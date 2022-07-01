ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كنت تعاني من رعاش أو إذا كانت هناك أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:

رعاش يبدأ فجأةً

تغيُّرات في التفكير

ضَعف في العضلات

تغيُّرات في طريقة المشي

مشكلة في الكلام

الشعور بالعصبية أو الانزعاج (هياج)

قم بزيارة الطبيب في غضون أسبوع أو أسبوعين إذا كنت تعاني من رعشة ولكن لا توجد علامات تحذيرية، خاصّة في الحالات التالية: