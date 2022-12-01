ما هُوَ الاعتِلاَل الدِماغِي الرَضي المُزمن؟
الاعتلال الدماغي الرضي المزمن (CTE) هو تفكك خلايا الدماغ مع مرور الزمن.وهُوَ ينجم عن إصابة متكررة في الرأس أو بسبب التعرض إلى انفجارات.تنطوي إصابات الرأس على الارتجاج.
لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيق لماذا يحدث الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن عند بعد الأشخاص الذين تعرضوا إلى إصابة في الرأس ولا يحدث عند بعضٍ آخر.
يمكن أن تنطوي أعراض الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن على الاكتئاب والعدوانية والتَّخليط الذهنِي وتغيُّرات الشخصية ومشاكل في التحرك بسرعة أو التحدُّث بوضوح
لا يُوجَد شفاء من الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن
تُساعِدُ المُعالَجة على التخفيف من أعراض المزاج وعلى جعل المرضى يشعرون بالراحة والأمان.
الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن هُوَ من أنواع الخَرَف، وهُوَ مشكلة في الدماغ تجعل من الصَّعب التذكُّر والتفكير والتعلَّم،
ما الذي يُسبِّبُ الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن؟
ينجم ر عن:
إصابات مُتكررة في الرأس، مثل ممارسة كرة القدم أو الملاكمة أو الرياضات الأخرى، لا ينبغي أن تكون كل إصابة في الرأس شديدةً حتى تُسبب الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن
إصابة في الرأس بسبب انفجار، وتكون أكثر شُيُوعًا عندَ الجنود في أثناء القتال
ما هي أعرَاض الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن؟
قد لا تظهر أعراض الاعتلال الدماغي الرضي المزمن حتى مرحلة لاحقة من الحياة، وأحيانًا بعد عُمر60 عامًا.
يُعاني بعض المصابين بالاعتلال الدماغي الرضحي المزمن من أعراضٍ خفيفة في بداية مرحلة البلوغ، وتصبح أكثر شدَّةً في مرحلة لاحقة من الحياة.
تنطوي الأَعرَاض على:
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان المرضي يُعاني من الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن؟
يشتبه الأطبَّاء في الإصابة بالاعتلال الدماغي الرضحي المزمن عند الأشخاص الذين تعرَّضوا إلى إصابات في الرأس لمرات عديدةٍ أو إلى انفجارات مُدوِّيَةٍ ولديهم أعراضُ هذا الاضطراب.
لا يُوجَد اختبارٌ لتأكيد تشخيص الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن، ولكنَّ سيُجري الأطباء فُحوصات تصويريَّة للدِّماغ مثل التصوير المقطعيّ المُحوسَب.تساعد الفُحوصات التصويريَّة الأطباءَ على معرفة ما إذا كان لدى الشخص حالة أخرى مع أعراض مشابهة.إنَّ الطريقة الوحيدة التي يتأكَّد الأطباء من خلالها أنَّ الشخصَ مُصابٌ بالاعتلال الدماغي الرضحي المزمن، هي دراسة دماغه بعدَ الوفاة.
كيف يُعالج الأطباء الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن؟
لا يُوجَد شفاء من الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن، ولكن يُمكن الحصول على فائدةٍ من خلال اتباع الإجراءات الآتية:
العيش في بيئة آمنة ومُنظَّمة مع ممارسة نشاطات روتينية ومنتظمة
شرح أية تغيُّرات في البيئة المحيطة أو في مقدِّمي الرعاية وبشكلٍ واضحٍ.
المشورة
أخذ أدوية تُساعِدُ على التخفيف من الأعراض
للمساعدة على التقليل من خطر الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن، يطلب الأطباءُ من الأشخاص الذين تعرضوا إلى ارتجاجٍ في الدماغ أن يرتاحوا ويبتعدوا عن ممارسة النشاطات الرياضية لفترةٍ من الزمن.
قبل أن تتأثر قراراتهم في اتخاذ القرارات، ينبغي على المصابين بالاعتلال الدماغي الرضحي المزمن اتخاذ أكبر قدر ممكن من القرارات الطبية والمالية والقانونية،وينطوي هذا على اختيار شخص يمكنه اتخاذ قرارات طبية إضافية بالنيابة عن المريض حالما يتعذَّر عليه القيام بذلك.كما ينبغي أن يُناقش المريض مع الطبيب أيضًا أنواع الرعاية التي سيرغب فيها في نهاية الحياة (وصيَّة إرادة الحياة).
ومع تفاقم الاعتلال الدماغي الرضي المزمن، تميل المعالجة إلى أن تهدف إلى راحة المريض بدلًا من أن يعيش لفترةٍ أطول.
الرعاية المُوجَّهة لمُقدِّمي الرعاية Care for caregivers
تُعدُّ رعاية الأشخاص الذين يعانون من أيِّ نوع من أنواع الخرف، بما في ذلك الاعتلال الدماغي الرضي المزمن من الأمور التي تُسبب الشدَّة وتحتاج إلى الكثير من المَطالب،وقَد يُصبِح مُقدِّمو الرعاية مكتئبين ومُرهَقين، وغالبًا ما يُهملون صحتهم الذهنية والبدنية.من المُهم لمقدمي الرعاية القيام بما يلي:
تعلم كيفية تلبية احتياجات المصابين بالخرف وما الذي يمكن توقعه منهم
طلب المساعدة عند الحاجة إليها، مثل تلك التي توفرها برامج الرعاية النهارية، والزيارات من قبل الممرضات المنزليات، والمساعدة على حوائج التدبير المنزلي، والمساعدة على العيش، والحصول على المشورة، ومجموعات الدعم
ينبغي على مُقدِّمي الرعاية تخصيص بعض الوقت للاعتناء بأنفسهم، بما في ذلك قضاء وقتٍ منتظم مع الأصدقاء وفي ممارسة الهوايات والنشاطات.