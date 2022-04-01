ما الذي سيحدث عند مراجعة الطبيب؟

ما الذي سيحدث عند مراجعة الطبيب؟

سوف يسأل الطبيب عن الأَعرَاض ويُجري فحصًا سريريًا.إذا اشتبه الطبيب بإصابة الشخص بانقطاع التنفس في أثناء النوم، فقد يقوم بما يلي:

اختبار النوم

في اختبار النوم، يراقب الطبيب التنفُّس وأشياء أخرى مرتبطة بالنوم.يُجرى هذا الاختبار بينما يكون الشخص نائماً.قد يُجرى الاختبار على مدى ليلة كاملة في مختبر النوم أو في المنزل.