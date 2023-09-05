ما هي نوبة نقص التروية العابرة TIA؟
النوبة الإقفارية العابرة هي مشكلة قصيرة الأمد في الدماغ.تنجُم عن نقص التروية الدموية إلى جزءٍ من الدِّماغ.
تُشبِهُ نوبة نقص التروية العابرة السَّكتة باستثناء أنَّ الأولى لا تُسبِّبُ ضررًا طويل الأمد في الدِّماغ،ولكن قد تكُون نوبة نقص التروية العابرة علامةً تحذيريَّةً لسكتةٍ تحدُث لاحقاً.
تحدُث نوبة نقص التروية العابرة فجأةً وتزول خلال ساعة أو أقلّ
أسباب وأعراض نوبة نقص التروية العابرة هي نفسها بالنسبة إلى السَّكتة، ولكن نوبة نقص التروية العابرة تنتهي قبل أن يُصاب الدِّماغ بالضَّرر
تختلِفُ الأَعرَاض استنادًا إلى أي جزء من الدِّماغ أصابه الضَّرر،
وقد يُعاني المريض من خدرٍ في الوجه أو تدلِّي، أو ضعف في الذراع أو السَّاق أو صُعوبة في الرؤية أو الكلام
تنطوي الأعراض على جانبٍ واحد من الجسم عادةً
ينبغي التوجُّه إلى عيادة الطوارئ مُباشرةً إذا ظهرت أيَّة أعراض مُفاجئة لنوبة نقص التروية العابرة، حتى إن زالت الأعراض بسرعة
قد تُساعِدُ الأدوية على الوِقاية من السَّكتة أو حُدوث نوبة نقص تروية عابرة أخرى
ما الذي يُسبِّبُ نوبة نقص التروية العابرة؟
يحدُث مُعظم نوبات نقص التروية العابِرة بسبب نقص التروية الدمويَّة إلى جزءٍ من الدِّماغ نتيجة انسداد وعاء دمويّ فيه.
يُمكن أن ينجُم انسداد الوعاء الدمويّ عن:
جلطة دمويَّة تتشكَّل في شريانٍ في الدِّماغِ
جلطة دمويَّة تتشكَّل في القلب أو وعاء دمويّ قُرب القلب وتنفصِلُ وتنتقل عبر مجرى الدَّم ثُمَّ تعلَق في وعاءٍ دمويٍّ في الدِّماغ
لُويحة من الدهون تخرج من بِطانة الأوعية الدمويَّة وتعلَقُ في وعاءٍ دمويٍّ في الدِّماغ
يُطلق على الترسُّبات الدهنية في الأوعية الدَّموية اسم التصلُّب العصيدي (تصلب الشرايين).يُمكن أن يُؤدِّي تصلُّب الشرايين في وعائينِ دمويين كبيرين في العُنق (الشرايين السباتية) إلى نوبة نقص التروية العابرة TIA أو السَّكتة، وذلك لأنَّ هذه الأوعية الدمويَّة هي المصدر الرئيسيّ لإمداد الدَّم إلى الدِّماغ.
تنطوي عوامِلُ الخطر الرئيسيَّة لنوبة نقص التروية العابرة على:
تصلُّب الشرايين (تضيُّق أو انسِداد الشرايين بسبب الترسُّبات الدهنيَّة)
تنطوي عوامل الخطر الأخرى على:
وجود أقارب أُصِيبوا بالسكتة في السابق
شرب الكثير من الكحول
استخدام العقاقير غير المشروعة مثل الكوكايين
وجود اضطراب في نظم القلب مثل الرَّجفان الأذينيّ
وُجود اضطراب في تخثر الدم
ما هِيَ أعراض نوبة نقص التروية العابرة؟
تظهَر أعراض نوبة نقص التروية العابرة فجاةً،وهي مُطابقة لأعراض السَّكتة ولكنها مُؤقَّتة.تستمرُّ الأعراض عادةً لفترةٍ تتراوح بين 2 إلى 30 دقيقةً وتزُول بشكلٍ كاملٍ خلال ساعةٍ واحدةٍ.
يمكن أن يحدُث العديد من الأَعرَاض المختلفة، وذلك استنادًا إلى أي جزء من الدِّماغ لا يحصل على إمدادٍ كافٍ من الدَّم:
شُعور بالضعف أو الخدر على جانب واحدٍ من الوجه أو الجسم
صعوبة في الكلام
صعوبة في فهم ما يقوله الأشخاص
تخليط ذهنيّ
ضعف التنسيق
بُقع عمياء في مجال الرؤية
كيف سيعلم الطبيبُ ما إذا أُصيب المريض بنوبة نقص التروية العابرة؟
يشتبِهُ الأطباءُ عادةً بنوبة نقص التروية العابرة إذا كان لدى المريض أعراض سكتة تزول من تلقاء ذاتها في أقلّ من ساعةٍ واحدةٍ.سوف يقوم الأطباءُ بإدخال الشخص إلى المستشفى ويُخضعونه إلى فُحوصاتٍ تصويريَّةٍ (التصوير بالرَّنين المغناطيسيّ أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب) للحُصول على صُور مُفصَّلة لداخل الدِّماغ.
كما سوف يُجري الأطباءُ فُحوصات لمعرفة ما الذي سبَّب نوبة نقص التروية العابرة:
تخطيط كهربائيَّة القلب (ECG) وتخطيط صدى القلب للتحرِّي عن مشاكل في القلب
فُحوصات تصويريَّة لمعرفة ما إذا كان هناك انسِداد أو تضيُّق في أوعية الدَّم في العُنق
اختبارات الدَّم للتحرِّي عن عوامل الخطر مثل ارتفاع مستويات الكولستيرول أو السكَّري أو تجلُّط الدَّم بشكلٍ مُفرِط
كيف يُعالِجُ الأطباءُ نوبة نقص التروية العابرة؟
قد لا يحتاجُ المريض إلى مُعالجةٍ لنوبة نقص التروية العابرة ذاتها، وذلك لأنَّها لا تُسبِّبُ مشاكل مُستمرَّة،ولكن سيقُوم الأطباءُ بمُعالَجَة المشاكل التي سبَّبت الحالة للتقليلِ من فُرص الإصابة بالسكتة في المُستقبل.قد يقوم الأطباءُ بالتدابير التالية:
إعطاء المريض أدويةً تجعل دمه أقل ميلًا للتخثُّر (مُميِّعات الدَّم)
مُعالجة أيَّة مشاكل في القلب أو الشرايين أدَّت إلى نوبة نقص التروية العابرة
مُعالجة المشاكل الصحية التي تزيد من فُرص حدُوث نوبة نقص تروية عابرة أخرى أو السكتة، مثل ارتفاع ضغط الدَّم وارتفاع الكولستيرول والسكّري والتَّدخين
إذا أًُصِيب المريض بنوبة نقص تروية عابرة بسبب تضيُّق وعاء دمويّ في العُنق، قد يقوم الأطبَّاء بجراحةٍ لفتح هذا الوعاء،أو قد يضعون أنبوباً صغيراً (شبكة) في الوعاء لإبقائه مفتوحاً.