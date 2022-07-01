خللُ التوتر هو اضطراب يُسبب توتر العضلات بشكل غير طبيعي دُون رغبة من الشخص.

تُؤدِّي المقوّية العضليَّة غير الطبيعيَّة في خلل التوتر إلى تشنج عضليّ عادةً.التشنُّج cramp هو تقلُّص عضليّ مفاجئ مؤلم (تشنُّج) لا يمكن السيطرة عليه.قد تحدث التشنجات العضلية أكثر فأكثر مع مرور الوقت، وتجبر الجسم على الدخول في وضعية غريبة أو ملتوية.

في البداية، تحدث تشنجات عضلية وتنصرف، لذلك قد ترمش عينيك، أو تضغط على الفك، أو تحرك ذراعيك، أو تقوم بحركات أخرى

وفي وقتٍ لاحق، قد تبقى العضلات المُصابة في حالة تشنُّج، ولذلك يكون جزء من الجسم عالقًا في إحدى الوضعيَّات

يحدث خللُ التوتر عندما يكون هناك نشاط مفرط في أجزاء الدماغ التي تتحكّم في العضلات

يمكن لخلل التوتر أن يكون موروثًا أو ناجمًا عن اضطرابات في الدماغ أو بسبب بعض الأدوية