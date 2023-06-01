ما هو ألم الاعتلال العصبي؟
يُشير مصطلح "عصبي" إلى الدماغ، والحبل الشوكي، والأعصاب.ألم الاعتلال العصبي neuropathic pain هو الألم الناجم عن ضرر أو مشاكل في الأعصاب، أو الحبل الشوكي، أو الدماغ.
ينشأ ألم الاعتلال العصبي عادةً عن ضَرَر الأعصاب الناجم عن إصابة أو مشكلة طبية
يمكن أن تشمل الأَعرَاض الإحساس بالحرقة أو الوخز، أو الشعور بحساسية أكبر تجاه اللمس أو البرد، أو الشعور بألم عميق مزعج
من الصعب علاج ألم الاعتلال العصبي، ولكنَّ غالبًا ما يستفيد المريض من استخدام مضادَّات الاكتئاب ومضادَّات الاختلاج (أدوية الصرع)
ما الذي يسبِّب ألم الاعتلال العصبي؟
تنطوي أسبابُ ألم الاعتلال العصبي على:
انقراص عصب، نتيجة الإصبة بورم، أو مُتلازمة النفق الرسغي، أو انفتاق قرص في العمود الفقري
الضرر العصبي الناجم عن مرض، مثل داء السكري أو الهربس النطاقي
تأذي الأعصاب في أثناء عمل جراحي
غالبًا ما يضطر الأطباء إلى قطع الأعصاب في أثناء العمليات الجراحية، وخاصة العمليات الجراحية الكبرى مثل استئصال الثدي أو بتر أحد الأطراف.يُؤدِّي هذا أحيانًا إلى ألم الاعتلال العصبي المزمن.إذا بُترت إحدى أطراف الشخص، فقد يشعر بأن الطرف المبتور لا يزال موجودًا ومؤلمًا جدًا.يُسمى ذلك ألم الطرف الشبحي.
ما هي أعرَاض ألم الاعتلال العصبي؟
تنطوي أعراض ألم الاعتلال العصبي على:
الشعور بالحرقة أو بالوخز
الإحساس بألم عميق
حساسية شديدة للحرارة، والبرودة، أو اللمس الخفيف
غالبًا ما يكون ألم الاعتلال العصبي موجودًا عندما لا يتعرض الشخص لأي شيء مؤلم.
يمكن لألم الاعتلال العصبي أن يجعل العمل والقيام بالأنشطة اليومية العادية الأخرى أمرًا صعبًا، وهو ما قد يدفع المريض إلى القلق أو الاكتئاب.ويمكن للقلق والاكتئاب بدورهما أن يُفاقما من شدة الألم.يؤدي عدم القيام بالأنشطة الاعتيادية إلى إضعاف العضلات أيضًا، وهو ما يزيد من خمول الشخص.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بألم الاعتلال العصبي؟
يمكن أن يعرف الأطبَّاء تشخيص ألم الاعتلال العصبي عن طريق سؤال المريض عن الأعراض، وإجراء فحص سريري.في بعض الأحيان، يقومون الأطباء بإجراء اختبارات لمعرفة سبب ألم الاعتلال العصبي، مثل:
التصوير بالرنين المغناطيسي للرأس، أو العمود الفقري، أو جزء آخر من الجسم
كيف يعالج الأطباءُ ألم الاعتلال العصبي؟
يقوم الأطباء بمعالجة سبب ألم الاعتلال العصبي إذا كان من الممكن معرفته.كما يُعالج الأطباء ألم الاعتلال العصبي باستخدام:
مُسكنات الألم
مضادَّات الاكتئاب
المعالجة الفيزيائية
العلاج المهني occupational therapy
الجراحة عند الضرورة لتخفيف الضغط عن العصب
التحفيز الكهربائي TENS
الإحصار العصبي