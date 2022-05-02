يشبه الدماغ وحدة المعالجة المركزية في الكمبيوتر

يستقبل الدماغ المعلومات من العينين، والأذنين، والأنف، وغيرها من الأعضاء الحِسِّيَّة.يقوم الدماغ بمعالجة المعلومات، وتوليد الأفكار، وإرسال الرسائل إلى الجسم.على سَبيل المثال، يُخبرُ العضلات بكيفية الحركة بحيث يُمكن للشخص المشي، ووالتحدُّث، والقيام بالأشياء التي يريد من جسمه القيام بها.كما يتحكَّم الدِّماغ أيضًا بالكثير مما يفعله الجسم دون أن يفكِّر الشخص بذلك.على سبيل المثال، يقوم الدماغ تلقائيًا بضبط التنفُّس، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم.

يحتاج الشخص إلى الدماغ لكي يكون قادرًا على الحركة، والتحدُّث، والتذوق، والشمِّ، والسمع، والرؤية

يحتاج الدماغ إلى الكثير من الدَّم والأكسجين حتى يعمل، وفي كل لحظة، يذهب نحو 20٪ من الدَّم الذي يضخه القلب إلى الدِّماغ

سوف يغيب الشخص عن الوعي إذا توقف جريان الدم إلى الدماغ لأكثر من 10 ثوان.

استعراض الدماغ