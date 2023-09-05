ما هُو النَّزف تحت العنكبوتيَّة؟

ما هُو النَّزف تحت العنكبوتيَّة؟

النزف تحت العنكبوتية هو النزف الذي يحدث في المسافة التي تحيط بالدماغ.وهو يعد حالة طبية طارئة يُمكن أن تكون قاتلةً أو تُسبِّب ضررًا طويل الأمد في الدِّماغ.

تحدُث هذه الحالة عندما يتمزَّق وعاء دمويّ في الدِّماغ.

يُعاني المريض من صُداع مُفاجئ وشديد وقد يفقد الوعي

قد يقوم الأطباء بجراحةٍ لوقف النَّزف

ينبغي على المرضى الذين لديهم أيَّة أعراض للنزف تحت العنكبوتيَّة التوجُّه إلى عيادة الطوارئ مُباشرةً.