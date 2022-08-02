يُخبر الدماغ العضلاتَ بما ينبغي فعله عن طريق إرسال إشارات كهربائية إليها.تنتقل الإشارات عبر الحبل الشوكي، ومن ثم من خلال الأعصاب المختلفة إلى العضلات.
ما هو تخطيط كهربية العضل EMG ودراسات التوصيل العصبي
تخطيط كهربية العضل electromyography، يُرمز له اختصارًا EMG، ودراسات التوصيل العصبي nerve conduction studies هي اختبارات لمعرفة ما إذا كان المريض يعاني من ضعف عضلي أو فقدان القدرة على الإحساس نتيجة إصابة في الحبل الشوكي، أو العضلات، أو الأعصاب.
لإجراء تَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل، يُدخل الطبيب إبرة صغيرة في العضلة لتسجيل نشاطها الكهربائي عندما تكون العضلة في وضع الراحة وعند نشاطها.
لإجراء دراسات التوصيل العصبي، يستخدم الأطباء أجهزة استشعار جلدية أو إبر لإرسال صدمات كهربائية صغيرة عبر أعصاب مختلفة لمعرفة مدى كفاءة عمل الأعصاب
لماذا قد يحتاج المريض إلى إجراء تخطيط كهربية العضل أو دراسات التوصيل العصبي؟
قد يطلب الأطباء إجراء اختبار تخطيط كهربية العضل، أو دراسة التوصيل العصبي، أو كليهما إذا كانت لدى الشخص أعراض مثل النخز أو الضعف العضلي.قد تنجم هذه الأَعرَاض عن العديد من المشاكل في أجزاء مختلفة من الجسم.يمكن أن يُساعد اختبار تخطيط العضل أو دراسة التوصيل العصبي الطبيب على معرفة ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن مشاكل عصبية أو عضلية، مثل:
ما الذي يحدث في أثناء تخطيط كهربية العضل أو دراسات التوصيل العصبي؟
في أثناء EMG:
يقوم الطبيب بوضع إبر في العضلة
يجري توصيل الإبر سلكيًا بجهاز يسجل النشاط الكهربائي للعضلة في أثناء نشاطها وفي أثناء الاسترخاء
في أثناء دراسة التوصيل العصبي:
يضع الطبيب حساسًا لاصقًا على الجلد فوق العصب الذي سيقوم بفحصه
يحفز الطبيب جزءًا آخر من العصب نفسه بصدمة كهربائية صغيرة
يقيس الجهاز سرعة انتقال الإشارة الكهربائية عبر العصب
ما هي مشاكل دراسة تخطيط كهربية العضل EMG أو دراسة التوصيل العصبي؟
يمكن للإبر والصدمات الكهربائية أن تكون مزعجة أو مؤلمة.وقد تظهر بعض الكدمات على الجلد لاحقًا.