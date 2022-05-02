ما هو الدماغ؟
يشبه الدماغ وحدة المعالجة المركزية في الكمبيوتر
يستقبل الدماغ المعلومات من العينين، والأذنين، والأنف، وغيرها من الأعضاء الحِسِّيَّة.يقوم الدماغ بمعالجة المعلومات، وتوليد الأفكار، وإرسال الرسائل إلى الجسم.على سَبيل المثال، يُخبرُ العضلات بكيفية الحركة بحيث يُمكن للشخص المشي، ووالتحدُّث، والقيام بالأشياء التي يريد من جسمه القيام بها.كما يتحكَّم الدِّماغ أيضًا بالكثير مما يفعله الجسم دون أن يفكِّر الشخص بذلك.على سبيل المثال، يقوم الدماغ تلقائيًا بضبط التنفُّس، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم.
يحتاج الشخص إلى الدماغ لكي يكون قادرًا على الحركة، والتحدُّث، والتذوق، والشمِّ، والسمع، والرؤية
يحتاج الدماغ إلى الكثير من الدَّم والأكسجين حتى يعمل، وفي كل لحظة، يذهب نحو 20٪ من الدَّم الذي يضخه القلب إلى الدِّماغ
سوف يغيب الشخص عن الوعي إذا توقف جريان الدم إلى الدماغ لأكثر من 10 ثوان.
استعراض الدماغ
يتكوَّن الدماغُ من المخ، وجذع الدماغ، والمخيخ.وينقسم كلُّ نصف (نصف الكرة الدماغية) في الدِّمَاغ إلى فصوص.
ما هي أجزاء الدماغ؟
يتوضع الدماغ داخل الجمجمة مُحاطًا بسائلٍ يوسّده ويدعمه.يُسمى هذا السائل بالسَّائِل الدماغي الشوكييحيط بالدماغ 3 طبقات من الأغشية تُسمى السحايا.
يتكوَّن الدماغُ من 3 أجزاء رئيسيَّة:
المُخّ: الجزء العلويّ الرئيسيّ من الدماغ الذي ينقسم إلى أجزاء تُسمَّى الفصوص - تتحكم هذه الفصوص بالتفكير، والحركة، والكلام، والذاكرة، والعواطف، وجميع الحواس
جذع الدماغ: الجزء السفلي جدًا من الدماغ الذي يتصل بالحبل الشوكي - يتحكم جذع الدماغ بوظائف الجسم الحيوية، مثل الوعي، والتنفُّس، وضغط الدم، وضربات القلب
المخيخ: جزء منفصل من الدماغ يقع فوق جذع الدماغ مباشرةً، يكون مسؤولًا عن التوازن والتنسيق
يتكون المخّ من نصفين، أحدهما على اليسار والآخر على اليمين.يتحكم النصف الأيسر بالجانب الأيمن من الجسم، والنصف الأيمن بالجانب الأيسر من الجسم.ولهذا السبب عندما يُصاب الشخص بسكتة دماغية في الجانب الأيسر من الدماغ، فلا يستطيع تحريك الجانب الأيمن من جسده.
الأنسجة التي تُغطي الدماغ
يُغطَّى الدماغ داخل الجمجمة بثلاث طبقات من الأنسجة تُسمّى السَّحايا.
كيف يعمل الدماغ؟
يتكوَّن الدماغ من:
خلايا عصبية وأليافها
هناك المليارات والمليارات من الخلايا العصبية في الدماغ.
تمتلك كل خلية عصبية جسمًا خلويًا مجهريًا:
يكون جسم الخلية العصبية مسؤولاً عن معالجة العناصر المغذية والحفاظ على حياة الخلية
يحتوي كل جسم خلية عصبية على ألياف واردة إليها وصادرة عنها:
تتلقى الألياف الواردة إشارات من الخلايا العصبية الأخرى أو من المستقبلات في الأعضاء الحسية
ترسل الألياف الصادرة إشارات إلى الأعصاب الأخرى في الدماغ والحبل الشوكي
تنتقل الإشارات باتجاه واحد فقط في الخلية العصبية
على الرغم من أنَّ الألياف العصبية وإشاراتها تعمل مثل الأسلاك التي تحمل الإشارات الكهربائية، إلا أن ذلك ليس دقيقًا تمامًا.ترسل الخلايا العصبية إشاراتها باستخدام مواد كيميائية.
تحدث التغيرات الكيميائية بشكل تدريجي على طول الألياف العصبية
عندما تصل التغيرات الكيميائية نهاية الليف العصبي، فإنه يحرر مواد كيميائية أخرى تُسمى النواقل العصبية
تتدفق النواقل العصبية عبر فجوة مجهرية وتصل إلى المستقبلات الكيميائية لخلية أخرى
تُحرض النواقل العصبية تغيرات كيميائية في تلك الخلية الأخرى
إذا كانت تلك الخلية هي خلية عصبية، فإن التغيُّرات الكيميائيَّة التصاعدية تستمرُّ في أسفل ألياف تلك الخلية لتمرير الإشارة
تُرسل خلية عصبية واحدة نوعًا واحدًا من الإشارات التي لا يمكنها حمل الكثير من المعلومات.ولكن، عندما تتشابك مليارات الخلايا العصبية كما هي الحال في الدماغ، فإنها تُشكِّل مُعالج معلومات قوي جدًّا.
ما هِيَ المشاكل التي يُمكن أن تحدث للدماغ؟
يمكن للعديد من المشاكل أن تؤثر في الدماغ، بما في ذلك:
الإصابات التي تُخرب خلايا الدماغ
حالات العدوى، مثل التهاب السَّحايا أو التهاب الدماغ
انسداد أو تمزق الأوعية الدموية التي تغذي الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية
فقدان خلايا دماغية بسبب أمراض مثل داء ألزهايمر
بمجرد أن تتموت الخلايا العصبية في الدماغ، فإنها لا تنمو من جديد.ولكن، يمكن في بعض الأحيان للخلايا الدماغية المجاورة أن تتعلم كيف تنوب عن خلايا الدماغ المتموتة.ولهذا السبب، يستعيد الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية قدرتهم على الحركة أو الكلام في بعض الأحيان.قد يستغرق التعافي بضعة أشهُرٍ.