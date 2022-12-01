كثيرًا ما تمنع المشاكل الطبية التي تؤثِّر في الدماغ من بقاء الشخص متيقظًا والتفكير بشكل واضح.قد لا يتأثر الشخص إلا بقدر بسيط أو قد يتأثر بشكل بالغ، وتتراوح درجة التأثر بين:
تراجع التنبه بدرجة قليلة عن المعتاد
التَّخليط الذهنِي والتفوه بكلام غير مترابط أو عديم المعنى
النعاس وصعوبة الاستثارة
فقدان الوعي
ما هُو الذهول؟
الذهول stupor هو الحالة التي يبدو الشخص فيها نائمًا أو شديد النعاس، كما لو كان فاقدًا للوعي.يستيقظ الشخص لبرهة قصيرة إذا صرخ عليه شخص آخر، أو هزّه، أو قرصه.ولكن الشخص المُصاب بالذهول يعود إلى النوم بعد توقف الشخص الآخر عن تنبيهه.
لا تُعد الحالة ذهولاً إذا كان الشخص متعبًا ونعاسًا من البقاء مستيقظًا لفترة طويلة جدًّا.
ما هي الغيبوبة؟
الغيبوبة هي الحالة التي يكون الشخص فيها غير واعٍ ولا يستطيع الاستيقاظ، مهما حاول الآخرون إيقاظه.
ما الذي يُسبِّبُ الذهول أو الغيبوبة؟
تتشابه أسبابُ الذهول والغيبوبة بشكلٍ كبيرٍ، وتنطوي على:
مشاكل مُعمّمة في كامل الجسم مثل:
السموم، مثل التسمم بأحادي أكسيد الكربون
الكحول أو بعض الأدوية، مثل المسكنات الأفيونية
هبوط شديد في مستوى سكر الدم أو ارتفاع شديد في مستوى سكر الدم
الفشل الكبدي
الفشل الكلوي
مشاكل دماغية، مثل:
إصابة في الرأس
عدوى دماغية شديدة، مثل التهاب السحايا
انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ كما يمكن أن يحدث مع سكتة دماغية
ما هي أعراض الذهول أو الغيبوبة؟
بالنسبة إلى الذهول، تنطوي الأعراض الرئيسية على ما يلي:
يبدو الشخص نائمًا ومن الصعب جدًا إيقاظه
عند الاستيقاظ، لا يُجيب الشخص عن أسئلة الآخرين أو تكون أجوبته عديمة المعنى
يستغرق الشخص في النوم مجددًا عند التوقف عن تنبيه
بالنسبة إلى الغيبوبة، يكون الشخص فاقدًا للوعي و:
لا يستيقظ مع أي تحفيز
يكون التنفُّس غير اعتيادي في بعض الأحيان (مثل عدم انتظام التنفس أو سرعته الزائدة أو بطئه الشديد)
شذوذات في العينين أحيانًا، مثل زيادة حجم الحدقتين أو صغر حجمهما، أو عدم حركة العينين، أو حركتهما بطريقة غريبة
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مُصاب بحالة ذهول أو غيبوبة؟
يمكن للأطباء تشخيص الذهول أو الغيبوبة عن طريق فحص الشخص.
لمعرفة سبب الذهول أو الغيبوبة، يقوم الأطباء بإجراء اختبارات، مثل:
الاختبارات الدموية
الاختبارات البوليّة
التصوير المقطعي المحوسب للدماغ أو تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي
تخطيط كهربية الدماغ (EEG) (اختبار غير مؤلم يسجل النشاط الكهربائي في الدماغ)
كيف يُعالج الأطباء الذهول والغيبوبة؟
يحتاج الأشخاص إلى التنويم في المستشفى، وعادةً ما يكون ذلك في وحدة العناية المركزة.غالبًا ما يحتاج الأشخاص إلى:
مراقبة القلب وضغط الدم
الأكسجين أو أنبوب التنفس
السوائل والأدوية التي تعطى عن طريق الوريد
سيقُوم الأطباء بمُعالجة سبب الذهول أو الغيبوبة.قد تتضمن المُعالجات ما يلي:
مُضادات الترياق للمخدرات أو السموم
المضادَّات الحيوية لحالات العدوى
جراحة في الدماغ للتخلص من تراكم الدَّم أو السوائل حول الدماغ
يحتاج المريض الذي يبقى في حالة غيبوبة إلى رعاية داعمة، مثل:
توصيل أنبوب تغذية لتزويد المريض بالماء والطعام
تقليب جسم الشخص باستمرار للوقاية من قرحات الضغط والخثرات الدموية
تحريك ذراعي وساقي الشخص بشكلٍ متكرر للوقاية من تيبُّس العضلات (التقلُّصات)
توصيل أنبوب (قثطار) إلى المثانة لتصريف البول
تطبيق قطرات عينية للوقاية من جفاف العينين
يستنِدُ المآل إلى السبب الذي أدى للغيبوبة.قد تزول بعض المشاكل، ويتعافى الشخص بشكلٍ كامل.قد يستيقظ أشخاصٌ آخرون من غيبوبتهم ولكنَّهم يُعانون من بعض الضرر في الدِّماغ ولا يستعيدون حالتهم الطبيعية.قد يبقى المرضى الذين يعانون من تضرر شديد في الدماغ في غيبوبة.ويدخل عدد قليهم منهم في حالة إنباتية.