإذا كان الشفاء غير ممكن، سيكون الهدف حينئذ هو تقليل عدد الخلايا السرطانية والحفاظ على هذا العدد منخفضًا لأطول فترة ممكنة.
قد تجعل المعالجة الكيميائية المريض متوعكًا أكثر قبل أن تتحسن حالته،حيث قد تجعله الأدوية:
أكثر ميلًا للإصابة بحالاتٍ من العدوى
يحتاج إلى نقلٍ للدم
يتقيَّأ أو يشعر بالضعف أو يتساقط شعره
تمرُّ معالجة ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ عبر 3 مراحل:
مرحلة التحريض induction
مرحلة التوطيد consolidation
مرحلة الصيانة maintenance
تنطوي مرحلة التحريض على الحصول على الكثير من عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة القوية،والهدفُ من التحريض هو قتل معظم أو جميع الخلايا السَّرَطانية (تُسمَّى الهدأة remission).
في أثناء مرحلة التحريض، قد يُعطي الأطباءُ المريض معالجات للقضاء على أية خلايا للسرطان في دماغه أيضًا:
عقاقير المُعالجة الكيميائيَّة في السائل الشوكي (السائل الذي يحيط بالدماغ والحبل الشوكي)
المُعالجة الشعاعيَّة للدماغ
تنطوي مرحلة التَّوطيد على الحصول على عقاقير مختلفة للمُعالجة كِيميائيَّة لبضعة أشهر للحيلولة دُون عودة ابيِضَاض الدَّم.كما قد يُعطي الأطباءُ المريضَ أيضًا:
معالجة بالخلايا الجذعية، إذا لزم الأمر
تنطوي مرحلة الصيانة على تلقِّي:
المُعالجة الكِيميائيَّة لمدة 2 إلى 3 سنوات، وأحيَانًا بكمياتٍ منخفضة.
الانتكاس
الانتكاس relapse هو عندما يعود المرض من بعد أن جرت معالجته بشكلٍ ناجحٍ،ويعتبرُ الأطباءُ أنه جرى الشفاء من ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ إذا لم ينتكس خلال 5 سنوات.إذا عاد ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحادّ من بعد المعالجة، قد يستخدم الأطباءُ:
زراعة الخلايا الجذعية، وذلك عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا
إذا لم تنجح معالجة الانتكاس، قد يرغب المريضُ والطبيب في أخذ الرعاية في نهاية الحياة في الاعتبار (مثل مأوى رعاية المحتضرين).