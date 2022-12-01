الموت الدماغي هو توقف الدماغ عن العمل بشكلٍ كامل، مع بقاء الجسم على قيد الحياة عن طريق آلات التنفُّس والأدوية.

يكون الشخص الذين مات دماغه غيرَ مدرك ولا يستطيع التفكير أو الإحساس

كما لا يستطيع الحركة أو التنفُّس

يتوقَّف دماغُ الشخص عن ضبط وظائف الجسم اللاإرادية، مثل نبض القلب وضغط الدَّم

يُعَدّ الأشخاص الذين يتوفون دماغيًا أمواتًا من الناحية القانونية

يمكن للآلات أن تقوم بالتنفس نيابةً عن شخص متوفٍ دماغيًا، ويمكن للأدوية أن تحافظ على نبض القلب لفترة قصيرة.ولكن، في نهاية المطاف، سوف تتوقَّف جميع أعضاء الشخص عن العمل.إذا صرح الشخص سابقًا بأنه يود أن يكون متبرعًا بالأعضاء، فقد يكون الأطباء قادرين على استخدام أعضاء الشخص لإجراء عملية زرع.ولكن ينبغي إجراء التبرُّع بالعضو قبل أن يتوقَّف ذلك العضو عن العمل.

لم يُشفَ أيّ شخص متوفى دماغيًا أبدًا.يختلف الموت الدماغي عن الغيبوبة.يحتفظ الأشخاص في حالة الغيبوبة ببعض وظائف الدماغ، ويتعافون أحيانًا.