ما هو موت الدماغ؟
الموت الدماغي هو توقف الدماغ عن العمل بشكلٍ كامل، مع بقاء الجسم على قيد الحياة عن طريق آلات التنفُّس والأدوية.
يكون الشخص الذين مات دماغه غيرَ مدرك ولا يستطيع التفكير أو الإحساس
كما لا يستطيع الحركة أو التنفُّس
يتوقَّف دماغُ الشخص عن ضبط وظائف الجسم اللاإرادية، مثل نبض القلب وضغط الدَّم
يُعَدّ الأشخاص الذين يتوفون دماغيًا أمواتًا من الناحية القانونية
يمكن للآلات أن تقوم بالتنفس نيابةً عن شخص متوفٍ دماغيًا، ويمكن للأدوية أن تحافظ على نبض القلب لفترة قصيرة.ولكن، في نهاية المطاف، سوف تتوقَّف جميع أعضاء الشخص عن العمل.إذا صرح الشخص سابقًا بأنه يود أن يكون متبرعًا بالأعضاء، فقد يكون الأطباء قادرين على استخدام أعضاء الشخص لإجراء عملية زرع.ولكن ينبغي إجراء التبرُّع بالعضو قبل أن يتوقَّف ذلك العضو عن العمل.
لم يُشفَ أيّ شخص متوفى دماغيًا أبدًا.يختلف الموت الدماغي عن الغيبوبة.يحتفظ الأشخاص في حالة الغيبوبة ببعض وظائف الدماغ، ويتعافون أحيانًا.
ما الذي يُسبب موت الدماغ؟
ينجم الموت الدماغي عن ضرر شديد للدماغ بسبب:
نقص مستويات الأكسجين الواصلة إلى الدماغ (كما يحدث بسبب الغرق أو السكتة القلبية)
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان شخص ما ميت دماغيًا؟
يتأكد الأطباء في البداية من أنَّ الشخص لا يعاني من مشكلة طبية تسبِّب غيبوبة عميقة تُشبه الموت الدِّماغي.تتضمن هذه المشاكل كلاً من:
تناول جرعة زائدة من بعض أنواع الأدوية
انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل شديد
إذا لم يكن لدى الشخص أي من هذه المشاكل، يجري الأطباء فحصًا بدنيًّا للتحري عن علامات النشاط الدماغي، بما في ذلك:
محاولة التنفس عند إيقاف جهاز التنفُّس الاصطناعي
الجفل أو الحركة إذا تعرض الشخص للقرص أو وخز إبرة
التهوّع (محاولة التقيؤ) عند وضع شيء في مؤخرة الحلق
رمش العين إذا لمس شيء ما كرة العين
تضيق الحدقة استجابةً لمصباح يدوي
عند عدم ظهور أي علامة على النشاط الدماغي، يجري الأطباء أحيانًا اختبارًا آخر بعد 6 إلى 24 ساعة للتأكد من أن الشخص لا يظهر أي ردة فعل.بعدَ تكرار الاختبار لمرتين وعدم ظهور استجابة، يدرك الأطباء أن الشخص قد مات دماغياً.
بدلًا من الانتظار ليومٍ كامل لتكرار الفحص، قد يقوم الأطباء بـ:
اختبارات الموجات الدماغية (تخطيط كهربية الدماغ (EEG)) لمعرفة ما إذا كان ثمة أي نشاط كهربائي في الدماغ
اختبارات جريان الدَّم لمعرفة ما إذا كان الدم يصل بأي درجة إلى الدماغ
إذا كان الدماغ لا يُظهر أي نشاط كهربائي ولا يصله أي جريان دموي، فإن الشخص يكون ميت دماغيًا.ولكن هذه الاختبارات ليست مطلوبة لتأكيد الموت الدماغي.
ما الذي سيفعله الأطباء إذا كان الشخص ميت دماغيًا؟
بما أن الموت الدماغي يعني أن الشخص ميت من الناحية القانونية، فيمكن التبرُّع بأعضائه إلى شخصٍ يحتاج إلى زراعة أعضاء.لا يحتاج التبرُّع إلى الانتظار حتى يتوقف قلب المُتبرع عن النبض.لا يمكن التبرع بالأعضاء ما لم يتفق ذلك مع رغبة الشخص أو أفراد عائلته.يُحافظ الأطباء على تشغيل جهاز التنفُّس الاصطناعي وتقديم الأدوية الداعمة إلى أن تتم عملية التبرع.يجري استئصال الأعضاء بعناية، ويُعامل جسم المُتبرّع باحترام كبير.ثم يقوم الأطباء بما يلي:
إيقاف تشغيل جهاز التنفس الاصطناعي
إيقاف تقديم أيَّة أدوية
نقل الجسم إلى عيادة الطبيب الشرعي أو مكتب الدفن