يمكن أن تكونَ الأعراضُ شبيهةً بأعراض التهاب السحايا البكتيري، ولكنها عادةً ما تكون أقل شدة وتتقدم ببطء أكبر.في البداية، قد لا تظهر أيَّة أعراض، أو تكون الأعراض مشابهة لفيروس الزكام أو المعدة، مثل:

الحُمَّى

السعال

الألم العضلي

التقيُّؤ

عَدم الشعور بالجوع

وفي وقتٍ لاحق، تعاني المرأة من:

الحُمَّى

الصُّداع

تيبُّس الرقبة، ممَّا يجعل الشخص غير قادر على ملامسة ذقنه وصدره أو يشعر بالألم عندَ محاولة ذلك - قد لا يُؤدِّي تحريك الرأس في اتجاهات أخرى إلى الألم بنفس الدرجة

كما يُعاني معظم المصابين بالتهاب السحايا بالهربس، وليس جميعهم، من ظهور قرحاتٍ على أعضائهم التناسليَّة أيضًا.