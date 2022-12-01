ما الذي يُسببُ الخرَف؟

ما الذي يُسببُ الخرَف؟

الخرف هو اضطراب دماغيّ،وقد لا يكون له سبب مُحدَّد، أو قد ينجُم عن العديد من الاضطرابات.

تنجُم معظم حالات الخرف عند كبار السنّ عن

تنطوي مشاكل الدِّماغ الأخرى التي يُمكن أن تُسبِّب الخرَف على:

هناك بعض الأشياء التي يُمكن أن تُفاقِم من الخرف، وهي تنطوي على: