النوبة الإقفارية العابرة هي مشكلة قصيرة الأمد في الدماغ.تنجُم عن نقص التروية الدموية إلى جزءٍ من الدِّماغ.

تُشبِهُ نوبة نقص التروية العابرة السَّكتة باستثناء أنَّ الأولى لا تُسبِّبُ ضررًا طويل الأمد في الدِّماغ،ولكن قد تكُون نوبة نقص التروية العابرة علامةً تحذيريَّةً لسكتةٍ تحدُث لاحقاً.

تحدُث نوبة نقص التروية العابرة فجأةً وتزول خلال ساعة أو أقلّ

أسباب وأعراض نوبة نقص التروية العابرة هي نفسها بالنسبة إلى السَّكتة، ولكن نوبة نقص التروية العابرة تنتهي قبل أن يُصاب الدِّماغ بالضَّرر

تختلِفُ الأَعرَاض استنادًا إلى أي جزء من الدِّماغ أصابه الضَّرر،

وقد يُعاني المريض من خدرٍ في الوجه أو تدلِّي، أو ضعف في الذراع أو السَّاق أو صُعوبة في الرؤية أو الكلام

تنطوي الأعراض على جانبٍ واحد من الجسم عادةً

ينبغي التوجُّه إلى عيادة الطوارئ مُباشرةً إذا ظهرت أيَّة أعراض مُفاجئة لنوبة نقص التروية العابرة، حتى إن زالت الأعراض بسرعة