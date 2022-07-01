ما هو خللُ التوتر dystonia؟
خللُ التوتر هو اضطراب يُسبب توتر العضلات بشكل غير طبيعي دُون رغبة من الشخص.
تُؤدِّي المقوّية العضليَّة غير الطبيعيَّة في خلل التوتر إلى تشنج عضليّ عادةً.التشنُّج cramp هو تقلُّص عضليّ مفاجئ مؤلم (تشنُّج) لا يمكن السيطرة عليه.قد تحدث التشنجات العضلية أكثر فأكثر مع مرور الوقت، وتجبر الجسم على الدخول في وضعية غريبة أو ملتوية.
في البداية، تحدث تشنجات عضلية وتنصرف، لذلك قد ترمش عينيك، أو تضغط على الفك، أو تحرك ذراعيك، أو تقوم بحركات أخرى
وفي وقتٍ لاحق، قد تبقى العضلات المُصابة في حالة تشنُّج، ولذلك يكون جزء من الجسم عالقًا في إحدى الوضعيَّات
يحدث خللُ التوتر عندما يكون هناك نشاط مفرط في أجزاء الدماغ التي تتحكّم في العضلات
يمكن لخلل التوتر أن يكون موروثًا أو ناجمًا عن اضطرابات في الدماغ أو بسبب بعض الأدوية
يقُوم الأطباءُ بمُعالَجة سبب خلل التوتر، وقد يصفون أقراصًا أو حقنًا للمساعدة على إرخاء العضلات
ما الذي يُسبّب خلل التوتر؟
ينجم خلل التوتر عن:
فرط النشاط في أجزاء الدماغ التي تتحكّم في العضلات
ويمكن أن تحدث فرط النشاط هذا بسبب:
مشكلة في جين ترثه من والديك؛
اضطرابات الدماغ، مثل الشلل الدماغي، أو التصلُّب المتعدِّد، أو السكتة الدماغية
أدوية مُعيَّنة
ما هي أعرَاضُ خلل التوتر؟
العرضُ الرئيسي هو:
تشنّج عضلي طويل الأمد
في البداية، يحدث التشنّج العضلي مرة واحدة فقط في أثناء الجهد.ومع مرور الوقت، يحدث تشنج العضلات أكثر من مرّة، ويستمرّ مدةً أطول.قد يبقى جزء الجسم المتشنّج في وضعٍية معيّنة، ومؤلم أحيانًا.وهذا يمكن أن يسبّب الإعاقة.
قد يحدث خلل التوتّر في:
الجفن، حيث يبدأ عادةً كطرف مفرط في العين أو كانزعاج عيني أو حساسية مفرطة للضوء الساطع
عضلات الرقبة، ممَّا يُسبِّبُ التواءً وألمًا في الرقبة ("التواء الرقبة wry neck")
الحبال الصوتية، ممَّا يُؤدِّي إلى تغيُّرات في القدرة على الكلام أو جودة الصوت
عضلات الوجه، وينطوي ذلك على رَمشٍ أو طَرْف غير مضبوط، وضغط الفك، وتعبيرات الوجه الغريبة
أيَّة عضلة تُفرط في استعمالها، مثل أصابع عازف البيانو الخبير
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كنت مصابًا بخلل التوتّر العضلي؟
يستطيعُ الأطباءُ تشخيص خلل التوتّر استنادًا إلى الأعراض والفحصٍ السريري.لا توجد اختبارات لخلل التوتر، ولكن قد يتطلع الأطباء لمعرفة ما إذا كان لديك اضطراب في الدماغ عبر القيام بما يلي:
■MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)■
كيف يُعالج الأطباءُ خلل التوتّر؟
يقُوم الأطباء بمُعالجة سبب خلل التوتّر بقدر الإمكان،وتشتمل المُعالجَاتُ الأخرى على:
الأدوية، بما في ذلك الأدوية المُحصِّرة للأعصاب والمهدّئات الخفيفة (دواء لإرخاء جسمك والمساعدة على النوم)
حقن ذيفان الوشيقية (البوتولينوم) Botulinum toxin أو البوتوكس Botox في العضل المتيبّس، مما يؤدي إلى إرخاء العضل
في بعض الأحيان تنبيه الدماغ العميق (أقطاب كهربائية صغيرة توضَع في الدماغ لتخفيف التشنجات العضلية المتكرّرة)