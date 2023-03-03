يُعاني المريض من:

ألم في الرأس يبدو كما لو أنَّ رباطاً يشدُّ بإحكامٍ حول رأسه

ألمٍ يكون خفيفاً أو متوسِّطاً وليس شديدًا، ولا يحُول هذا الألم دُون ممارسة المهمَّات اليوميَّة عادةً

يختلفُ صُدَاع التوتُّر عن نوبات الشَّقيقة.مع صداع التوتر:

لا يتفاقَم الألم عند التعرض للضوء أو الأصوات أو الروائح أو عند التجول في المكَان

لا يجعل الصداعُ الشخصَ يشعرُ بالتوعُّك أو يقوم بالتقيُّؤ

هناك نوعان من صُّدَاع التوتر، وذلك استنادا إلى عدد مرات حدوثه:

يحدث الصُّدَاع العرضي في أقلّ من 15 يوما في الشهر

يحدث الصُّدَاع المزمن (طويل الأمد) لفترة 15 يوما أو أكثر في الشهر

اذا كان المريض يُعاني من صداع التوتُّر العرضيّ، قد يكون الصداع:

يبدأ بعد عدة ساعات من الاستيقاظ ويتفاقم في وقت لاحق من اليوم

يستمرُّ من 30 دقيقةً إلى أيام عديدة

اذا كان الشخص يُعاني من صداع التوتُّر المُزمن، قد يكون الصُّدَاع: