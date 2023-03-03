يُعاني المريض من ألمٍ في الرَّأس،ويكون هذا الألم شَديدًا ونابضاً وفقط في جانبٍ واحدٍ عادةً،ولكن يُمكن أن يكون الألم ثابتاً أيضًا أو على جانبي الرأس معًا.كما ستظهر أعراض أخرى أيضًا، مثل:

صُداع يتفاقَمُ مع الحركة والتعرُّض إلى الأضواء المُبهرة والضجة العالية والروائح القويَّة

شعُور بالتوعُّك في المعدة أو تقيُّؤ

صُعوبة في التركيزِ

ليست نوبات الشَّقيقة خطيرةً،ولكنها تُسبِّبُ انزعاجاً شَديدًا للمرضى،ولا يستطيعُ معظم الأشخاص القيام بنشاطاتهم الطبيعيَّة في أثناء تلك النوبات.ينبغي على العديد من الأشخاص الاستلقاء في غرفةٍ مُظلمةٍ إلى أن تزول نوبة الشقيقة.