عندما تقوم بتحريك العضلات، تنتقل الإشارة عبر العقد القاعدية في الدماغ.تصنع العقد القاعدية مادة تسمّى الدوبامين.يعمل الدوبامين على انسيابيّة الحركات.يُؤدِّي داء باركنسون إلى إلحاق الضَّرر بالعُقد القاعديَّة بحيث لا تنتِجُ الكثير من الدوبامين.بدون كميَّة كافية من الدوبامين، يمكن للحركات أن تكون بطيئة، أو نفضيَّة، أو متيبِّسة.

لا يعرف الأطبَّاءُ ما الذي يسبِّب داء باركنسون بالضبط؛وهو يميل إلى الانتقال في العائلات، لذلك ربما يكون هناك سببٌ وراثي.

يمكن أن يسبب العديد من الاضطرابات وبعض الأدوية أعراضًا مُشابهة لأعراض داء باركنسون (الباركنسونية parkinsonism).