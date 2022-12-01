الذهول stupor هو الحالة التي يبدو الشخص فيها نائمًا أو شديد النعاس، كما لو كان فاقدًا للوعي.يستيقظ الشخص لبرهة قصيرة إذا صرخ عليه شخص آخر، أو هزّه، أو قرصه.ولكن الشخص المُصاب بالذهول يعود إلى النوم بعد توقف الشخص الآخر عن تنبيهه.

لا تُعد الحالة ذهولاً إذا كان الشخص متعبًا ونعاسًا من البقاء مستيقظًا لفترة طويلة جدًّا.