ما هُو النَّزف في داخل المخّ؟
يُشير مصطلح النزف داخل المخ (intracerebral hemorrhage) إلى النزف في داخل الدماغ.يعد ذلك حالة طبية طارئة وعادةً ما تُسبِّبُ ضررًا دائمًا في الدِّماغ أو الوفاة.
يحدُث النَّزف في داخل المخّ عندما يتمزَّق وعاء دمويّ في الدِّماغ،
ويُعدُّ ارتِفاع ضغط الدَّم السببَ المعتاد لهذه الحالة
قد ينجم عن إصابة
يكون العرض الأوَّل هُو الصُّدَاع غالبًا،
وقد يُعاني المريض من التخليط الذهنيّ أو يدخُل في غيبوبة
سيقُوم الأطبَّاءُ بمُعالجة المشاكل التي سبَّبت النَّزف، مثل ارتفاع ضغط الدَّم
ينبغي على المرضى الذين لديهم أيَّة أعراض للنزف في داخل المخ التوجُّه إلى عيادة الطوارئ مُباشرةً.
التمزقات والأذيات: أسباب السكتة الدماغية النزفية
عندما تكون الأوعية الدموية في الدِّماغ ضعيفةً وغير طبيعيَّة أو تحت ضغطٍ غير اعتياديّ، فيُمكن أن تحدُث سكتة نزفيَّة.في السكتة الدماغية النزفية، قد يحدث النزف داخل الدماغ intracerebral hemorrhage.أو قد يحدث النزف بين الطبقة الداخلية والوسطى من الأنسجة التي تغطي الدماغ (في المسافة تحت العنكبوتية)، ويُسمى النزف تحت العنكبوتية subarachnoid hemorrhage.
ما الذي يُسبِّبُ النَّزف في داخل المخّ؟
يحدُث النَّزف في داخل المخّ عندما يتمزَّق وعاء دمويّ في الدِّماغ،
وينطوي السبب الأكثر شيوعاً لتمزُّق الوعاء الدمويّ على ارتفاع ضغط الدَّم الذي يُضعِفُ الأوعية الدَّموية.
تنطوي الأَسبَاب الأقل شُيوعًا على:
استخدام الكوكايين أو الأمفيتامينات amphetamines (مُنبِّهات uppers)
كون المريض وُلِد ولديهِ أوعية دموية غير طبيعيَّة في دماغه
التعرُّض إلى إصابة شديدة في الرأس
ورم في الدِّماغ
استخدام الكثير من مُميِّعات الدَّم
ما هِيَ أعراض النزف في داخل المخّ؟
تبدأ أعراض النَّزف في داخل المخّ فجأةً،ويُعاني المريض عادةً من صُداع شديدٍ جدًّا وهو يحدث في أثناء ممارسة النشاط عادةً.قد لا يُعاني كبار السنّ من الصُّدَاع أو يكون خفيفاً فقط.تنطوي الأَعرَاض الشائعة الأخرى على:
ضعف أو خدر في جانبٍ واحدٍ من الجسم
مشكلة في الكلام
تخليط ذهنيّ
شُعور بالتوعُّك في المعدة أو تقيُّؤ
اختلاجات
إغماء
يُعدُّ النَّزف في داخل المخ خطيراً جدًّا إلى درجة أنَّ حَوالى نصف الأشخاص يقضون نحبهم في الأيام الأولى القليلة من الإصابة،ويُعاني مُعظم النَّاجين من ضررٍ طويل الأمد في الدِّماغ.
كيف سيعلم الطبيبُ ما إذا أُصِيب المريض بنزفٍ في داخل المخّ؟
يشتبِهُ الأطباءُ بالنزف في داخل المخّ استنادًا إلى الأعراض عادةً،وللتأكُّد من صحَّة التشخيص، سيقومون بأخذ صُور مُفصَّلة للدماغ من الداخل باستخدام (التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسيّ).
كيف يُعالج الأطباءُ النَّزف في داخل المخّ؟
سيقُوم الأطباءُ بإدخال المريض إلى المستشفى ومُعالجة المشاكل التي سبَّبت النَّزفَ،وسينبغي على المريض البقاء في السرير والتوقُّف عن أخذ أيَّة أدوية يُمكن أن تُفاقِم من النَّزف.كما قد يُعطى المريض:
دواءً للتخفيفِ من الصُّداعِ وأيَّة اختلاجاتٍ قد تحدث له
أدوية وسوائِل للحفاظ على ضغط الدَّم في المستوى الصحيح
إذا كان المريض يستخدم مُميِّعات الدَّم، قد يُعطيه الأطباء دواءً للمساعدة على تخثُّر الدَّم ووقف النَّزف
الجراحة أحياناً للتخلُّص من الدم الفائض والتخفيف من الضغط في داخل الجمجمة