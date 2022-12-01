ما هُوَ الاعتِلاَل الدِماغِي الرَضي المُزمن؟

ما هُوَ الاعتِلاَل الدِماغِي الرَضي المُزمن؟

الاعتلال الدماغي الرضي المزمن (CTE) هو تفكك خلايا الدماغ مع مرور الزمن.وهُوَ ينجم عن إصابة متكررة في الرأس أو بسبب التعرض إلى انفجارات.تنطوي إصابات الرأس على الارتجاج.

لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيق لماذا يحدث الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن عند بعد الأشخاص الذين تعرضوا إلى إصابة في الرأس ولا يحدث عند بعضٍ آخر.

يمكن أن تنطوي أعراض الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن على الاكتئاب والعدوانية والتَّخليط الذهنِي وتغيُّرات الشخصية ومشاكل في التحرك بسرعة أو التحدُّث بوضوح

لا يُوجَد شفاء من الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن

تُساعِدُ المُعالَجة على التخفيف من أعراض المزاج وعلى جعل المرضى يشعرون بالراحة والأمان.

الاعتلال الدماغي الرضحي المزمن هُوَ من أنواع الخَرَف، وهُوَ مشكلة في الدماغ تجعل من الصَّعب التذكُّر والتفكير والتعلَّم،