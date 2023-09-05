ما هي الاضطرابات الصرعية؟

ما هي الاضطرابات الصرعية؟

الاختلاجات هي تغيُّرات في الإشارات الكهربائية في الدِّماغ.اضطراب الصَّرع هو مشكلة تُؤدِّي إلى نوباتٍ صرعية عند الشخص.

يتكوَّن الدماغ من خلايا عصبية.يجري التواصل بين هذه الخلايا عبر إشاراتٍ كهربائيَّة.تحدُث الاختلاجات إذا أرسل الكثير من الخلايا العصبية إشاراتٍ في وقتٍ واحدٍ.

في أثناء النوبة، قد يحدث ما يلي للشخص:

السقوط، ويبدأ جسمه بالاهتزاز

فقدان الوعي أو التخليط الذهنيّ

وبعد دقائق قليلة، تعود الخلايا العصبية إلى وضعها الطبيعيّ عادةً وتنتهي النوبة.

ينبغي الاتصال على الرقم 911 للحصول على مساعدة طبية طارئة أو الاتصال بالمستشفى على الفور إذا كان الشخص يعاني من نوبة استمرت لأكثر من 5 دقائق.