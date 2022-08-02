البزل الشوكي spinal tap هو اختبار يهدف للحصول عينِّةٍ من السَّائِل الشوكي.يُسمى أيضًا بالبزل القطني lumbar puncture في بعض الأحيانيُجري الأطباء اختبارات على السَّائِل للتَّحرِّي عن مشاكل مثل:

حالات العدوى

الأورام

نزف في الدماغ أو الحبل الشوكي

في أثناء إجراء البزل الشوكي، يقوم الطبيب بتخدير الجلد، ثم إدخال إبرة طويلة ورفيعة في أسفل الظهر للحصول على عَيِّنَة من السَّائِل الشوكي.يجمع الطبيب حوالى ملعقة كبيرة (15 ميليلتر) من السائل.يعوض دماغُ المريض بسرعة الكمية الناقصة بإنتاج المزيد من السائل الشوكي.

يستخدم الأطباءُ اختبار السائل الشوكي للتحري عن وجود العديد من المواد فيه، مثل:

البكتيريا

كُريات الدم البيضاء

كُريات الدم الحمراء

يشكو حوالى 1 من كل 10 أشخاص من الصُّدَاع بعد إجراء البزل الشوكي.يزول الصُّدَاع بعدَ بضعة أيام إلى بضعة أسابيع عادةً.

البَزل الشَّوكي