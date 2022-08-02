السائل الشوكي هو سائل يحيط بالدماغ والحبل الشوكي.يساعد السائل النخاعي على توسيد الدماغ إذا تعرض الرأس لصدمة أو حادث سقوط.يتحرك السَّائِل الشوكي بحرية حول الدِّماغ والحبل الشوكي.وفي نهاية المطاف، يدخل السائل الشوكي إلى الأوعية الدموية.
هناك الكثير من المشاكل الدماغية التي تتسبب بحدوث تغيراتٍ في السائل الشوكي.على سبيل المثال، يؤدي تمزق وعاء دموي في الدماغ إلى ظهور خلايا الدَّم الحمراء في السائل الشوكي.
ما هو البزل الشوكي؟
البزل الشوكي spinal tap هو اختبار يهدف للحصول عينِّةٍ من السَّائِل الشوكي.يُسمى أيضًا بالبزل القطني lumbar puncture في بعض الأحيانيُجري الأطباء اختبارات على السَّائِل للتَّحرِّي عن مشاكل مثل:
حالات العدوى
الأورام
نزف في الدماغ أو الحبل الشوكي
في أثناء إجراء البزل الشوكي، يقوم الطبيب بتخدير الجلد، ثم إدخال إبرة طويلة ورفيعة في أسفل الظهر للحصول على عَيِّنَة من السَّائِل الشوكي.يجمع الطبيب حوالى ملعقة كبيرة (15 ميليلتر) من السائل.يعوض دماغُ المريض بسرعة الكمية الناقصة بإنتاج المزيد من السائل الشوكي.
يستخدم الأطباءُ اختبار السائل الشوكي للتحري عن وجود العديد من المواد فيه، مثل:
البكتيريا
كُريات الدم البيضاء
كُريات الدم الحمراء
يشكو حوالى 1 من كل 10 أشخاص من الصُّدَاع بعد إجراء البزل الشوكي.يزول الصُّدَاع بعدَ بضعة أيام إلى بضعة أسابيع عادةً.
البَزل الشَّوكي
لأخذ عَيِّنَة من السَّائِل، يضع الطبيب إبرةً صغيرةً مجوفة بين عظمين في أسفل العمود الفقري.ثُم يُرسِل عينة السائل إلى المختبر لتفحُّصها.
لماذا قد يحتاج المريض إلى إجراء البزل الشوكي؟
يُجري الأطباء البزل الشوكي لمعرفة ما إذا كان المريض يُعاني من:
في بعض الأحيان، يُجرى البزل الشوكي لأسبابٍ أخرى، مثل:
إيصال مادة دوائية بسرعة إلى الدماغ، أو الحبل الشوكي، أو المنطقة المحيطة بهما
ماذا يحدث في أثناء البزل الشوكي؟
لإجراء البزل الشوكي:
يستلقي الشخص على جانبه، بحيث تكون الركبتان متجهتان نحو الصدر
في بعض الأحيان يطلب الطبيب من الشخص الجلوس مع الانحناء نحو الأمام
يقوم الطبيبُ بتخدير ظهر الشخص بحقنة من مادة مخدرة
يستلقي الشخص، ويقوم الطبيب بإدخال إبرةً رفيعةً مجوفةً في أسفل الظهر، بين عظام العمود الفقري
تدخل الإبرة إلى المنطقة المحيطة بالحبل الشوكي لسحب كمية صغيرة من السائل الشوكي
لا يستغرق إجراء البزل الشوكي أكثر من 15 دقيقة عادةً.قد يطلب الطبيب من الشخص البقاء مستلقيًا لفترة معينة بعد الانتهاء من الإجراء.
ما هي مشاكلُ البزل الشوكي؟
يُعاني بعض الأشخاص (حوالى 1 من كل 10) من الصداع بعد إجراء البزل الشوكي.يُسمى ذلك صداع انخفاض الضغط.وعادةً ما يتعافى في غضون بضعة أيام أو بضعة أسابيع.يمكن للأطباء مُعالجة الأمر عن طريق حقن كمية صغيرة من الدَّم في منطقة البزل الشوكي.يؤدي ذلك إلى تخفيف الصداع عادةً.
لا داعي للقلق من أن تنغرز الإبرة في الحبل الشوكي.حيث يُجري الأطباء البزل الشوكي أسفل نقطة نهاية الحبل الشوكي مباشرةً.