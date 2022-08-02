قد يطلب الأطباء إجراء اختبار تخطيط كهربية العضل، أو دراسة التوصيل العصبي، أو كليهما إذا كانت لدى الشخص أعراض مثل النخز أو الضعف العضلي.قد تنجم هذه الأَعرَاض عن العديد من المشاكل في أجزاء مختلفة من الجسم.يمكن أن يُساعد اختبار تخطيط العضل أو دراسة التوصيل العصبي الطبيب على معرفة ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن مشاكل عصبية أو عضلية، مثل: