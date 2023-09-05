ما هُو النَّزف تحت العنكبوتيَّة؟
النزف تحت العنكبوتية هو النزف الذي يحدث في المسافة التي تحيط بالدماغ.وهو يعد حالة طبية طارئة يُمكن أن تكون قاتلةً أو تُسبِّب ضررًا طويل الأمد في الدِّماغ.
تحدُث هذه الحالة عندما يتمزَّق وعاء دمويّ في الدِّماغ.
يُعاني المريض من صُداع مُفاجئ وشديد وقد يفقد الوعي
قد يقوم الأطباء بجراحةٍ لوقف النَّزف
ينبغي على المرضى الذين لديهم أيَّة أعراض للنزف تحت العنكبوتيَّة التوجُّه إلى عيادة الطوارئ مُباشرةً.
التمزقات والأذيات: أسباب السكتة الدماغية النزفية
عندما تكون الأوعية الدموية في الدِّماغ ضعيفةً وغير طبيعيَّة أو تحت ضغطٍ غير اعتياديّ، فيُمكن أن تحدُث سكتة نزفيَّة.في السكتة الدماغية النزفية، قد يحدث النزف داخل الدماغ intracerebral hemorrhage.أو قد يحدث النزف بين الطبقة الداخلية والوسطى من الأنسجة التي تغطي الدماغ (في المسافة تحت العنكبوتية)، ويُسمى النزف تحت العنكبوتية subarachnoid hemorrhage.
ما الذي يُسبِّبُ النَّزف تحت العنكبوتيَّة؟
يمكن أن ينجم النَّزف تحت العنكبوتية عن إصابةٍ في الرأس (بسبب حادث سيارة مثلًا)؛
وينجُم عادةً النَّزف تحت العنكبوتيَّة الذي لا تُسبِّبه إصابة عن تمزُّق أم الدَّم في الدِّماغ.
أمّ الدَّم هي نُتوءات في منطقةٍ ضعيفةٍ لجدار وعاءٍ دمويٍّ،ويُولد المريض ولديه أمهات الدَّم هذه عادةً.أحيَانًا تحدُث أمَّهات الدَّم لاحقًا بسبب ارتفاع ضغط الدَّم لسنواتٍ عديدةٍ.قد يكون لدى المريض أكثر من أمّ دمٍ واحدةٍ في دماغه.
ما هِيَ أعراض النَّزف تحت العنكبوتيَّة؟
عندما تتمزَّق أم الدَّم تُسبِّب المشاكل التالية عادةً:
صُداع مُفاجئ وشديد (يُسمَّى أحيانًا الصُّدَاع الصَّاعِق thunderclap headache)
فقدان الوعي
تخليط ذهنيّ
يقضي حَوالى نصف المصابين بالنزف تحت العنكبوتية نحبهم قبل الوُصول إلى المستشفى،ويبقى البعض في غيبوبة أو في حالة إغماء.بالنسبة إلى المرضى الذين يستيقظون، قد يُعانون من التخليط الذهنيّ والنعاس ومن:
تيبُّس العُنق
التقيُّؤ والدَّوخة
الاختلاجات
يُمكن أن يشفى المريض بشكلٍ كاملٍ أو يبقى لديه ضرر في الدِّماغ،
ولاحقاً، إذا كان لديه أكثر من أم دمٍ واحدةٍ، يُمكن أن تتمزَّق أمَّهات الدم هذه أيضًا، ممَّا يُؤدِّي إلى نزفٍ آخر.
كيف سيعلم الأطباءُ أن المريض أُصِيب بنزفٍ تحت العنكبوتيَّة؟
يشتبِهُ الأطباءُ بالنزف تحت العنكبوتيَّة استنادًا إلى الأعراض عادةً،وللتأكُّد من صحة التشخيص، سيقُومون بفُحوصاتٍ مُباشرةً لمعرفة ما إذا كان الدماغ ينزف وأين يحدث هذا النزف:
التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
أحيانًا تصوير الأوعية angiography لأخذ صُور مُفصَّلة لأوعية الدَّم في الدِّماغ
أحيانًا البَزل الشَّوكي القَطنيّ (يستعمل الأطباء إبرةٍ طويلةٍ ورفيعة لسحب بعض السائل من العمود الفقريّ لفحص الدَّم)
كيف يُعالج الأطباءُ النَّزفَ تحت العنكبوتيَّة؟
سيقُوم الأطباءُ بمُعالجَة المشاكل التي تُسبِّبُ النَّزفَ،وسينبغي على المريض البقاء في المستشفى أو في مركز العناية بمرضى السكتة حيث قد يحصل على:
راحة في السرير من دون القيام بأي نشاطٍ
دواء للتخفيف من الصُّداع (لن يُعطى الأسبرين أو دواء إيبوبروفين لانَّهما يُمكن أن يُؤدِّيا إلى المزيد من النَّزف)
دواء وسوائِل للحفاظ على المُستوى الصحيح لضغط الدَّم
في بعض الأحيان دواء للوقاية من تشنج الأوعية الدموية والسكتة الدماغية الإقفارية اللاحقة
في بعض الأحيان، يضع الأطباءُ لفيفةً معدنية صغيرة في أم الدَّم المتسرِّبة أو يقومون بجراحةٍ لإغلاقها
إذا كان لدى المريض أكثر من أم دمٍ واحدةٍ، سيقوم الأطباءُ عادةً بمُعالجتها أيضًا بحيث لا تنزف لاحقاً