ما هو الأرق والنعاس المفرط في أثناء النهار؟

ما هو الأرق والنعاس المفرط في أثناء النهار؟

الأرق هو صعوبة في النوم، أو صعوبة المحافظة على النوم، أو أن يكون النوم رديء الجودة.عندما تكون جودة النوم سيئة، لا يشعر الشخص بالراحة أو الانتعاش في الصباح.

النعاس المفرط في أثناء النهار (EDS) هو حالة يواجه الشخص فيها صعوبة كبيرة للبقاء متيقظًا في أثناء النهار.