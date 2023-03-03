ما هو الصُّدَاع العنقوديّ؟
الصداع العنقودي هو نوع خاص من الصداع.يحدث هذا الصُّدَاع في مجموعات، ممَّا يعني أنَّ المريض يُعاني من الكثير من الصُّدَاع لبعض الوقت ومن ثمَّ لا يحدث الصُّدَاع لفترة.
الصداع العنقودي أكثر شُيُوعًا عند الرجال بالمُقارنة مع النِّساء
يُعاني المريضُ من ألمٍ شديدٍ خلف عينٍ واحدةٍ أو على جانبٍ واحدٍ من الرأس
وعلى نفس الجانب الذي يحدث فيه الصُّدَاع، يحدث انسداد في الأنف ودُماع في العين
يستمرُّ الصُّدَاع لأقل من ساعة عادةً، ولكنه يعود لمرة واحدة على الأقل في اليوم لمدة شهر أو أكثر
وقد يمر وقت طويل بين كل مجموعة من الصداع
تنطوي المُعالجَات على استخدام الأكسجين من خلال قناع الوجه وأخذ أدوية
قد يحتاجُ المريض إلى أخذ دواء للوقاية من النوبات
ما الذي يُسبب الصداع العنقودي؟
لا يعلم الأطباء بشكل أكيد ما الذي يُسبب الصداع العنقودي.ولكن، يمكن أن يُحرِّض الكحُولُ الصُّدَاعَ في أثناء فترة حدوث الصداع العنقودي
ما هي أعراضُ الصُّداع العنقودي؟
يبدُ الصُّدَاع العنقودي فجأةً.تظهر الأَعرَاض على جانب واحد من الرأس، وتكون على نفس الجانب في كل مرة.عند حدوث نوبة:
سيُعاني المريض من ألمٍ شديدٍ جدًّا حولَ عين واحدة وعلى ذلك الجانب من الرأس
يصل الألم إلى أقصى درجات القوَّة في غضون دقائق، ويستمر عادةً لفترة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة
قد يوقظ الألم الشخص من النوم ويدفعه بسبب شدته إلى التجول في المكان
كما قد يُعاني المريض أيضًا من انسداد وسيلان الأنف ودُماع في عين على نفس الجانب الذي يحدث فيه الألم
تحدث النوبات لمرة أو أكثر في اليوم، وغالبًا في نفس الوقت من النهار أو الليل.وهي تحدث بشكلٍ مُنتظمٍ عادةً لمدَّة تتراوح بين 1 إلى 3 أشهر (تُسمَّى فترة الصداع العنقودي).قد تمرُّ أشهُر أو سنوات قبل أن تحدث النوبات من جديد.
على الرغم من أن الأَعرَاض تكون شديدة ومزعجة للغاية، إلا أن الصُّدَاع العنقودي ليس خطيرًا ولا يُسبب ضررًا في الدماغ.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من صُداع عنقودي؟
يشتبهُ الأطباءُ في الصداع العنقودي استِنادًا إلى الأَعرَاض عندَ المريض.وللتأكُّد من أنَّ الصداع لا ينجُم عن شيء آخر، قد يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
كيف يُعالج الأطباءُ الصداع العنقودي؟
لمُعالَجة الصداع حالما يبدأ، قد يُعطي الأطباءُ المريض:
الأكسجينَ من خلال قناع الوجه
أدوية تُسمَّى أدوية التريبتان triptans عن طريق الحقن أو الرذاذ الأنفيّ
كما تُستخدم التريبتانات في مُعالجة الشقيقة أيضًا.
للوقاية من حدوث المزيد من الصُّدَاع، قد يحتاج المريض إلى:
أقراص ستيرويد قشريّ
إحصار عَصَب (حُقنة من دواء مخدر فيعصبٍ في مؤخرة الرأس)
أدوية مثل تلك المُستخدَمة للوقاية من نوبات الشقيقة
ليثيُوم Lithium