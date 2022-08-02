يُعدُّ تخطيط كهربية الدماغ EEG اختبارًا بسيطًًا غير مؤلم يُسجِّلُ النشاط الكهربائي للدماغ لتحري سلامة عمل مناطق الدماغ المختلفة.يستخدم الأطباءُ تخطيط كهربية الدماغ للتحرِّي عن مشاكِل مثل النوبات الصرعية.يضع الأطباءُ أجهزة استشعار صغيرة لاصقة على فروة الرأس لتحسس موجات الدماغ وإرسالها إلى جهاز تسجيل.

عندما يخضع الشخص لتخطيط كهربيَّة الدماغ، قد يقوم الطبيب باختبار حواسه، مثل السمع، أو الرؤية، أو اللمس، لمعرفة مدى استجابة الدماغ.على سبيل المثال، قد يسلط الطبيب ضوءًا على عيني الشخص لمراقبة النشاط في منطقة الرؤية في الدماغ.