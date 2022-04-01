ما هو الشخير
الشخير هو التنفُس بصوت خشن ومبحوح في أثناء النوم.
يكون الشخير شائعًا، ولاسيَّما عند كبار السن
يمكن لصوت الشخير أن يكون مرتفعًا، وأن يُسبب استيقاظ الأشخاص القريبن
قد لا يدرك الشخص بأنه يشخر
قد يؤدي الشخير إلى قلة النوم في الليل والكثير من النعاس في أثناء النهار (النعاس المفرط في أثناء النهار)
يُساعد إنقاص الوزن وتجنب شُرب الكُحول بحلول وقت النوم على منع حدوث الشخير
يمكن مُعالَجَة الشخير بأجهزة مختلفة يُمكن ارتداؤها، أو في حالاتٍ نادرة عن طريق الجراحة للحفاظ على الممرات التنفُّسية مفتوحةً
متى ينبغي استشارة الطبيب بخصوص الشخير؟
ينبغي مراجعة الطبيب إذا كانت لدى الشخص أي من العلامات التحذيرية التالية:
نوبات من انقطاع التنفس أو الاختناق في أثناء النوم - عادةً ما يُلاحظ ذلك من قبل شريك السرير أو أفراد العائلة
الشعور بالصداع عند الاستيقاظ صباحًا
النعاس الشديد في أثناء النهار
البدانة
الشخير المستمر بصوت عال جدًّا
ارتفاع ضغط الدم في بعض الأحيان
إذا لم يكن لدى المريض علامات تحذيريَّة، قد لا يحتاج إلى استشارة الطبيب ما لم يكن الشخير مزعجًا للآخرين.
ما الذي يُسبب الشخير؟
يحدث الشخيرُ عندما ترفرف الأنسجة الرخوة في الأنف والحلق في أثناء التنفس.قد يسمح ارتخاء العضلات في أثناء النوم لهذه النسج بالرفرفة.
ينجم الشخير في بعض الأحيان عن مشاكل في التنفس مثل انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم.انقطاعُ التنفس في أثناء النوم هو توقف الشخص عن التنفُّس في أثناء نومه، وينجم عن انغلاق الحلق أو مجرى الهواء.
تزداد احتمالية الإصابة بالشخير في الحالات التالية:
إذا كان عمر الشخص يزيد عن 50 عامًا
إذا كان الشخص ذكراً
إذا كان الشخص يُعاني من البدانة (وخاصة عند وجود دهون حول الرقبة أو البطن)
إذا كان الشخص يشرب الكحول أو يتناول المهدئات
إذا كان الشخص مُصابًا بانسداد الأنف لفترةٍ طويلة
تميل الوراثة لأن تمارس دورًا في حدوث الشخير.
ما الذي سيحدث عند مراجعة الطبيب؟
سوف يسأل الطبيب عن الأَعرَاض ويُجري فحصًا سريريًا.إذا اشتبه الطبيب بإصابة الشخص بانقطاع التنفس في أثناء النوم، فقد يقوم بما يلي:
اختبار النوم
في اختبار النوم، يراقب الطبيب التنفُّس وأشياء أخرى مرتبطة بالنوم.يُجرى هذا الاختبار بينما يكون الشخص نائماً.قد يُجرى الاختبار على مدى ليلة كاملة في مختبر النوم أو في المنزل.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الشخير؟
إذا كانت مشكلة مثل انقطاع التنفس في أثناء النوم هي سبب الشخير، فسوف يقوم الأطباء بمُعالجتها.
ولكن عند الإصابة بانقطاع التنفس في أثناء النوم، فقد يقوم الأطباء بـ:
تزويد المريض بحاجز فموي خاص للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا
وصف جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر CPAP للمريض، للحفاظ على المجرى الهوائي مفتوحًا في أثناء النوم - حيث يتنفس المريض من خلال قناع
إجراء عمل جراحي لإعادة تشكيل مجرى الهواء أو إزالة النسج (مثل اللوزتين الكبيرتين) اللتان تعيقان التنفُّس
إذا لم تكن هناك مشكلة كامنة تُسبِّبُ الشخير، فقد يكون من المفيد:
تجنب المشروبات الكحولية أو الأدوية التي قد تُسبب النعاس لعدة ساعات قبل وقت النوم
النوم على الجانب مع رفع الجزء العلوي من الجسم (إما عن طريق رفع رأس السرير أو استخدام وسادة على شكل إسفين)
إنقاص الوزن
أخذ مضادَّات الاحتقان أو وضع أشرطة مرنة على الأنف للحفاظ عليه مفتوحًا
قَد يرغب أفراد العائلة، أو شريك السرير، أو زملاء السكن الذين تُزعجهم أصوات الشخير في:
استخدام سدّادات الأذن
تشغيل آلة تصدر أصوات ضوضاء بيضاء
النوم في غرفة أخرى