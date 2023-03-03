يبدُ الصُّدَاع العنقودي فجأةً.تظهر الأَعرَاض على جانب واحد من الرأس، وتكون على نفس الجانب في كل مرة.عند حدوث نوبة:

سيُعاني المريض من ألمٍ شديدٍ جدًّا حولَ عين واحدة وعلى ذلك الجانب من الرأس

يصل الألم إلى أقصى درجات القوَّة في غضون دقائق، ويستمر عادةً لفترة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة

قد يوقظ الألم الشخص من النوم ويدفعه بسبب شدته إلى التجول في المكان

كما قد يُعاني المريض أيضًا من انسداد وسيلان الأنف ودُماع في عين على نفس الجانب الذي يحدث فيه الألم

تحدث النوبات لمرة أو أكثر في اليوم، وغالبًا في نفس الوقت من النهار أو الليل.وهي تحدث بشكلٍ مُنتظمٍ عادةً لمدَّة تتراوح بين 1 إلى 3 أشهر (تُسمَّى فترة الصداع العنقودي).قد تمرُّ أشهُر أو سنوات قبل أن تحدث النوبات من جديد.

على الرغم من أن الأَعرَاض تكون شديدة ومزعجة للغاية، إلا أن الصُّدَاع العنقودي ليس خطيرًا ولا يُسبب ضررًا في الدماغ.