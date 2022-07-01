ما هو داء باركنسون (مَرض الشلل الرعاش)
داء باركنسون Parkinson disease هو مرض دماغي يُسبّب فقدان السيطرة على الحركات ببطء.يمكن أن يسبّب المرضُ الاهتزازَ (الرُعاش) وتيبُّس العضلات والحركات البطيئة ومشاكلَ في التوازن.كما يسبب مشاكلَ في التفكير الخرف عندَ العديد من الأشخاص (تتفاقم مشاكل الذاكرة والقدرة على التعلّم مع مرور الوقت).
يحدث داء باركنسون بسبب تضرُّر جزءٍ من الدماغ يُسمَّى العقد القاعدية، وهي تساعد على ضبط الحركة والتوازن
يُعدُّ الرُعاش (اهتزاز غير منضبط في جزء من الجسم) أكثر الأعراض شيوعًا عادةً
لا يوجد شفاء من المرض، ولكن قد تساعد الأدوية المستخدمة في علاجه في السيطرة على الأَعرَاض.
يُعاني 1 من كل 100 شخص فوق سن 65 عامًا، وحوالي 1 من كل 10 أشخاص فوق 80 عامًا، من داء باركنسون
ما الذي يُسبّب داء باركنسون؟
عندما تقوم بتحريك العضلات، تنتقل الإشارة عبر العقد القاعدية في الدماغ.تصنع العقد القاعدية مادة تسمّى الدوبامين.يعمل الدوبامين على انسيابيّة الحركات.يُؤدِّي داء باركنسون إلى إلحاق الضَّرر بالعُقد القاعديَّة بحيث لا تنتِجُ الكثير من الدوبامين.بدون كميَّة كافية من الدوبامين، يمكن للحركات أن تكون بطيئة، أو نفضيَّة، أو متيبِّسة.
لا يعرف الأطبَّاءُ ما الذي يسبِّب داء باركنسون بالضبط؛وهو يميل إلى الانتقال في العائلات، لذلك ربما يكون هناك سببٌ وراثي.
يمكن أن يسبب العديد من الاضطرابات وبعض الأدوية أعراضًا مُشابهة لأعراض داء باركنسون (الباركنسونية parkinsonism).
ما هي أعرَاض داء باركنسون؟
تكون الأَعرَاض الأولية عادةً هي:
الاهتزاز (الرُّعاش) في أصابع اليدين واليدين عندما تكون العضلات في حالة استرخاء وراحة - وهذا هو العرض الأوَّل الأكثر شيوعًا
مشاكل في الحركة - تكون حركاتك بطيئة ويصعب البدء بها
تنقص حاسّة الشم
وتنطوي الأَعرَاضُ الأخرى لداء باركنسون على:
تيبّس العضلات وصعُوبة تحريكها.
مشاكل في التوازن والمشي أو الوقوف أو الجلوس
مشاكل في الرمش أو البلع
الكلام الرخو المتلعثم
مشاكل النوم
مشاكل التفكير (الخرف)
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كنت مصابًا بداء باركنسون؟
يقوم الأطباءُ بتشخيص داء باركنسون استنادًا إلى:
الأَعرَاض والفحص السريري
اختبارات التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.
يمكن أن يُساعد التصويرُ المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي الطبيبَ على معرفة ما إذا كانت بعض الاضطرابات الدماغية الأخرى هي السبب في الأعراض.
كيف يُعالج الأطباءُ داء باركنسون؟
لا يوجد شفاء من داء باركنسون حتَّى الآن.
يُعالَج الأطبَّاء المرض بـ:
الأدوية، مثل الليفودوبا levodopa والكاربيدوبا carbidopa
الجراحة في بعض الأحيان بوضع أقطاب كهربائية دقيقة في الدماغ لتنبيه العقد القاعدية (جراحة تسمّى التنبيه الدماغ العميق)
يمكن أن يساعدَ العلاجُ الطبيعي والعلاج المهنيّ على التحرُّك والاستقلالية قدر الإمكان في القيام بالأنشطة اليومية والمشي.
ويمكن لأدوية مثل ليفودوبا وكاربيدوبا أن تجعل الحركة أكثر سهولة وتُمكِّن الأشخاص من العمل بفعالية لسنواتٍ عديدة.
يضع الأطباءُ في اعتبارهم القيام بالتحفيز العميق للدماغ فقط إذا كان لديك أعراض شديدة ولم تُفِدك الأدوية.بالنسبة للتحفيز العميق للدماغ، يضع الطبيبُ سلكًا رفيعًا من خلال فتحة صغيرة في الجمجمة، ومن ثمَّ يُوجّه إلى ناحية المشكلة في الدماغ.يُوضَع الطرف الآخر من السلك تحت الجلد، ويتصل بمجموعة البطاريات تحت الترقوة.يرسل الجهاز إشارات كهربائية إلى ناحية المشكلة في الدماغ.
هناك بعض التدابير البسيطة التي يُمكن أن تكونَ مفيدةً:
الاستمرار في القيام بأكبر عددٍ ممكن من النشاطات اليومية
كن نشطًا وفقًا لجدول زمني منتظم
تبسيط المهام اليومية، مثل استبدال أزرار الملابس بسحابات الفيلكرو Velcro اللاصقة أو شراء أحذية ذات سحابات من هذا النوع
استخدام أدوات مساعدة، مثل ساحِبة السحَّاب وخطافات الأزرار
إزالة قطع السجاد الصغيرة للوقاية من التعثر فيها
تركيب مقابض لليدين في الحمامات ودرابزين في الممرّات والأماكن الأخرى لتقليل خطر السقوط
مقدّم الرعاية ومسائل نهاية الحياة
سيحتاجُ المريضُ في نهاية المطاف إلى المساعدة في الأنشطة اليومية العادية ، مثل:
الأكل
الاستحمام
خلع الملابس
استخدام الحمَّام
قد يكون من المفيد جدًّا لمُقدِّمي الرعاية أن يتثقّفوا عن داء باركنسون وطرق تقديم المساعدة للمصابين به.يكون تقديم الرعاية مُجهدًا ومتعبًا، ولكن يجد العديد من مقدمي الرعاية مجموعات دعم مفيدة.
يصبح معظمُ أشخاص داء باركنسون عاجزين عن القيام بالمهام الأساسية، ويصاب الكثير منهم (حوالى 1 من كل 3) بالخرف.وقبل أن يحدث ذلك، قد يكون من المفيد كتابة التوجيهات المسبقة.التوجيهات المسبقة هي خطة مكتوبة تسمح لأهل المرضى والأطباء بمعرفة أنواع الرعاية الطبية التي يرغبون بها في نهاية حياتهم.
أين يُمكن الحُصول على مزيدٍ من المعلومَات عن داء باركنسون؟
الرابطة الأمريكية لداء باركنسون American Parkinson Disease Association, Inc. (APDA)
مؤسسة ميخائيل جي فوكس للأبحاث حول داء باركنسون The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research