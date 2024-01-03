ما هو التهاب السَّحايا الفيروسي؟
التهاب السحايا viral meningitis هو عدوى تُصيب الطبقة الرقيقة من النسيج التي تُغطي الدِّماغ والحبل الشوكي.تسمى هذه الطبقة النسيجية بالسحايا.في التهاب السحايا الفيروسي، تنجم العدوى عن فيروس.لا يكون التهاب السحايا الفيروسي بنفس خطورة التهاب السحايا الناجم عن البكتيريا عادةً (التهاب السحايا البكتيري).
يبدأ التهابُ السحايا الفيروسي عادةً بالحمى، والشعور العام بالمرض، والصُّدَاع، والألم العضلي
وفي وقتٍ لاحق، يتفاقم الصُّدَاع، وقد يُعاني المريض من تيبُّس الرقبة
يشتبه الأطباء بالتهاب السحايا الفيروسي بناءً على الأَعرَاض وعلى نتائج البزل الشوكي.
إذا كان المريضُ يُعاني من التهاب السحايا الناجم عن فيروس العوز المناعي البشري HIV أو فيروس الهربس، فيُعالج المريض بأدوية مُضادَّة لهذه الفيروسات، ولكن مُعظم أنواع التهاب السحايا الفيروسي لا يوجد أدوية لها.
يتعافى معظمُ الأشخاص المُصابين بالتهاب السحايا الفيروسي في غضون أسابيعَ.
ما الذي يُسبب التهاب السحايا الفيروسي؟
يمكن للكثير من الفيروسات المختلفة أن تُسبب التهاب السحايا الفيروسي، بما في ذلك:
فيروسات المعدة (الفيروسات المعوية) - وهي السبب الأكثر شُيُوعًا
فيروس الهربس، وخاصّة الهربس التناسلي
الفيروسات التي يحملها البعوض (الفيروسات المنقولة بالمفصليات مثل فيروس غرب النيل)
فيروس التِهاب السَّحايا والمشيميَّات اللِّمفاوِيّ Lymphocytic choriomeningitis virus، الذي تنقله الفئران أو حيوانات الهامستر التي تُربى في المنازل
يُمكن أن تنتقل الفيروسات التي تُسبِّبُ التهاب السحايا الفيروسيّ بعدة طرق، وذلك بحسب نوع الفيروس المُسبِّب:
لمس البراز الملوث الذي يمكن أن يحدث عندما يسبح المصابون بالعدوى في المسابح العامة، أو لا يغسلون أيديهم بعد استخدام الحمام
الاتصال الجنسي أو غيره من أشكال الاتصال الجنسي مع شخص مصاب بالعدوى
لدغة حشرة، مثل البعوض
استنشاق الفيروس في الهواء
ملامسة الغبار أو الطعام الملوث ببول أو براز فئران أو حيوانات هامستر مصابة
مشاركة الإبر
ما هي أعرَاض التهاب السحايا الفيروسي؟
يمكن أن تكونَ الأعراضُ شبيهةً بأعراض التهاب السحايا البكتيري، ولكنها عادةً ما تكون أقل شدة وتتقدم ببطء أكبر.في البداية، قد لا تظهر أيَّة أعراض، أو تكون الأعراض مشابهة لفيروس الزكام أو المعدة، مثل:
الحُمَّى
السعال
الألم العضلي
التقيُّؤ
عَدم الشعور بالجوع
وفي وقتٍ لاحق، تعاني المرأة من:
الحُمَّى
الصُّداع
تيبُّس الرقبة، ممَّا يجعل الشخص غير قادر على ملامسة ذقنه وصدره أو يشعر بالألم عندَ محاولة ذلك - قد لا يُؤدِّي تحريك الرأس في اتجاهات أخرى إلى الألم بنفس الدرجة
كما يُعاني معظم المصابين بالتهاب السحايا بالهربس، وليس جميعهم، من ظهور قرحاتٍ على أعضائهم التناسليَّة أيضًا.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالتهاب السحايا الفيروسي؟
يقوم الأطباء بإجراء اختبارات للتحري عن الفيروسات في السوائل المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي (السائل النخاعي).للحصول على السَّائِل الشوكي، يقوم الأطباء بالأمور التالية:
في البزل الشوكي، يضع الطبيب إبرة طويلة ورفيعة في أسفل الظهر.ويأخذ عينة صغيرة من السَّائِل الشوكي للاختبار.قبل إجراء البزل الشوكي، يجري الأطباء أحيانًا التصوير بالرنين المغناطيسيّ (MRI) أو أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب (CT)
كما سوف يُجري الطبيب:
اختبارات دموية للتحرِّي عن علامات العدوى الفيروسية
كيف يُجرِى البزل الشوكي
يتدفق السَّائِل الشوكي أو النخاعي من خلال قناة بين الطبقتين الوسطى والداخلية للأنسجة (السَّحايا) التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.ولأخذ عَيِّنَة من هذا السائل، يقوم الطبيب بإدخال إبرة صغيرة مجوفة بين عظمتين (فقرتين) في أسفل العمود الفقري، تحت النقطة التي ينتهي فيها الحبل الشوكي.يستلقي الشخص على جانبه عادةً، مع ثني ركبتيه إلى صدره.تُوسع هذه الوضعية المسافة بين الفقرات، بحيث يمكن للطبيب تجنُّب إصابة العظام عند إدخال الإبرة.
يقوم الطبيب بجمع عينة من السَّائِل الشوكي في أنبوب اختبار ويرسله إلى المختبر لفحصه.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهاب السحايا الفيروسي؟
يُعطي الأطباءُ الأطباء أدوية مُضادَّة للفيروسات إذا كان سبب التهاب السحايا هو فيروس العَوَز المَناعي البَشَري HIV أو الهربس.كما يُعطون المريض دواءً لمُعالجة الأَعرَاض، مثل الأسيتامينوفين لعلاج الحُمَّى والصداع.
لا يحتاج معظم المصابين بالتهاب السحايا الفيروسي إلى استعمال الأدوية المُضادَّة للفيروسات، لأنَّهم سيتحسنون خلال بضعة أسابيع مع أو بدون علاج.يكون التَّعافي بطيئًا في بعض الأحيان، ويمكن أن يستغرق التحسُّن بضعة أشهر.