ما هو الرُعاش؟
الرُعاش tremor هو جزء من اهتزاز الجسم بطريقةٍ لا يمكن السيطرة عليه،
ويمكن أن يحدث الرعاش في اليدين أو الرأس أو العضلات التي تتحكم في الصوت أو الظهر أو البطن أو الساقين
قد يكون مقدار بسيط من الحركة أو الاهتزاز الخفيف أمرًا طبيعيًا (على سبيل المثال، إذا أمسكت يديك، فسوف تهتزان قليلًا)
قد يعتقد كبار السنّ بأن الرعاش ليس سوى جزء من الشيخوخة، ولكن يمكن أن يكونَ علامة على شيء خطير ويجب إجراء فحص من قبل الطبيب
قد يكون داء باركنسون أو فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط الدرقية) سببًا لبعض حالات الرُعاش
يمكن أن يسبّب الرعاش أخذ أدوية معينة أو إيقافها، ووقف شرب الكحول (سحب الكحول)، أو التوتر والإجهاد
يمكن أن يحدث الرُعاش في أثناء الحركة أو الراحة
ويمكن لبعض الأنواع غير الشائعة من الرعاش أن تنتقل في العائلات.
متى ينبغي استشارة الطبيب؟
ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كنت تعاني من رعاش أو إذا كانت هناك أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:
رعاش يبدأ فجأةً
تغيُّرات في التفكير
ضَعف في العضلات
تغيُّرات في طريقة المشي
مشكلة في الكلام
الشعور بالعصبية أو الانزعاج (هياج)
قم بزيارة الطبيب في غضون أسبوع أو أسبوعين إذا كنت تعاني من رعشة ولكن لا توجد علامات تحذيرية، خاصّة في الحالات التالية:
العمر أقلّ من 50 سنة
وجود تاريخ عائلي للإصابة بالرعاش
ما الذي يسبِّب الرعاش؟
يمكن أن يكون الرعاش طبيعيًا أو غير طبيعي:يُمكن أن تُسبب اضطراباتٌ عديدة الرعاشَ.
يمكن أن يحدثَ الرعاش عندما:
يجعل الشخص يده ممدودةً، فحدوث درجة معينة من الحركة أمر طبيعي
يشعر الشخصُ بالشدَّة أو القلق أو التعب
يتوقُّف عن شرب الكحول
يتوقّف عن تناول بعض الأدوية، مثل المواد الأفيونية والبنزوديازيبينات
يتناول بعض الأدوية أو العقاقير، مثل الألبوتيرول أو الستيرويدات القشرية أو الكوكايين
يتناول أو يشرب الكافيين الموجود في الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الشوكولاتة أو الصودا أو القهوة
الأَسبَاب الأكثر خطورة للرعاش هي:
مشاكل الجهاز العصبي، التي غالبًا ما تنتقل في العائلات (تسمى الرُعاش الأساسي essential tremor)
داء باركنسون الذي يُسبب الرُعاش في أثناء الراحة عادةً
المشاكل في جزء من الدماغ يسمّى المخيخ
يُسمَّى الرعاش الذي يحدث على سبيل المثال، عندما يصل الشخص إلى شيء بيده، الرعاش القصدي intention tremor.قد يحدث هذا النوعُ من الرُعاش في السكتة الدماغية أو التصلُّب المتعدِّد أو المشاكل الأخرى في الدماغ.
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
يقوم الأطباء بالأمور التالية:
يسألون المريضَ عن الأَعرَاض والتاريخ الصحّي،
يقومون بالفحص البدني أو السَّريري
ما هي الاختبارات التي سيحتاج إليها المريض؟
قد يقوم الأطباء بإجراء اختبارات التصوير الدماغي، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب CT CT إذا:
ظهرت عند المريض علامات تحذيريَّة ذات صلة بالدماغ، مثل التغيُّرات في التفكير أو صعوبة الكلام أو ضعف العضلات
بدأ الرُعاش فجأة أو تفاقم بسرعة.
قد تُجرى اختبارات للدَّم لفحص مستوى سكر الدم أو تحري ما إذا كانت الغدة الدرقية والكبدُ والكلى تعمل بشكلٍ طبيعي.قد تساعد هذه الاختبارات على معرفة سبب الرُعاش.
كيف يعالج الأطباءُ الرُعاش؟
يقُوم الأطباءُ بمُعالَجة سبب الرعاش،فإذا كنت قد تناولت أدويةً يمكن أن تُسبب الرُعاش، قد يتمكّن الأطباء من تعديل جرعتها.
ولكن، قد لا يحتاج الرعاش الخفيف إلى المعالَجة،قد تكون بعض الإجراءات البسيطة مفيدةً ، مثل:
إمساك الأشياء بإحكام وحملها بالقرب من الجسم لتجنّب إسقاطها
تجنّب الوضعيات غير المريحة
استخدام أجهزة مساعدة، مثل الفيلكرو والقش والملاعق أو الشوكات ذات المقابض الكبيرة
لتجنُّب مُحرِّضات الرُعاش:
تجنّب الكافيين (في القهوة والصودا والشوكولاته والشاي)
الحصول على 7 ساعات نوم على الأقل ليلًا
إنقاص الشدّة قدرَ المُستطاع
تحدَّث مع طبيبك حول أخذ أدوية لتخفيف الأعراض، مثل حاصرات بيتا أو مضادَّات الاختلاج أو المهدِّئات.
إذا حدث الرُعاش عندَ الوصول إلى الأشياء، يمكن القيام بالأمور التالية:
ينبغي العمل مع معالج نفسي على استخدام أوزان على المعصمين لتثبيت الرُعاش
ثبِّت ذراعك عندَ الوصول إلى الأشياء
إذا حدث الرُعاش عند المشي، قد يساعد ربط وزن على الكاحل على ثبات الساق.