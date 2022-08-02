ينجم داء الكلب عن فيروس داء الكلب.وهذا الفيروس شائعٌ عند حيوانات برية مُعيَّنة.يوجد فيروس داء الكلب في لعاب حيوان مصاب، ولذلك يمكن أن ينتقل عن طريق عضَّة،ولا تُصاب الحيوانات التي أعطِيَت حُقن الكلب بهذا الداء على الإطلاق تقريبًا، ولذلك لا يُمكنها نقل الداء إلى البشر.

في الولايات المتحدة، يكون السببَ الأكثر شُيُوعًا لداء الكلب هُوَ عضَّة من

الخفافيش،

وقد لا يُلاحظُ الشخص عضَّة الخفاش، ولذلك ينبغي عليه مراجعة الطبيب إذا اعتقدَ في أنه تعرض إلى عضة، مثلما لو استيقظَ وشاهد خفاشًا في غرفته.

تنطوي الحيوانات الأخرى التي تنقل داء الكلب في الولايات المتحدة على حيوانات الراكون والظربان والثعالب،ولا تحمل الطيور والزواحف الداءَ،ولم تنقُل القوارض (مثل الجرذان والفئران) والسناجب والأرانب داء الكلب إلى البشر.

أعُطِيَت حُقن داء الكلب إلى مُعظَم الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة، ولذلك فهيَ لا تُسبب الداء عند البشر على الإطلاق تقريبًا،ولكن، في الأماكن التي لا تُعطى فيها الكلاب حقن داء الكلب، تكون عضات الكلاب السبب الأكثر شيوعًا للداء،وتنطوي مثل هذه الأماكن على أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.