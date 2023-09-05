ما هُو النَّزف في داخل المخّ؟

ما هُو النَّزف في داخل المخّ؟

يُشير مصطلح النزف داخل المخ (intracerebral hemorrhage) إلى النزف في داخل الدماغ.يعد ذلك حالة طبية طارئة وعادةً ما تُسبِّبُ ضررًا دائمًا في الدِّماغ أو الوفاة.

يحدُث النَّزف في داخل المخّ عندما يتمزَّق وعاء دمويّ في الدِّماغ،

ويُعدُّ ارتِفاع ضغط الدَّم السببَ المعتاد لهذه الحالة

قد ينجم عن إصابة

يكون العرض الأوَّل هُو الصُّدَاع غالبًا،

وقد يُعاني المريض من التخليط الذهنيّ أو يدخُل في غيبوبة

سيقُوم الأطبَّاءُ بمُعالجة المشاكل التي سبَّبت النَّزف، مثل ارتفاع ضغط الدَّم

ينبغي على المرضى الذين لديهم أيَّة أعراض للنزف في داخل المخ التوجُّه إلى عيادة الطوارئ مُباشرةً.