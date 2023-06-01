تنطوي أعراض ألم الاعتلال العصبي على:

الشعور بالحرقة أو بالوخز

الإحساس بألم عميق

حساسية شديدة للحرارة، والبرودة، أو اللمس الخفيف

غالبًا ما يكون ألم الاعتلال العصبي موجودًا عندما لا يتعرض الشخص لأي شيء مؤلم.

يمكن لألم الاعتلال العصبي أن يجعل العمل والقيام بالأنشطة اليومية العادية الأخرى أمرًا صعبًا، وهو ما قد يدفع المريض إلى القلق أو الاكتئاب.ويمكن للقلق والاكتئاب بدورهما أن يُفاقما من شدة الألم.يؤدي عدم القيام بالأنشطة الاعتيادية إلى إضعاف العضلات أيضًا، وهو ما يزيد من خمول الشخص.