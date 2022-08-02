موجات الدماغ هي إشارات كهربائية يُصدرها الدماغ.يقوم الدماغ بإنتاج الإشارات الكهربائية دائمًا، حتى عندما يكون الشخص نائمًا.تُسبب بعض مشاكل الدماغ مثل الاختلاجات تغيرات في موجات الدماغ.
ما هو تخطيط كهربية الدماغ (EEG)؟
يُعدُّ تخطيط كهربية الدماغ EEG اختبارًا بسيطًًا غير مؤلم يُسجِّلُ النشاط الكهربائي للدماغ لتحري سلامة عمل مناطق الدماغ المختلفة.يستخدم الأطباءُ تخطيط كهربية الدماغ للتحرِّي عن مشاكِل مثل النوبات الصرعية.يضع الأطباءُ أجهزة استشعار صغيرة لاصقة على فروة الرأس لتحسس موجات الدماغ وإرسالها إلى جهاز تسجيل.
عندما يخضع الشخص لتخطيط كهربيَّة الدماغ، قد يقوم الطبيب باختبار حواسه، مثل السمع، أو الرؤية، أو اللمس، لمعرفة مدى استجابة الدماغ.على سبيل المثال، قد يسلط الطبيب ضوءًا على عيني الشخص لمراقبة النشاط في منطقة الرؤية في الدماغ.
تخطيط كهربية الدماغ EEG
تخطيط كهربيَّة الدماغ electroencephalography، ويُرمز له اختصارًا EEG، هو تسجيلٌ للنشاط الكهربائيّ في الدِّمَاغ.يُعد هذا الإجراءٌ بسيطًٌا وآمنًا.ينطوي الإجراء على تثبيت حَوالى 20 قطبًا كهربائيًا لاصقًا على فروة الرأس، ومن ثم تسجيل نشاط الدِّماغ.
لماذا قد يحتاج الشخص لإجراء تخطيط كهربية الدماغ؟
قد يطلب الطبيبُ تخطيط كهربية الدماغ للتَّحرِّي عن:
اضطرابات النوم
مشاكل دماغية أخرى محددة
ما الذي يحدث في أثناء تخطيط كهربية الدماغ؟
عند إجراء تخطيط كهربية الدماغ:
ينبغي على الشخص اتباع تعليمات الطبيب للتحضير، فقد يُطلب منه غسل الشعر في الليلة السابقة وعدم استخدام منتجات الشعر بعد شطفه بالماء
لإجراء هذا الاختبار، يضع الطبيب حوالى 20 قطبًا صغيرًا على فروة الرأس، وتكون هذه الأقطاب لاصقة بحيث تعلق على الجلد
يجري توصيل الأقطاب سلكيًا إلى آلة تُسجل خطوط الموجات لإظهار النمط الموجي للدماغ
تُسمى النسخة المطبوعة لتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ بتخطيط كهربية الدماغ (EEG).يُعاين الأطباء هذا التخطيط لمعرفة ما إذا كانت هناك أنماط غير طبيعية.
ما هي مشاكلُ تخطيط كهربية الدماغ؟
الاختبار غير مؤلم ولا يُسبب أية مشاكل بعد إجرائه.